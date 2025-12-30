Anh Ngô Minh Hải làm Bí thư Thành Đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ban Chấp hành gồm 59 thành viên

Sáng 30-12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên làm việc trọng thể.

Đến dự Đại hội có ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và TPHCM chúc mừng Ban Chấp hành Thành Đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

Về phía TPHCM, dự Đại hội có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tại đại hội đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, chỉ định Đoàn đại biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong đó, Ban Chấp hành Thành Đoàn TPHCM gồm 59 thành viên. Anh Ngô Minh Hải được chỉ định làm Bí thư Thành Đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các Phó Bí thư Thành Đoàn, gồm chị Hồ Thị Ánh Tuyết; anh Lê Tuấn Anh; anh Nguyễn Đăng Khoa; anh Nguyễn Minh Sơn; chị Trịnh Thị Hiền Trân.

Tích cực tham gia chỉnh trang đô thị

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh trong bối cảnh rất mới đòi hỏi tư duy và phương thức triển khai công tác Đoàn phải thay đổi mạnh mẽ.

Anh Ngô Minh Hải (giữa) làm Bí thư Thành Đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, để sức trẻ thực sự trở thành động lực phát triển, tổ chức Đoàn phải chủ động tạo ra không gian hành động và hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên, chuyển mạnh từ phát động phong trào sang tổ chức phong trào thực chất, gắn chặt với những nhiệm vụ trọng tâm của TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh thanh niên phải là lực lượng nòng cốt tích cực tham gia vào việc chỉnh trang đô thị, cải tạo các "điểm đen" ô nhiễm thành các mảng xanh văn hóa.

"Thanh niên TPHCM hãy trở thành những hình mẫu tiêu biểu của công dân siêu đô thị hiện đại, xanh, sạch, đẹp với lòng hiếu khách, nhân ái, ý thức cao trong giữ gìn môi trường nơi công cộng, trân trọng và luôn có ý thức giữ gìn phát triển mảng xanh trong thành phố, ứng xử văn minh trong cộng đồng" - ông Lê Quốc Phong gửi gắm.