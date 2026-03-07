HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ảnh hưởng lan rộng của chiến sự Trung Đông

Anh Thư

Chiến sự tại Trung Đông tiếp diễn hôm 6-3 với việc quân đội Israel tuyên bố tiến hành "đợt tấn công quy mô lớn" vào thủ đô Tehran - Iran.

Trong khi đó, thủ đô Beirut của Lebanon cũng hứng không kích của Israel từ đêm 5-3 đến rạng sáng 6-3. Theo trang The Guardian, Mỹ tuyên bố phá hủy một tàu chở máy bay không người lái (UAV) của Iran. Phía Iran cũng tiến hành các cuộc tấn công trả đũa mới ở Trung Đông. Qatar và Ả Rập Saudi cho biết đã đánh chặn được các tên lửa trong khi còi báo động không kích và hệ thống phòng không của Bahrain và Kuwait được kích hoạt. Theo ước tính, có thêm 14 quốc gia trong và ngoài Trung Đông bị ảnh hưởng bởi chiến sự giữa Iran và Israel, Mỹ.

Ảnh hưởng lan rộng của chiến sự Trung Đông - Ảnh 1.

Hình ảnh vệ tinh do Công ty Vantor (Mỹ) cung cấp cho thấy toàn cảnh thiệt hại sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở Ả Rập Saudi hôm 2-3. Ảnh: VANTOR/AP

Tình hình khu vực này thêm căng thẳng khi các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn khắp khu vực đang tăng cường các cuộc tấn công chống lại Israel, Mỹ và các đồng minh của họ. Đáng chú ý, các nhóm ở Iraq đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công kể từ khi chiến sự nổ ra hôm 28-2, nhắm vào Israel và các căn cứ của Mỹ ở Iraq và Jordan. Các nhóm này cũng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của các nhóm người Kurd chống Iran đóng tại miền Bắc Iraq.

Trong khi đó, theo AP, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt sự bất mãn ngày càng gia tăng từ các đồng minh ở vùng Vịnh Ba Tư. Các quan chức từ hai quốc gia ở khu vực này cho biết chính phủ của họ thất vọng về cách Mỹ xử lý cuộc xung đột, đặc biệt là cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào Iran hôm 28-2. Các nước này phàn nàn về việc không được thông báo trước về chiến dịch của Mỹ và Israel, cũng như việc Washington phớt lờ những cảnh báo của họ rằng cuộc xung đột sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho toàn khu vực. Chưa hết, các nước đồng minh của Washington ở vùng Vịnh còn thất vọng, thậm chí tức giận, vì cho rằng quân đội Mỹ chưa bảo vệ họ đủ mức. Chiến dịch quân sự hiện nay bị xem là chủ yếu tập trung bảo vệ Israel và binh sĩ Mỹ trong khi các nước vùng Vịnh phải tự lo phòng thủ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo