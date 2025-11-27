Ánh sáng lạ xuất hiện trong dữ liệu NASA: "Bóng ma" vũ trụ lộ diện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Ánh sáng lạ xuất hiện trong dữ liệu NASA: "Bóng ma" vũ trụ lộ diện

Anh Thư

(NLĐO) - Dữ liệu từ kính viễn vọng Fermi của NASA có thể đã hé lộ bằng chứng trực tiếp đầu tiên về vật chất tối trong vũ trụ.

Theo Science Alert, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà thiên văn học Tomonori Totani từ Đại học Tokyo (Nhật Bản) tuyên bố họ đã tìm thấy một ánh sáng kỳ lạ, có thể là bằng chứng hữu hình về vật chất tối, một trong những thành tố bí ẩn nhất của vũ trụ.

Ánh sáng lạ nằm trong quầng Ngân Hà (Milky Way), tức vầng hào quang bao quanh đĩa chính của thiên hà chứa Trái Đất, được ghi nhận từ kính viễn vọng không gian tia gamma Fermi của NASA trong 15 năm quan sát.

Đó là một tia gamma năng lượng cao bất thường, không phải do bất kỳ nguồn nào đã biết tạo ra.

Ánh sáng lạ xuất hiện trong dữ liệu NASA: "Bóng ma" vũ trụ lộ diện - Ảnh 1.

Một bản đồ loại trừ toàn bộ bức xạ gamma ngoại trừ phần dư thừa được cho là bằng chứng về vật chất tối Thanh màu xám ở giữa để che đi mặt phẳng thiên hà - Ảnh: ĐẠI HỌC TOKYO

Giáo sư Totani cho biết: "Chúng tôi phát hiện ra tia gamma có năng lượng photon là 20 gigaelectronvolt - hay 20 tỉ electronvolt, một lượng năng lượng cực lớn - trải dài theo cấu trúc giống như hào quang về phía trung tâm Ngân Hà".

Thành phần phát xạ tia gamma gần giống với hình dạng dự kiến của quầng vật chất tối.

"Đây có thể là bước đột phá quan trọng trong việc làm sáng tỏ bản chất của vật chất tối" - giáo sư Totani nói với tờ Guardian.

Trong bài công bố trên tạp chí khoa học Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, nhóm của giáo sư Totani cho biết cần phải có thêm nhiều nghiên cứu để loại trừ những lời giải thích ít kỳ lạ hơn.

Nếu thuận lợi, khám phá này sẽ được coi là bước ngoặt trong cuộc tìm kiếm kéo dài hàng thập kỷ về loại vật chất có mặt ở khắp nơi nhưng khó nắm bắt này.

Các nhà khoa học tính toán rằng vật chất thông thường chỉ chiếm khoảng 16% vật chất của vũ trụ, 84% còn lại là vật chất tối.

Xét trên tổng khối lượng - năng lượng của vũ trụ, vật chất tối cũng chiếm gần 27%.

Vật chất tối được mô tả lần đầu tiên vào những năm 1930, khi nhà thiên văn học người Thụy Sĩ Fritz Zwicky nhận thấy các thiên hà xa xôi dường như quay nhanh hơn khối lượng của chúng cho phép.

Những quan sát này đã dẫn đến khái niệm vật chất tối, một loại vật chất không phát ra cũng không hấp thụ ánh sáng, nhưng lại tác động một lực hấp dẫn vô hình lên các thiên hà xung quanh nó.

Kể từ đó, các nhà khoa học đã tìm kiếm các hạt vật chất tối, nhưng cho đến nay các máy dò trên mặt đất, kính viễn vọng trên không gian và những cỗ máy khổng lồ như Máy gia tốc hạt lớn gần Geneva vẫn chưa thu được kết quả gì.

Tin liên quan

Phát hiện nơi sự sống ngoài hành tinh có thể đã ẩn nấp rất lâu

Phát hiện nơi sự sống ngoài hành tinh có thể đã ẩn nấp rất lâu

(NLĐO) - Một trong các robot săn sự sống của NASA có thể đã hạ cánh đúng nơi sự sống ẩn nấp, chỉ là nó tìm chưa đúng cách.

Hệ Mặt Trời xuất hiện mặt trăng mới và cạnh 2 cấu trúc bí ẩn

(NLĐO) - Mặt trăng mới có đường kính khoảng 38 km và quay quanh Quaoar, một vật thể ngoài Sao Hải Vương kỳ lạ.

Mộ phần "công chúa Viking" 1.200 năm chứa điều không thể giải thích

(NLĐO) - Các nhà khảo cổ mô tả ngôi mộ Viking vừa được khai quật ở Na Uy là "phi thường ở nhiều cấp độ".

NASA vũ trụ thiên hà vật chất tối Ngân hà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo