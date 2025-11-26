Hệ Mặt Trời xuất hiện mặt trăng mới và cạnh 2 cấu trúc bí ẩn

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Astrophysical Journal Letters cho biết các nhà khoa học đã tìm thấy một mặt trăng mới và 2 vành đai "bất khả thi" của Quaoar, một vật thể cũng bí ẩn không kém những thứ quay quanh nó.

Quaoar là một vật thể ngoài Sao Hải Vương có đường kính khoảng 1.100 km. Giống như hành tinh lùn Sao Diêm Vương, nó nằm trong Vành đai Kuiper, một vùng mảnh vỡ băng giá của các thiên thể giống sao chổi.

Còn được gọi là 2002 LM60, Quaoar quay quanh Mặt trời ở khoảng cách 45,1-45,6 đơn vị thiên văn (AU, bằng với khoảng cách Mặt Trời - Trái Đất) và có chu kỳ quỹ đạo là 284,5 năm.

Nhiều nhà khoa học cho rằng Quaoar đáp ứng tiêu chí để được coi là một hành tinh lùn, nhưng Liên minh Thiên văn quốc tế (IAU) vẫn chưa xác nhận điều này.

Quaoar cùng các mặt trăng và vành đai - Ảnh: ESA

Trong khi những bí ẩn về bản chất Quaoar còn chưa được giải đáp hết, các nhà khoa học lại tiếp tục tìm thấy những thứ đặc biệt quanh nó.

Quaoar có một mặt trăng đã biết là Weywot, có đường kính 80 km và quay quanh quỹ đạo gấp 24 lần bán kính của thiên thể mẹ.

Giờ đây, nhà thiên văn học Benjamin Proudfoot của Viện Vũ trụ Florida (Mỹ) và các cộng sự tiếp tục tìm thấy thêm 3 thứ kỳ lạ.

Đầu tiên đó là 2 vành đai "bất khả thi" QR1 và QR2, nằm ngoài giới hạn Roche và không đồng nhất.

Bên trong giới hạn Roche là "vùng cấm" mặt trăng, nơi quá gần thiên thể mẹ đến nỗi nếu có một mặt trăng tồn tại, nó sẽ bị lực hấp dẫn của thiên thể mẹ xé nát ngay lập tức. Vì vậy khu vực này thường có các vành đai đá bụi.

Trái lại, ở bên ngoài giới hạn Roche, các vành đai sẽ kết tụ thành mặt trăng. QR1 và QR2 không như thế.

“Trong số các hệ thống vành đai nhỏ, các vành đai xung quanh Quaoar có lẽ là bí ẩn nhất” - tiến sĩ Proudfoot nói với tờ Sci-News.



Điều này cho thấy phải có một cơ chế tiềm ẩn ngăn không cho QR1 và QR2 kết tụ. Nhưng các nhà khoa học chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào về cơ chế đó.

Ngoài ra, các tín hiệu cũng cho thấy dấu hiệu của một mặt trăng chưa từng được biết đến, quay bên ngoài cặp vành đai và cộng hưởng quỹ đạo với QR2.

Mặt trăng này chưa được đặt tên, ước tính có đường kính 38 km. Nếu được xác nhận, nó sẽ là mặt trăng mờ nhất mà nhân loại từng tìm thấy ở khu vực bên ngoài Sao Hải Vương.