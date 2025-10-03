HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Anh ruột hiến gan khẩn cứu em trai là y sĩ

Tin, ảnh: Liên Anh

(NLĐO) - Chỉ sau 2 ngày nhập viện, bệnh nhân suy gan rơi vào hôn mê, rối loạn đông máu nặng. Ghép gan cấp cứu là giải pháp duy nhất để cứu sống bệnh nhân.

Ngày 3-10, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) cho hay vừa thực hiện thành công ca ghép gan thứ 9 cho người bệnh là một thiếu tá, y sĩ quân y. 

Bệnh nhân là ông Đ.V.C (40 tuổi), công tác tại một đơn vị ở phía Nam và là người trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho bộ đội. Ông C. có tiền sử viêm gan B mạn tính, đang điều trị bằng thuốc Tenofovir. Tuy nhiên, do bận nhiệm vụ, ông ngừng thuốc hơn một tháng, dẫn đến suy gan cấp.

Điều kỳ diệu từ anh trai giúp thiếu tá quân y hồi sinh - Ảnh 1.
Điều kỳ diệu từ anh trai giúp thiếu tá quân y hồi sinh - Ảnh 2.
Điều kỳ diệu từ anh trai giúp thiếu tá quân y hồi sinh - Ảnh 3.

Chỉ trong 48 giờ, bệnh viện hoàn tất quy trình sàng lọc và phẫu thuật. Ca ghép huy động hàng trăm y-bác sĩ với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội).

Chỉ sau 2 ngày nhập viện Bệnh viện Quân y 175, ông rơi vào hôn mê gan độ IV, rối loạn đông máu nặng. Các chỉ số sinh hóa cho thấy tình trạng suy gan cấp trên nền mạn, tiến triển rất nhanh, tiên lượng tử vong gần như chắc chắn. Hội đồng chuyên môn xác định ghép gan cấp cứu là biện pháp duy nhất để cứu sống bệnh nhân.

Phép màu từ người anh ruột

Trong tình thế sinh tử, người anh trai (44 tuổi) ông C. đã tình nguyện hiến gan cứu em. Chỉ trong 48 giờ, bệnh viện hoàn tất quy trình sàng lọc và chuẩn bị phẫu thuật. Ca ghép diễn ra hơn 8 giờ, huy động hàng trăm y-bác sĩ nhiều chuyên khoa với hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lá gan ghép hoạt động tốt ngay sau mổ. Sau 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số phục hồi tích cực. Người anh hiến tạng sức khỏe cũng ổn định. 

Điều kỳ diệu từ anh trai giúp thiếu tá quân y hồi sinh - Ảnh 4.

Sau 24 giờ ghép gan, bệnh nhân tỉnh táo, phục hồi tích cực

Đại tá, TS-BS Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết ca ghép gan cấp cứu này chứng minh năng lực vượt bậc của đội ngũ ghép tạng. Nếu trước đây phải cần tới 15 chuyên gia hỗ trợ chuyên môn thì lần này chỉ còn 2 người tham gia với vai trò quan sát. "Điều này khẳng định chúng tôi đã làm chủ hoàn toàn kỹ thuật ghép gan, kể cả trong tình huống cấp cứu" - BS Cường nhấn mạnh.

Theo Thiếu tá, ThS-BSCKI Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng ê-kíp ghép gan, bệnh não do suy gan cấp tiến triển nhanh khiến nguy cơ tử vong rất cao nếu không được ghép gan kịp thời. Trường hợp này chỉ trong thời gian ngắn, bệnh nhân đã hôn mê sâu, phải thở máy.

"Người bệnh viêm gan B đang điều trị bằng thuốc kháng virus không được tự ý ngừng thuốc. Việc ngưng đột ngột có thể gây bùng phát virus, dẫn đến suy gan cấp nguy hiểm. Ngưng thuốc chỉ được thực hiện theo chỉ định nghiêm ngặt của bác sĩ và phải theo dõi chặt chẽ các chỉ số virus, men gan" - BS Mạnh cảnh báo thêm.


Tin liên quan

Ca ghép gan đặc biệt cứu bé 8 tháng tuổi

Ca ghép gan đặc biệt cứu bé 8 tháng tuổi

(NLĐO) - Bệnh nhi 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6,5 kg, được ghép gan từ nguồn tạng là người hiến chết não.

Cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi": Bản lĩnh thép trong phòng mổ ghép gan

Bên cạnh kỹ thuật tiên tiến, tay nghề người thầy thuốc thì sự yêu thương, chia sẻ là chất xúc tác quan trọng để cuộc phẫu thuật thành công

Bất ngờ hình ảnh người đàn ông sau 14 năm ghép gan

(NLĐO) - Là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam được ghép gan từ người cho chết não, sau 14 năm, người đàn ông quê Điện Biên, hiện vẫn khỏe mạnh

Bệnh viện Quân y 175 hôn mê sâu ghép gan viêm gan B điều kỳ diệu bệnh viện quân y
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo