Steven Nguyễn làm tour guide sẽ thế nào?

5 gương mặt được giới trẻ yêu thích hiện nay cùng làm tour guide

Steven Nguyễn, Khả Như, Khánh Vân, Ái Phương, Thầy Beo U40 làm tour guide của series truyền hình thực tế về văn hóa - du lịch thú vị nhất mùa hè này.

WOW HO CHI MINH CITY - series truyền hình thực tế, thuộc dự án nghệ thuật cộng đồng VIET NAM LOVE do T Production sản xuất, gồm 20 tập, trong đó mỗi tập được thiết kế như một chuyến trải nghiệm, khám phá văn hóa - du lịch TP HCM.

Xuất hiện trong mỗi tập sẽ có một tour guide - hướng dẫn viên và các khách mời đều là những người nổi tiếng đa lĩnh vực đang được yêu thích nhất hiện nay.

5 tour guide vừa lộ diện của WOW HO CHI MINH CITY gồm diễn viên Khả Như, ca sĩ Ái Phương, hoa hậu Khánh Vân, diễn viên Steven Nguyễn và nhà sáng tạo nội dung Thầy Beo U40.

Có thể thấy, 5 gương mặt là 5 màu sắc, với những dấu ấn riêng trong từng ngành nghề, công việc mà họ đang theo đuổi. Tuy nhiên, họ có điểm chung là đều lần đầu tiên đảm nhận vai trò hướng dẫn viên du lịch cho series WOW HO CHI MINH CITY.

Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ Thứ Sáu và 22 giờ Chủ Nhật hàng tuần, bắt đầu từ 5-6 trên kênh HTV7 và YouTube T Production.

Khả Như làm tour guide

Mỗi tour guide sẽ cùng các khách mời là người nổi tiếng tham gia khám phá các Điểm đến - công trình đặc trưng mang tính biểu tượng của thành phố; Địa điểm hot hit; Khu phố sầm uất của siêu đô thị mới; Thiên đường ẩm thực đa dạng; Những di sản nổi tiếng thế giới…

Đặc biệt là khách mời sẽ có dịp di chuyển bằng nhiều phương tiện tại TP HCM. Trong series này, TP HCM hiện ra như một siêu đô thị đa dạng văn hóa, với hơn 50 người nổi tiếng xác nhận đảm nhận vai trò Đại sứ Du lịch WOW HO CHI MINH CITY.

Đạo diễn - nhà sản xuất Trần Thành Trung chia sẻ: "8 năm trước, format của chương trình 'Việt Nam tươi đẹp' được thực hiện xuyên suốt 4 năm với rất nhiều chuyến hành trình về du lịch khác nhau, trở thành chương trình được yêu thích vào thời điểm đó với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ.

Năm nay, với dự án tiếp theo của dự án nghệ thuật cộng đồng VietNamLove, chúng tôi thực hiện một series về du lịch - văn hóa của TP HCM. Qua WOW HO CHI MINH CITY, chúng tôi sẽ kể một câu chuyện TP HCM năng động, mới mẻ, hiện đại nhưng cũng đầy chiều sâu văn hoá. Chúng tôi hy vọng những thước phim này sẽ thể hiện chân thực nhất một góc nhìn khác và hấp dẫn về TP HCM mang hơi thở của năm 2026".

Steven Nguyễn bật mí công việc tour guide

Steven Nguyễn làm tour guide

Diễn viên Steven Nguyễn bật mí: "Mỗi chuyến đi đều là một chuyến trải nghiệm văn hóa - du lịch của TP HCM rất tuyệt vời và mới mẻ".

Trong niềm hân hoan, hoa hậu Khánh Vân cho biết đây là một trong những cơ hội để cô thể hiện tình yêu với thành phố, quảng bá nhiều nơi rất đẹp của thành phố. Thông qua chương trình, cô tin rằng khán giả sẽ được truyền cảm hứng để đi tham quan, khám phá TP HCM.

Nhà sáng tạo nội dung Thầy Beo U40 tiết lộ đây là lần đầu tiên anh được thử sức với vai trò hướng dẫn viên du lịch. Và điều khiến anh hào hứng nhất là được đồng hành với những khách mời vô cùng đặc biệt. Với anh, cảm giác cùng họ la cà quán xá, thưởng thức những món ăn hấp dẫn, check in những cảnh đẹp ấn tượng và lắng nghe những câu chuyện rất riêng của mỗi người thực sự khiến anh không thể nào quên.

Hoa hậu Khánh Vân

Ca sĩ Ái Phương cho hay cô sinh ra, lớn lên và đang làm việc tại TP HCM, nên thấy đây là một vinh dự lớn lao và rất thích thú khi cùng các khách mời có thêm nhiều trải nghiệm khi ghé thăm những nơi quen thuộc, khám phá những điều mới mẻ.

"Mỗi chuyến đi trải nghiệm thật sự tuyệt vời và khó quên" - Ái Phương nói. Trong khi đó, diễn viên Khả Như hào hứng: "Tour này sẽ cho các bạn những đáp án rất dễ thương với câu hỏi chỉ trong một giờ ở TP HCM thì nên đi những đâu. Đó là những nơi quen thuộc nhưng có rất nhiều điều thú vị".

Ca sĩ Ái Phương

WOW HO CHI MINH CITY là hành trình rực rỡ sắc màu nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác. Chương trình tự hào nhận được sự phối hợp thực hiện và đồng hành từ các Sở - Ban - Ngành cùng các đơn vị truyền thông uy tín, hứa hẹn tạo nên một cú hích lớn cho du lịch TP HCM sau sáp nhập.