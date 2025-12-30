HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Anh Ngô Minh Hải làm Bí thư Thành Đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tin-ảnh: Lê Vĩnh

(NLĐO) - Ban Chấp hành Thành Đoàn TPHCM gồm 59 thành viên. Anh Ngô Minh Hải được chỉ định làm Bí thư Thành Đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 30-12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên làm việc trọng thể. 
Ban Chấp hành gồm 59 thành viên

Đến dự Đại hội có ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và TPHCM chúc mừng Ban Chấp hành Thành Đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

Về phía TPHCM, dự Đại hội có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tại đại hội đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, chỉ định Đoàn đại biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong đó, Ban Chấp hành Thành Đoàn TPHCM gồm 59 thành viên. Anh Ngô Minh Hải được chỉ định làm Bí thư Thành Đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các Phó Bí thư Thành Đoàn, gồm chị Hồ Thị Ánh Tuyết; anh Lê Tuấn Anh; anh Nguyễn Đăng Khoa; anh Nguyễn Minh Sơn; chị Trịnh Thị Hiền Trân.

Tích cực tham gia chỉnh trang đô thị

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh trong bối cảnh rất mới đòi hỏi tư duy và phương thức triển khai công tác Đoàn phải thay đổi mạnh mẽ.

- Ảnh 3.

Anh Ngô Minh Hải (giữa) làm Bí thư Thành Đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, để sức trẻ thực sự trở thành động lực phát triển, tổ chức Đoàn phải chủ động tạo ra không gian hành động và hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên, chuyển mạnh từ phát động phong trào sang tổ chức phong trào thực chất, gắn chặt với những nhiệm vụ trọng tâm của TPHCM. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh thanh niên phải là lực lượng nòng cốt tích cực tham gia vào việc chỉnh trang đô thị, cải tạo các "điểm đen" ô nhiễm thành các mảng xanh văn hóa.

"Thanh niên TPHCM hãy trở thành những hình mẫu tiêu biểu của công dân siêu đô thị hiện đại, xanh, sạch, đẹp với lòng hiếu khách, nhân ái, ý thức cao trong giữ gìn môi trường nơi công cộng, trân trọng và luôn có ý thức giữ gìn phát triển mảng xanh trong thành phố, ứng xử văn minh trong cộng đồng" - ông Lê Quốc Phong gửi gắm. 

Anh Ngô Minh Hải sinh năm 1987. Quê quán: xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Công nghệ sinh học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố.

Sau khi sáp nhập TPHCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương, anh Ngô Minh Hải được chỉ định làm Bí thư Thành Đoàn TPHCM (mới) giai đoạn lâm thời, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Đảng ủy bộ phận Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi (từ tháng 8-2025).

TP HCM tuyên dương 14 công dân trẻ tiêu biểu năm 2024

TP HCM tuyên dương 14 công dân trẻ tiêu biểu năm 2024

(NLĐO) - Đây là những công dân trẻ tiêu biểu nhất trong tổng số hơn 2,9 triệu thanh niên và hơn 1,4 triệu thiếu nhi TP HCM

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu

(NLĐO) - Các gương công dân trẻ tiêu biểu cho ý chí, nghị lực, khát vọng vươn lên, cống hiến vì cộng đồng, vì xã hội...

25 đề cử công dân trẻ tiêu biểu của Bình Dương

(NLĐO) - Trong số 25 đề cử tiêu biểu, Hội đồng bình chọn tiếp tục bỏ phiếu chọn ra 10 gương mặt đạt danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Dương" và 15 "Gương mặt trẻ triển vọng tỉnh Bình Dương" năm 2024.

TPHCM Ban chấp hành Thành đoàn ngô minh hải
