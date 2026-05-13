Quốc tế

Anh đưa lượng lớn khí tài tới Hormuz, ông Donald Trump nói không cần Trung Quốc giúp

Xuân Mai

(NLĐO) - Anh tuyên bố sẽ đóng góp kho vũ khí lớn cho sứ mệnh đa quốc gia nhằm bảo vệ eo biển Hormuz.

Chính phủ Anh cho biết vũ khí sẽ bao gồm máy bay không người lái, máy bay chiến đấu Typhoon, một tàu chiến, bộ dụng cụ rà phá thủy lôi tự động và tàu chiến HMS Dragon.

Tuyên bố cũng cho biết sứ mệnh phòng thủ này sẽ được hỗ trợ bởi khoản tài trợ mới trị giá 156 triệu USD dành cho máy bay không người lái rà phá thủy lôi và hệ thống chống máy bay không người lái.

Anh ồ ạt đưa khí tài tới eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey. Ảnh: AP

Theo kênh Al Jazeera, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey công bố cam kết này trong một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với hơn 40 người đồng cấp từ các quốc gia khác tham gia vào sứ mệnh. Ông cho biết chiến dịch này sẽ đi vào hoạt động khi điều kiện cho phép.

Ông Healey nói: "Cùng với các đồng minh, sứ mệnh đa quốc gia này sẽ mang tính phòng thủ, độc lập và đáng tin cậy".

Anh hiện có hơn 1.000 binh sĩ được triển khai trong khu vực như một phần của các hoạt động phòng thủ hiện tại, bao gồm các đội chống máy bay không người lái và các phi đội máy bay phản lực tốc độ cao.

Trong diễn biến liên quan, khi được hỏi liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề Iran hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12-5 cho rằng ông không nghĩ mình sẽ cần sự giúp đỡ của Trung Quốc để chấm dứt chiến sự với Iran.

Ông Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng: "Không, tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự trợ giúp nào về vấn đề Iran. Chúng ta sẽ giành chiến thắng bằng cách này hay cách khác. Chúng ta sẽ thắng một cách hòa bình hoặc bằng một cách nào đó. Hải quân của họ đã thất bại, không quân của họ cũng vậy, mọi yếu tố trong cỗ máy quân sự của họ đều đã bị xóa sổ".

Hơn một tháng sau khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực, hai bên vẫn chưa đạt được tiến triển nào về một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ông Donald Trump dự kiến thảo luận về cuộc chiến ở Iran với Chủ tịch Tập Cận Bình trong tuần này và được cho là sẽ thúc giục Trung Quốc thuyết phục Iran tiến tới một thỏa thuận với Mỹ.

Các yêu cầu của Mỹ bao gồm việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran và dỡ bỏ sự kiểm soát của nước này đối với eo biển Hormuz.

