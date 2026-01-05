Anh trai CONGB mở màn năm mới với việc bắt tay cùng buitruonglinh

Anh trai CONGB mượt mà với tình ca

Anh trai CONGB là một trong những anh trai nổi bật của "Anh trai say hi" mùa 2

Anh trai CONGB vừa ra mắt "Bài hát này dành riêng cho mình em" - mở màn cho chuỗi dự án âm nhạc trong năm 2026 sau thành công từ chương trình "Anh trai say hi". Không chỉ tự sáng tác ca khúc mới, CONGB còn rủ buitruonglinh kết hợp để tạo nên món quà ý nghĩa dành tặng người hâm mộ.

Khác với hình tượng đáng yêu, nhiều năng lượng thường thấy, CONGB gây bất ngờ khi đem đến một bản ballad về chuyện tình buồn và khoe giọng ca ấm áp, sâu lắng trong "Bài hát này dành riêng cho mình em".

CONGB chia sẻ, trước đây đã sáng tác khá nhiều ca khúc nhưng cảm thấy "Bài hát này dành riêng cho mình em" là phù hợp nhất để ra mắt trong EP debut ở thời điểm này vì anh muốn thể hiện khía cạnh tình cảm, nhẹ nhàng của mình.

Ca khúc "Bài hát này dành riêng cho mình em" có lời ca đậm chất tự sự, chứa đựng tâm tư của một chàng trai khi chứng kiến cô gái mình yêu ở bên người khác. Nhưng sau cùng, chàng trai không hề bi lụy hay níu kéo mà nhận ra đây là kết thúc tốt đẹp cho cả hai để đối phương được hạnh phúc hơn, còn anh sẽ bước tiếp và trân trọng những gì từng có.

CONGB bắt tay buitruonglinh

CONGB và buitruonglinh là hai anh trai được yêu thích và thừa nhận tại "Anh trai say hi" mùa 2

Sau khi hoàn thành ca khúc này, CONGB nghĩ ngay đến việc mời buitruonglinh song ca bởi yêu thích giọng ca của buitruonglinh từ lâu và hai anh em cũng rất thân thiết sau chương trình "Anh trai say hi". "Khi nói đến ballad buồn thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến buitruonglinh với màu giọng đặc trưng nên tôi nghĩ "Bài hát này dành riêng cho mình em" sẽ hoàn chỉnh hơn khi có buitruonglinh góp giọng. Anh buitruonglinh cũng rất nhiệt tình, lập tức nhận lời khi tôi ngỏ ý làm việc chung" - CONGB bày tỏ.

Trong chương trình "Anh trai say hi", CONGB nhận được sự yêu thích từ đông đảo khán giả nhờ tính cách tích cực, vui vẻ, luôn sẵn sàng giúp đỡ các anh em và liên tục chứng minh nỗ lực, tài năng của mình qua từng vòng thi đấu.

Bằng kinh nghiệm từ quãng thời gian làm thực tập sinh tại Hàn Quốc và tham gia các cuộc thi sống còn trước đó, CONGB đã cùng các "Anh trai" tạo nên những màn trình diễn chất lượng. Khép lại "Anh trai say hi", CONGB nhận giải thưởng Best Performer và lọt Top 10 chung cuộc.

CONGB thắng nhiều giải thưởng sau "Anh trai say hi"

Mới đây, CONGB còn nhận giải thưởng "Rising Artist - Nghệ sĩ mới ấn tượng" tại Lễ trao giải WeYoung thuộc WeChoice Awards. Anh chàng cũng trở thành một trong những gương mặt ca sĩ trẻ được các nhãn hàng yêu thích, tin tưởng hợp tác quảng cáo suốt thời gian vừa qua.

Nói về hành trình vừa qua tại "Anh trai say hi", CONGB cho biết: "Tôi cảm thấy tự tin hơn sau "Anh trai say hi", nhất là sau khi được trải nghiệm quy trình tự sản xuất âm nhạc và làm nên một sân khấu trình diễn hoàn chỉnh.

Tôi đã học hỏi rất nhiều từ cách làm việc của các anh trai khác. Nhờ các bạn fan, tôi được tiếp thêm năng lượng để tự tin bắt tay vào làm nhạc mới ngay sau chương trình. Tôi cũng rút kinh nghiệm từ chính những màn trình diễn trong "Anh trai say hi" để làm tốt hơn ở các sản phẩm riêng".

CONGB chia sẻ thêm: "Tôi không muốn mình khác đi quá nhiều sau chương trình "Anh trai say hi". Tôi muốn mình giữ được sự hồn nhiên và tích cực như những ngày đầu hoạt động. Nếu có một điểm khác rõ ràng nhất, chắc chắn là sự trưởng thành và nhất quán hơn trong âm nhạc để khi mọi người nghe một bài hát thì có thể nhận ra đây là nhạc của CONGB".