Hai anh trai Vương Bình, CONGB bắt tay

Vương Bình làm quà tặng cho các anh trai

Vương Bình và CONGB - hai anh trai được yêu thích ở "Anh trai say hi" mùa 2

Khép lại hành trình tham gia chương trình "Anh trai say hi" đầy ý nghĩa, mới đây, Vương Bình đã phát hành một "món quà âm nhạc" để dành tặng các "anh trai" cũng như người hâm mộ.

Không phải một sáng tác mới, Vương Bình chọn kết hợp cùng CONGB để làm mới ca khúc "Ngày buồn tháng nhớ năm thương" nằm trong album đầu tay "Anh bờ vai" từng ra mắt vào tháng 11-2024.

Lời ca đậm chất tự sự cùng giai điệu nhẹ nhàng, da diết được thể hiện bởi giọng ca ấm áp, trong sáng của Vương Bình và CONGB khiến nhiều người hâm mộ xúc động.

Đặc biệt, MV "Ngày buồn tháng nhớ năm thương" hé lộ rất nhiều khoảnh khắc hậu trường - những ký ức tươi đẹp đối với tất cả những ai đã đồng hành và theo dõi "Anh trai say hi".

"Ngày buồn tháng nhớ năm thương" tựa như một bức thư gửi đến người thương, chứa đựng những tâm tư chưa từng được giãi bày trước thời khắc nói lời tạm biệt.

Nhưng không phải một bản Pop Ballad với nội dung buồn bã, ca khúc là một lời tri ân đến những phút giây rực rỡ - dám yêu hết lòng, dám sống hết mình ở thời thanh xuân. Đồng thời, đây cũng là một lời hẹn chân thành rằng dù có đi tiếp hành trình mới thì vẫn luôn nhớ về nhau và còn gặp lại trong tương lai.

Những thước phim kỷ niệm của Vương Bình

Cả hai rất hợp khi làm việc cùng nhau

MV "Ngày buồn tháng nhớ năm thương" đem đến rất nhiều thước phim hậu trường ghi lại hình ảnh của tất cả các "Anh trai". MV tựa như một cuốn lưu bút, bắt đầu bằng hình ảnh ngày đầu tiên 30 "Anh trai" gặp gỡ đến chuỗi ngày cùng nhau chuẩn bị cho từng tiết mục trình diễn và đứng trên sân khấu chung kết.

Sau khi MV "Ngày buồn tháng nhớ năm thương" lên sóng, nhiều người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi dành cho sản phẩm của Vương Bình - "Anh trai" được mệnh danh là người tình cảm và "mít ướt" nhất chương trình.

Trong "Anh trai" say hi, các thành viên cũng gọi Vương Bình là "Bình Bung" - Bùng Binh, bởi tính cách hồn nhiên, nhõng nhẽo nhưng cũng rất tình cảm, hiền lành nên có thể "ghép đôi" với tất cả các "Anh trai".

Vì thế, MV "Ngày buồn tháng nhớ năm thương" có hình ảnh Vương Bình xuất hiện bên cạnh hầu hết các "Anh trai", khi thì vui vẻ, lúc lại ngại ngùng, bối rối và cũng không thiếu cả những dịp anh chàng rạng rỡ vì được gặp gỡ người hâm mộ bên ngoài.

Cuối MV, Vương Bình còn bày tỏ sự biết ơn của mình: "Cảm ơn Anh trai say hi đã mang lại cho chúng mình nhiều cơ hội mới, nhiều người anh em tuyệt vời, những anh chị ê-kip thầm lặng phía sau và cả tình yêu thương của khán giả. Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của nhau".

Và họ đã tạo nên một sản phẩm thú vị

Rủ CONGB kết hợp để thực hiện MV "Ngày buồn tháng nhớ năm thương", Vương Bình cũng khiến người hâm mộ thích thú. Được fan ưu ái gọi là "hai em bé của show", Vương Bình và CONGB ghi điểm bởi ngoại hình trẻ trung, năng lượng trong sáng cùng tính cách ngọt ngào, vui vẻ. Thế nhưng phía sau vẻ đáng yêu ấy là đam mê âm nhạc, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và tài năng được bộ đôi thể hiện qua từng sân khấu của "Anh trai say hi".

Sản phẩm chung đầu tiên của Vương Bình và CONGB mang lại cảm giác nhẹ nhàng, trong veo như một lời tâm sự, vỗ về nhưng cũng gợi lên nỗi nhớ, sự biết ơn và niềm trân quý dành cho quãng thời gian cả hai đã đi qua cùng 30 "Anh trai" và khán giả.