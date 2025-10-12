Angela Phương Trinh làm trò?

Angela Phương Trinh: “chiến thần” livestream bán hàng gây bão mạng xã hội!

Angela Phương Trinh đang cố làm trò

Thời gian gần đây, cư dân mạng không khó để bắt gặp hình mới của "bà mẹ nhí" Angela Phương Trinh trên mạng xã hội. Chuyển hẳn sang công việc livestream bán hàng, Angela Phương Trinh được xem là "chiến thần" livestream chăm chỉ.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả là vẻ ngoài nam tính của Angela Phương Trinh. Đáng nói, sự nam tính này không phải là bản thể mà là cách Angela Phương "gồng" muốn còng lưng. Có vẻ như, "bà mẹ nhí" đang cố gắng để được cư dân mạng thừa nhận bản thân mình nam tính.

Từng cố gắng xây dựng hình tượng nữ hoàng thảm đỏ như Phạm Băng Băng xứ Trung, nay Angela Phương Trinh hoàn toàn khác trước.

Nữ diễn viên nổi tiếng một thời diện trang phục nam tính, vuốt tóc bóng mượt cùng gương mặt trang điểm kỹ lưỡng gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Đặc biệt, biểu cảm gương mặt có phần quá lố của Angela Phương Trinh khiến một bộ phận khán giả cảm thấy khó chịu. Nhiều cư dân mạng nhận xét nhìn phong cách hiện tại của cô chỉ thấy lố lăng, không thấy sự nam tính hay mạnh mẽ.

Angela Phương Trinh làm lố thành khó chịu

Khán giả cũng không hiểu vì sao Angela Phương Trinh phải cố gồng đến mức này

Chọn mái tóc ngắn, áo ba lỗ khoe cơ bắp và vest, từ hình ảnh mỹ nhân dịu dàng xinh đẹp chuyển sang nam thần cơ bắp của Angela Phương Trinh khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ và thú vị.

Nhưng khi cô cố làm lố để chiêu trò, thu hút sự chú ý thì cư dân mạng lại thấy Angela Phương Trinh "phiền". Nhất là thời điểm hiện tại, nữ diễn viên không còn tham gia diễn xuất mà hoạt động như một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Việc "làm lố" để tạo sự khác biệt, gây ra tranh cãi vốn đã không còn xa lạ với Angela Phương Trinh, người từng không ít lần gắn liền với những ồn ào truyền thông.

Angela Phương Trinh nói rằng cô quyết định rời xa ánh đèn sân khấu, theo học Phật pháp, tham gia các hoạt động thiện nguyện và ăn chay. "Trong 9 năm qua, tôi đã sống như một người ăn chay có nghĩa tình, tập luyện chăm chỉ và giữ một lối sống trong sạch không rượu" - nữ diễn viên nhí chia sẻ.

Nhưng những gì khán giả thấy là một Angela Phương Trinh rất khác, vẫn sẵn sàng chiêu trò để thu hút sự chú ý.