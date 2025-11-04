Anh tiếp sức tên lửa tầm xa, Ukraine mở rộng sản xuất vũ khí tới Đức và Đan Mạch

"Chính phủ Anh đã chuyển giao thêm một lô tên lửa Storm Shadow cho Ukraine nhằm bổ sung kho dự trữ, nâng cao khả năng tấn công vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga" – Bloomberg dẫn nguồn giấu tên hôm 3-11, song không tiết lộ số lượng cụ thể.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vẫn do dự về việc cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk do Mỹ sản xuất.

Chủ nhân Nhà Trắng hôm 2-11 nói rằng việc Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine "chưa có kế hoạch ngay lập tức nhưng mọi thứ có thể thay đổi".

Tên lửa Storm Shadow treo dưới cánh một máy bay chiến đấu NATO. Ảnh: Drive

Storm Shadow mà London cung cấp cho Kiev có tầm bắn khoảng 250 - 560 km, tùy biến thể.

Đây là loại tên lửa hành trình bay thấp, tốc độ cao, trang bị hệ thống dẫn đường hiện đại, chuyên dùng để tiêu diệt các mục tiêu chiến lược như kho đạn, căn cứ quân sự hay cầu cảng.

Ukraine đã nhiều lần sử dụng Storm Shadow để tấn công các mục tiêu tại các tỉnh Bryansk, Kursk của Nga và bán đảo Crimea. Gần nhất vào cuối tháng 10, Ukraine được cho là đã sử dụng loại vũ khí này để đánh vào nhà máy hóa chất Bryansk, cách biên giới vùng Sumy khoảng 110 km, theo Bloomberg.

Việc chính phủ Anh cung cấp thêm tên lửa Storm Shadow cho Kiev diễn ra giữa lúc các chuyên gia dự báo Nga có thể đẩy mạnh tập kích mùa đông vào Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine vẫn kỳ vọng có thể nhận tên lửa Tomahawk của Mỹ – loại có tầm bắn xa hơn đáng kể, từ 1.600 - 2.500 km – để mở rộng khả năng tấn công sâu hơn vào hạ tầng trọng yếu của Nga.

Tuy nhiên, việc Washington do dự khiến Kiev phải tiếp tục dựa vào nguồn cung từ Anh và châu Âu.

Mặt khác, Ukraine dự kiến trước cuối năm nay sẽ mở hai văn phòng sản xuất quốc phòng tại Berlin - Đức và Copenhagen - Đan Mạch. Thông tin này được chính Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận.

"Hai thủ đô đầu tiên sẽ đóng vai trò đại diện cho chúng tôi là Berlin và Copenhagen. Việc này sẽ được thực hiện ngay trong năm nay" – Kyiv Independent dẫn tuyên bố của Tổng thống Zelensky hôm 3-11.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nói họ sẵn sàng hỗ trợ các đối tác châu Âu sản xuất máy bay không người lái (UAV), chia sẻ kinh nghiệm chiến trường để tăng cường năng lực phòng thủ của khu vực.

Đức và Đan Mạch đều bày tỏ mong muốn hợp tác với Ukraine trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt trong sản xuất UAV.

Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Katherina Reiche gần đây nhấn mạnh Berlin cần trở thành "quốc gia dẫn đầu châu Âu về công nghệ drone" để củng cố phòng thủ và hỗ trợ Ukraine.