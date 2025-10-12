HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Angela Phương Trinh làm trò?

Thùy Trang

(NLĐO) - Diện mạo cực kỳ nam tính của Angela Phương Trinh trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội.

Angela Phương Trinh: “chiến thần” livestream bán hàng gây bão mạng xã hội!

Angela Phương Trinh làm trò? - Ảnh 1.

Angela Phương Trinh đang cố làm trò

Thời gian gần đây, cư dân mạng không khó để bắt gặp hình mới của "bà mẹ nhí" Angela Phương Trinh trên mạng xã hội. Chuyển hẳn sang công việc livestream bán hàng, Angela Phương Trinh được xem là "chiến thần" livestream chăm chỉ.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả là vẻ ngoài nam tính của Angela Phương Trinh. Đáng nói, sự nam tính này không phải là bản thể mà là cách Angela Phương "gồng" muốn còng lưng. Có vẻ như, "bà mẹ nhí" đang cố gắng để được cư dân mạng thừa nhận bản thân mình nam tính.

Từng cố gắng xây dựng hình tượng nữ hoàng thảm đỏ như Phạm Băng Băng xứ Trung, nay Angela Phương Trinh hoàn toàn khác trước.

Nữ diễn viên nổi tiếng một thời diện trang phục nam tính, vuốt tóc bóng mượt cùng gương mặt trang điểm kỹ lưỡng gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Đặc biệt, biểu cảm gương mặt có phần quá lố của Angela Phương Trinh khiến một bộ phận khán giả cảm thấy khó chịu. Nhiều cư dân mạng nhận xét nhìn phong cách hiện tại của cô chỉ thấy lố lăng, không thấy sự nam tính hay mạnh mẽ.

Angela Phương Trinh làm lố thành khó chịu

Angela Phương Trinh làm trò? - Ảnh 4.

Angela Phương Trinh làm trò? - Ảnh 5.

Khán giả cũng không hiểu vì sao Angela Phương Trinh phải cố gồng đến mức này

Chọn mái tóc ngắn, áo ba lỗ khoe cơ bắp và vest, từ hình ảnh mỹ nhân dịu dàng xinh đẹp chuyển sang nam thần cơ bắp của Angela Phương Trinh khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ và thú vị.

Nhưng khi cô cố làm lố để chiêu trò, thu hút sự chú ý thì cư dân mạng lại thấy Angela Phương Trinh "phiền". Nhất là thời điểm hiện tại, nữ diễn viên không còn tham gia diễn xuất mà hoạt động như một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Việc "làm lố" để tạo sự khác biệt, gây ra tranh cãi vốn đã không còn xa lạ với Angela Phương Trinh, người từng không ít lần gắn liền với những ồn ào truyền thông.

Angela Phương Trinh nói rằng cô quyết định rời xa ánh đèn sân khấu, theo học Phật pháp, tham gia các hoạt động thiện nguyện và ăn chay. "Trong 9 năm qua, tôi đã sống như một người ăn chay có nghĩa tình, tập luyện chăm chỉ và giữ một lối sống trong sạch không rượu" - nữ diễn viên nhí chia sẻ.

Nhưng những gì khán giả thấy là một Angela Phương Trinh rất khác, vẫn sẵn sàng chiêu trò để thu hút sự chú ý.

Tin liên quan

Angela Phương Trinh bị "camera chạy bằng cơm phốt"

Angela Phương Trinh bị "camera chạy bằng cơm phốt"

(NLĐO) - Hình ảnh Angela Phương Trinh do người hâm mộ chụp lại đối lập với ảnh tự đăng khiến dân tình xôn xao bàn tán.

Phạm Quỳnh Anh gởi tin nhắn cho phụ nữ

(NLĐO)- Phạm Quỳnh Anh truyền đi tuyên ngôn của người phụ nữ hiện đại qua "Xinh sao phải khóc".

Quỳnh Thy nhận ra không cần phải "sexy" nữa

(NLĐO) - Tóc ngắn giúp Quỳnh Thy hóa "Audrey Hepburn hiện đại" - cư dân mạng hết lời khen ngợi "trẻ trung, cuốn hút với tóc ngắn cổ điển".

Angela Phương Trinh Bà mẹ nhí Phương Trinh Angela Phương Trinh làm lố
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo