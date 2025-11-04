HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 4-11: Nga rung chuyển vì UAV tầm xa của Ukraine

Phương Linh

(NLĐO) - Ukraine đang cải tiến công nghệ lẫn tầm hoạt động của máy bay không người lái, đưa phương tiện này vào sâu lãnh thổ Nga.

Tại một địa điểm bí mật ở vùng nông thôn Ukraine, hàng loạt máy bay không người lái (UAV) tập hợp vào ban đêm và chờ thời cơ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Bước tiến đáng kể

Các sĩ quan mặc áo giáp di chuyển nhanh nhẹn và chính xác, đầu đội đèn pin phát sáng đỏ để ẩn mình. Động cơ nổ lách tách. Vài phút sau, từng chiếc một cất cánh hướng về phía Đông. Mục tiêu của những phương tiện này là nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu và trung tâm hậu cần quân sự.

Kể từ mùa hè, chiến dịch máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã tăng tốc đáng kể, thách thức hệ thống phòng không của Nga. AP nhận định máy bay không người lái của Ukraine hiện bay xa nhất kể từ xung đột bùng phát hồi tháng 2-2022.

Hôm 31-10, Trung tướng Vasyl Maliuk - người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine - cho biết nước này đã thực hiện thành công hơn 160 đợt không kích vào các cơ sở khai thác và lọc dầu của Nga trong năm 2025.

Nga rung chuyển vì máy bay không người lái tầm xa của Ukraine - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine chuẩn bị máy bay không người lái tầm xa An-196 Liutyi hôm 14-10. Ảnh: AP

Giới phân tích phương Tây cho biết đòn tấn công của Ukraine tác động lớn nhưng không làm tê liệt cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Theo đánh giá của Carnegie Endowment, máy bay không người lái của Ukraine đã nhiều lần nhắm vào 16 nhà máy lọc dầu lớn của Nga, tương đương khoảng 38% công suất lọc dầu trên danh nghĩa của nước này. Tuy nhiên, hầu hết nhà máy hoạt động trở lại chỉ trong vài tuần, và sản lượng lọc dầu của Nga được bù đắp bởi lượng nhiên liệu dư thừa hiện có.

Các cuộc không kích mang lại cho Kiev thế chủ động vào một thời điểm quan trọng. Mỹ và châu Âu đang tăng cường trừng phạt ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng năng lực tấn công tầm xa của Ukraine đang gây thiệt hại buộc Điện Kremlin phải nhập khẩu nhiên liệu và hạn chế xuất khẩu.

Tiêu hao hậu cần Nga

Tại địa điểm phóng bí mật, vị chỉ huy giám sát hoạt động có mật danh “Fidel” quan sát các máy bay không người lái qua kính nhìn ban đêm.

"Máy bay không người lái (của Ukraine) ngày càng tiến bộ. Trước đây là bay 500 km, giờ đây bay tới 1.000 km. Có ba yếu tố tạo nên một chiến dịch thành công: Máy bay không người lái, con người và kế hoạch” - Fidel nhận xét.

Tầm hoạt động của những máy bay không người lái, với một số mẫu tăng gấp đôi khả năng di chuyển trong năm qua, đánh dấu bước ngoặt địa lý trong xung đột Nga - Ukraine. 

Một năm trước, Ukraine chủ yếu gây thiệt hại tới các nhà máy lọc dầu trong phạm vi hẹp hơn nhiều, chủ yếu ở khu vực biên giới phía Tây nước Nga.

Chi phí sản xuất cũng giảm xuống, với máy bay không người lái tầm xa hiện có giá chỉ 55.000 USD.

Adriano Bosoni - Giám đốc phân tích tại RANE - nhận định Ukraine đang muốn tiêu hao hậu cần Nga. Máy bay không người lái của Ukraine càng bay xa, Nga buộc phải chuyển hướng nguồn cung và triển khai hệ thống phòng không trên khu vực rộng lớn hơn.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết những đợt tấn công liên tục bằng máy bay không người lái đã làm giảm công suất lọc dầu của Nga khoảng 500.000 thùng/ngày. Điều này gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nước và hạn chế xuất khẩu dầu diesel cùng nhiên liệu phản lực, ngay cả khi sản lượng và giá cả dầu toàn cầu vẫn ổn định.

Ukraine tự sản xuất phần lớn phi đội. Liutyi - một phương tiện chủ lực trong chiến dịch ban đêm - là máy bay cao ngang eo với thân hình xúc xích, một cánh quạt ở phía sau và đuôi hình tam giác đặc trưng. Liutyi được lắp ráp dễ dàng nên liên tục được điều chỉnh nhằm tối ưu hóa khả năng luồn lách qua không phận vùng tiến tuyến.

Trên thực địa, với Ukraine, mỗi nhiệm vụ là một bài học về sự đánh đổi. Chưa đến 30% máy bay không người lái thậm chí còn tiếp cận được khu vực mục tiêu, vì vậy Ukraine cần lập kế hoạch tỉ mỉ - ông Fidel cho biết.

Tin liên quan

Ukraine đánh liên tiếp cơ sở dầu mỏ, Nga tuyên bố đột kích "lò lửa" Pokrovsk

Ukraine đánh liên tiếp cơ sở dầu mỏ, Nga tuyên bố đột kích "lò lửa" Pokrovsk

(NLĐO) - Vùng Saratov của Nga đêm 3-11 chứng kiến nhiều vụ nổ do không kích. Nơi đây đặt một nhà máy lọc dầu cách Ukraine khoảng 800 km.

Điểm nóng xung đột ngày 3-11: Châu Âu trao thêm "bảo bối" cho Ukraine

(NLĐO) - Trang bị thêm hệ thống dẫn đường do châu Âu cung cấp, tên lửa của Ukraine có thể hoạt động chính xác ngay cả lúc vệ tinh bị gây nhiễu.

Mỹ chuẩn bị rút bớt quân khỏi hàng loạt nước Đông Âu?

(NLĐO) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến "giảm nhẹ" lực lượng quân sự Mỹ ở Đông Âu từ giữa tháng 12-2025.

Ukraine xung đột Nga - Ukraine nhà máy lọc dầu Nga
