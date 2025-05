Ca ghép gan đặc biệt cứu bé 8 tháng tuổi

Bệnh nhi bị xơ gan giai đoạn cuối do teo đường mật bẩm sinh, dù đã phẫu thuật, điều trị từ lúc 1,5 tháng tuổi nhưng không cải thiện. Cháu bé phải nhập viện liên tục, với tình trạng bụng chướng, lách to và khó thở do gan chèn ép cơ hoành. Ghép gan là cách điều trị duy nhất.

Bệnh nhi 8 tháng tuổi được ghép gan. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngay sau khi có nguồn gan hiến phù hợp từ một người hiến chết não tại Bệnh viện Bạch Mai, Hội đồng chuyên môn dưới sự chủ trì của PGS-TS Phạm Đức Huấn, Chủ tịch Hội đồng ghép gan, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu Vinmec, đã kích hoạt quy trình phối hợp liên chuyên khoa để tiến hành ca ghép.

Đặc biệt, ca phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do cân nặng bệnh nhi quá thấp và tiền sử bệnh lý phức tạp.

Sau hơn 10 tiếng, ca phẫu thuật ghép gan được thực hiện thành công. Ngay sau khi kết thúc gây mê, bệnh nhi đã khóc rất to, báo hiệu dấu hiệu hồi phục.

Đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam, một bệnh viện tư nhân thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhi 8 tháng tuổi - một trong những ca bệnh nhỏ tuổi và nhẹ cân nhất từng được ghép gan.

Các bác sĩ tiến hành ca ghép gan cho bệnh nhi 8 tháng tuổi

Tiến sĩ - bác sĩ Đào Đức Dũng, Hệ thống y tế Vinmec - phẫu thuật viên chính, cho biết ca mổ đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa y bác sĩ và xử lý chính xác các vấn đề về rối loạn đông máu, giải phẫu và tạo hình mạch máu. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhi tiến triển tốt, ăn ngủ tốt, chức năng gan đang cải thiện.

Từ năm 2017, hệ thống bệnh viện của Vinmec đã thực hiện thành công nhiều ca ghép gan phức tạp, bao gồm ghép cho trẻ dưới 10 kg, bệnh nhân suy gan tối cấp, bất đồng nhóm máu, ghép gan lần 3 và các ca có biến đổi giải phẫu mạch máu, đường mật.