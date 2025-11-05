Phát hiện sốc ở Crimea về loài người đã tuyệt chủng Neanderthal

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Science Advances do nhóm tác giả dẫn đầu bởi giáo sư Francesco d'Errico của Đại học Bergen (Na Uy) thực hiện, đã đưa ra bằng chứng cho thấy người Neanderthal có thể đã sử dụng các mẩu khoáng vật màu đỏ và vàng như những cây bút chì để vẽ hoặc đánh dấu mang tính biểu tượng.

Một mẩu đất son có thể đã được dùng như bút sáp màu của người Neanderthal - Ảnh: ĐẠI HỌC BERGEN

Theo Live Science, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy 3 mẩu đất son từ các hang động ở Crimea, nơi người Neanderthal từng sinh sống. Đất son là một khoáng vật chứa sắt, được sử dụng làm bột màu trong các nền văn minh cổ đại.

Không chỉ vậy, các hiện vật 100.000 năm tuổi này còn có dấu hiệu được mài giũa và giữ gìn cẩn thận.

Chúng được gọt sắc nhiều lần sau mỗi lần bị cùn, y hệt cách chúng ta vẫn gọt bút chì.

Theo giáo sư d'Errico, điều này là "thực sự đặc biệt" vì nó cho thấy các mẫu đất son này được chế tác và bảo quản để tạo ra những đường nét mảnh, có thể là để vẽ các ký hiệu trên da hoặc trên đá.

Nói cách khác, chúng có vẻ chính là bút sáp màu của người Neanderthal. Tuy chỉ bao gồm màu đỏ và vàng, những cây bút sáp cổ đại này đã minh chứng cho khả năng tư duy để tạo ra các biểu tượng văn hóa ở người Neanderthal, một giả thuyết đang ngày một được các bằng chứng khảo cổ ủng hộ.

Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các mẩu đất son này có nguồn gốc từ mỏm đá địa phương cũng như từ các địa điểm khác hiện chưa được biết đến.

Điều này cho thấy người Neanderthal có thể đã rất công phu trong việc tìm kiếm các màu sắc cần thiết để tạo nên các bức vẽ trên vách hang động.

Mặc dù vậy, họ vẫn sẽ cần thêm nhiều bằng chứng để khẳng định điều này, bởi 3 mẩu "bút sáp màu" vẫn là khá ít ỏi.

Ngoài ra, dù người Neanderthal nổi tiếng với các bức vẽ hang động, các tác giả vẫn chưa xác định được bức vẽ nào được trực tiếp tạo ra từ các mẩu đất son mà họ có được. Vì vậy, cuộc tìm kiếm vẫn cần được tiếp tục.