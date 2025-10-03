Ngày 3-10, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) cho hay vừa thực hiện thành công ca ghép gan thứ 9 cho người bệnh là một thiếu tá, y sĩ quân y.

Bệnh nhân là ông Đ.V.C (40 tuổi), công tác tại một đơn vị ở phía Nam và là người trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho bộ đội. Ông C. có tiền sử viêm gan B mạn tính, đang điều trị bằng thuốc Tenofovir. Tuy nhiên, do bận nhiệm vụ, ông ngừng thuốc hơn một tháng, dẫn đến suy gan cấp.

Chỉ trong 48 giờ, bệnh viện hoàn tất quy trình sàng lọc và phẫu thuật. Ca ghép huy động hàng trăm y-bác sĩ với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội).

Chỉ sau 2 ngày nhập viện Bệnh viện Quân y 175, ông rơi vào hôn mê gan độ IV, rối loạn đông máu nặng. Các chỉ số sinh hóa cho thấy tình trạng suy gan cấp trên nền mạn, tiến triển rất nhanh, tiên lượng tử vong gần như chắc chắn. Hội đồng chuyên môn xác định ghép gan cấp cứu là biện pháp duy nhất để cứu sống bệnh nhân.

Phép màu từ người anh ruột

Trong tình thế sinh tử, người anh trai (44 tuổi) ông C. đã tình nguyện hiến gan cứu em. Chỉ trong 48 giờ, bệnh viện hoàn tất quy trình sàng lọc và chuẩn bị phẫu thuật. Ca ghép diễn ra hơn 8 giờ, huy động hàng trăm y-bác sĩ nhiều chuyên khoa với hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lá gan ghép hoạt động tốt ngay sau mổ. Sau 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số phục hồi tích cực. Người anh hiến tạng sức khỏe cũng ổn định.

Sau 24 giờ ghép gan, bệnh nhân tỉnh táo, phục hồi tích cực

Đại tá, TS-BS Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết ca ghép gan cấp cứu này chứng minh năng lực vượt bậc của đội ngũ ghép tạng. Nếu trước đây phải cần tới 15 chuyên gia hỗ trợ chuyên môn thì lần này chỉ còn 2 người tham gia với vai trò quan sát. "Điều này khẳng định chúng tôi đã làm chủ hoàn toàn kỹ thuật ghép gan, kể cả trong tình huống cấp cứu" - BS Cường nhấn mạnh.

Theo Thiếu tá, ThS-BSCKI Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng ê-kíp ghép gan, bệnh não do suy gan cấp tiến triển nhanh khiến nguy cơ tử vong rất cao nếu không được ghép gan kịp thời. Trường hợp này chỉ trong thời gian ngắn, bệnh nhân đã hôn mê sâu, phải thở máy.

"Người bệnh viêm gan B đang điều trị bằng thuốc kháng virus không được tự ý ngừng thuốc. Việc ngưng đột ngột có thể gây bùng phát virus, dẫn đến suy gan cấp nguy hiểm. Ngưng thuốc chỉ được thực hiện theo chỉ định nghiêm ngặt của bác sĩ và phải theo dõi chặt chẽ các chỉ số virus, men gan" - BS Mạnh cảnh báo thêm.



