AI 365

Ảnh hưởng có trách nhiệm

Hoài Xuân

Ở một số thời điểm, cả cộng đồng xã hội lẫn cơ quan chức năng nhiều phen khổ sở với những hành vi "khó coi" của một số KOL (người có sức ảnh hưởng).

Việc xử lý nghiêm minh và kịp thời những KOL có biểu hiện sai phạm là điều cần thiết, được công chúng mong đợi.

Trong số KOL, ngoài những người nổi tiếng trong các lĩnh vực, đặc biệt là nghệ thuật và thể thao, còn có KOL "quốc dân" là những người sáng tạo nội dung số trên các mạng xã hội. Các KOL này có số lượng người theo dõi rất lớn, thậm chí lên đến cả chục triệu người.

Trong dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động ở Việt Nam vào năm ngoái, YouTube cho biết đã xây dựng được ở Việt Nam một cộng đồng nhà sáng tạo sôi động với hơn 1.800 kênh đạt trên 1 triệu người đăng ký và 24.000 kênh vượt 100.000 người đăng ký. Sức lan tỏa, phổ biến của các mạng xã hội cũng rất rộng. Theo báo cáo thường niên Digital 2025: Vietnam, do We Are Social và Meltwater thực hiện, tính tới tháng 1-2025, Việt Nam có 76,2 triệu người dùng mạng xã hội (chiếm khoảng 75,2% số dân). Các cơ quan chức năng và các tổ chức cần phát huy thế mạnh của các KOL để hỗ trợ truyền thông "ích nước, lợi dân". Đó là những YouTuber, TikToker, Facebooker, Travel Vlogger… Ngoài việc vận động các KOL tham gia, cần có những "đơn đặt hàng" có trả phí cho họ.

Việc này đã chứng tỏ được tính hiệu quả cao. Năm 2021, Trung tâm Thông tin Du lịch (Tổng cục Du lịch) đã triển khai chiến dịch "Việt Nam: Đi Để Yêu!" trên nền tảng số YouTube với sự góp mặt của nhiều nhà sáng tạo nội dung YouTube nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trong giới trẻ với lượng theo dõi lớn. Mỗi nhà sáng tạo nội dung YouTube đóng vai trò như một "thuyết minh viên du lịch trực tuyến" khám phá về văn hóa, ẩm thực, con người và thiên nhiên Việt Nam. Cách đây 5 tháng, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã "khuấy động" thế giới YouTube với MV "Bắc Bling" góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử, danh thắng của Bắc Ninh. Trên kênh YouTube chính thức có gần 3 triệu người đăng ký của Hòa Minzy, sau 5 tháng phát hành, MV này đã có hơn 253 triệu lượt xem, tạo ra hiệu ứng "hướng về, tìm về Bắc Ninh" rất thú vị…

Từ những việc làm tích cực này, bên cạnh các giải pháp hợp tình hợp lý để quản lý hiệu quả hoạt động của các KOL, các cơ quan chức năng, các tổ chức cần "đặt hàng" các KOL những công việc, dự án cụ thể để "đội quân" này có thể phát huy thế mạnh của mình phục vụ tốt cho cộng đồng xã hội.

Tin liên quan

KOL và trách nhiệm công dân trong kỷ nguyên số

KOL và trách nhiệm công dân trong kỷ nguyên số

Trong kỷ nguyên số, những người có sức ảnh hưởng (KOL) - từ ca sĩ, diễn viên đến doanh nhân, nhà sáng tạo nội dung - đang sở hữu một quyền lực chưa từng có.

KOL: Ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng cao

Mỗi KOL cần lường trước được tác động của từng phát ngôn, hình ảnh và hành động

Hơn 300 KOL trên cả nước dự hội nghị do Bộ Công an tổ chức

(NLĐO)- Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, những người có sức ảnh hưởng (KOL) tiêu biểu trên cả nước đã định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng.

