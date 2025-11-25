HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Mộ phần "công chúa Viking" 1.200 năm chứa điều không thể giải thích

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khảo cổ mô tả ngôi mộ Viking vừa được khai quật ở Na Uy là "phi thường ở nhiều cấp độ".

Theo news.com.au, Roy Søreng, một người săn kho báu nghiệp, đã có phát hiện để đời khi đang dò kim loại ở vùng Trøndelag của Na Uy: Một ngôi mộ nguyên vẹn đến kinh ngạc của một người phụ nữ Viking quyền quý.

Ông Søreng đã tìm thấy một miếng kim loại kỳ lạ. Khi cạo sạch đất, ông nhận thấy nó là một chiếc khóa hình bầu dục tinh xảo, quanh đó còn rải rác xương người. Ông lập tức liên hệ với Hội đồng hạt Trøndelag.

Mộ phần "công chúa Viking" 1.200 năm chứa điều không thể giải thích - Ảnh 1.

Các nhà khảo cổ khai quật bộ hài cốt Viking mà họ nghi ngờ rằng có thể là một công chúa, một nữ chiến binh hay một phu nhân quyền quý trong xã hội Viking cổ xưa - Ảnh: Bảo tàng NTTU

Nhóm nghiên cứu đẫn dầu bởi nhà khảo cổ Raymond Sauvage của Bảo tàng Đại học Khoa học và công nghệ Na Uy đã tiếp cận hiện trường và khai quật được hài cốt của một phụ nữ - có vẻ còn trẻ - được chôn cất theo cách kỳ lạ.

Các chi tiết khác cho thấy người phụ nữ này là người Viking, có địa vị cao và sống vào khoảng thế kỷ thứ 9.

Các nhà khảo cổ tìm thấy trong mộ hai chiếc cài áo bầu dục được trang trí cầu kỳ, loại mà người Viking hay dùng để cài loại áo giống như tạp dề. Ngoài ra, có một chiếc khóa dạng vòng nhỏ được dùng để cài váy lót.

Tất cả những trang sức được chế tác tinh xảo này cho thấy người phụ nữ này giàu có và có địa vị cao. Các nhà khảo cổ đoán rằng đó có thể là một công chúa Viking, hay một phu nhân quyền quý, một chiến binh có nhiều công trạng hoặc đơn giản hơn là một bà chủ trang trại được kính trọng.

Kỳ lạ nhất là có 2 vỏ sò điệp rất lớn được đặt hai bên khuôn mặt người chết, che miệng và má giống như cố gắng tạo thành một chiếc mặt nạ, điều mà các nhà khoa học chưa từng thấy và cũng không thể giải thích.

Tuy nhiên, họ gần như tin chắc rằng các vỏ sò này được đặt với mục đích tâm linh. Còn có những dấu hiệu nghi lễ khác, bao gồm những mảnh xương chim và lông vũ được sắp xếp cẩn thận xung quanh cơ thể.

Khám phá này còn đặc biệt ở chỗ hài cốt người phụ nữ vẫn gần như nguyên vẹn sau khoảng 1.200 năm được chôn cất. Bởi lẽ đất ở Na Uy rất chua, có thể làm xương người nhanh chóng tan đi.

Vì vậy, các nhà khoa học mô tả khám phá này là "phi thường ở nhiều cấp độ", hứa hẹn đem đến những tri thức chưa từng có về người Viking.

