Anh trai CONGB mở màn năm mới với việc bắt tay cùng buitruonglinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Anh trai CONGB mở màn năm mới với việc bắt tay cùng buitruonglinh

Thùy Trang

(NLĐO) - Anh trai CONGB gây bất ngờ khi sáng tác ballad về tình yêu, càng "suy" hơn khi có buitruonglinh góp giọng.

Anh trai CONGB mượt mà với tình ca

Anh trai CONGB mở màn năm mới với việc bắt tay cùng buitruonglinh - Ảnh 1.

Anh trai CONGB là một trong những anh trai nổi bật của "Anh trai say hi" mùa 2

Anh trai CONGB vừa ra mắt "Bài hát này dành riêng cho mình em" - mở màn cho chuỗi dự án âm nhạc trong năm 2026 sau thành công từ chương trình "Anh trai say hi". Không chỉ tự sáng tác ca khúc mới, CONGB còn rủ buitruonglinh kết hợp để tạo nên món quà ý nghĩa dành tặng người hâm mộ.

Khác với hình tượng đáng yêu, nhiều năng lượng thường thấy, CONGB gây bất ngờ khi đem đến một bản ballad về chuyện tình buồn và khoe giọng ca ấm áp, sâu lắng trong "Bài hát này dành riêng cho mình em".

CONGB chia sẻ, trước đây đã sáng tác khá nhiều ca khúc nhưng cảm thấy "Bài hát này dành riêng cho mình em" là phù hợp nhất để ra mắt trong EP debut ở thời điểm này vì anh muốn thể hiện khía cạnh tình cảm, nhẹ nhàng của mình.

Ca khúc "Bài hát này dành riêng cho mình em" có lời ca đậm chất tự sự, chứa đựng tâm tư của một chàng trai khi chứng kiến cô gái mình yêu ở bên người khác. Nhưng sau cùng, chàng trai không hề bi lụy hay níu kéo mà nhận ra đây là kết thúc tốt đẹp cho cả hai để đối phương được hạnh phúc hơn, còn anh sẽ bước tiếp và trân trọng những gì từng có.

CONGB bắt tay buitruonglinh

Anh trai CONGB mở màn năm mới với việc bắt tay cùng buitruonglinh - Ảnh 2.

CONGB và buitruonglinh là hai anh trai được yêu thích và thừa nhận tại "Anh trai say hi" mùa 2

Sau khi hoàn thành ca khúc này, CONGB nghĩ ngay đến việc mời buitruonglinh song ca bởi yêu thích giọng ca của buitruonglinh từ lâu và hai anh em cũng rất thân thiết sau chương trình "Anh trai say hi". "Khi nói đến ballad buồn thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến buitruonglinh với màu giọng đặc trưng nên tôi nghĩ "Bài hát này dành riêng cho mình em" sẽ hoàn chỉnh hơn khi có buitruonglinh góp giọng. Anh buitruonglinh cũng rất nhiệt tình, lập tức nhận lời khi tôi ngỏ ý làm việc chung" - CONGB bày tỏ.

Trong chương trình "Anh trai say hi", CONGB nhận được sự yêu thích từ đông đảo khán giả nhờ tính cách tích cực, vui vẻ, luôn sẵn sàng giúp đỡ các anh em và liên tục chứng minh nỗ lực, tài năng của mình qua từng vòng thi đấu.

Bằng kinh nghiệm từ quãng thời gian làm thực tập sinh tại Hàn Quốc và tham gia các cuộc thi sống còn trước đó, CONGB đã cùng các "Anh trai" tạo nên những màn trình diễn chất lượng. Khép lại "Anh trai say hi", CONGB nhận giải thưởng Best Performer và lọt Top 10 chung cuộc.

Anh trai CONGB mở màn năm mới với việc bắt tay cùng buitruonglinh - Ảnh 3.

CONGB thắng nhiều giải thưởng sau "Anh trai say hi"

Mới đây, CONGB còn nhận giải thưởng "Rising Artist - Nghệ sĩ mới ấn tượng" tại Lễ trao giải WeYoung thuộc WeChoice Awards. Anh chàng cũng trở thành một trong những gương mặt ca sĩ trẻ được các nhãn hàng yêu thích, tin tưởng hợp tác quảng cáo suốt thời gian vừa qua.

Nói về hành trình vừa qua tại "Anh trai say hi", CONGB cho biết: "Tôi cảm thấy tự tin hơn sau "Anh trai say hi", nhất là sau khi được trải nghiệm quy trình tự sản xuất âm nhạc và làm nên một sân khấu trình diễn hoàn chỉnh.

Tôi đã học hỏi rất nhiều từ cách làm việc của các anh trai khác. Nhờ các bạn fan, tôi được tiếp thêm năng lượng để tự tin bắt tay vào làm nhạc mới ngay sau chương trình. Tôi cũng rút kinh nghiệm từ chính những màn trình diễn trong "Anh trai say hi" để làm tốt hơn ở các sản phẩm riêng".

CONGB chia sẻ thêm: "Tôi không muốn mình khác đi quá nhiều sau chương trình "Anh trai say hi". Tôi muốn mình giữ được sự hồn nhiên và tích cực như những ngày đầu hoạt động. Nếu có một điểm khác rõ ràng nhất, chắc chắn là sự trưởng thành và nhất quán hơn trong âm nhạc để khi mọi người nghe một bài hát thì có thể nhận ra đây là nhạc của CONGB".

Tin liên quan

Hai anh trai Vương Bình, CONGB bắt tay

Hai anh trai Vương Bình, CONGB bắt tay

(NLĐO) - Vương Bình và CONGB kết hợp tung MV mới, các fan cảm thán: Đúng là hai "em bé trong sáng" của "Anh trai say hi".

Lý Nhã Kỳ làm gì ngày đầu năm mới?

(NLĐO) - Lý Nhã Kỳ sản xuất Countdown Sông Ray 2026 "Vui hội non sông", rộn ràng đón năm mới cùng 7.000 người dân Đồng Nai.

Vì sao "Nhà Xương Rồng" xứng đáng với tượng Mai Vàng 31-2025?

(NLĐO) - Nhà Xương Rồng là một ứng viên nặng ký của giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 hạng mục "Nhóm nhạc được yêu thích nhất"?

Anh trai say hi Anh trai CONGB CONGB bắt tay buitruonglinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo