HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hai anh trai Vương Bình, CONGB bắt tay

Thùy Trang

(NLĐO) - Vương Bình và CONGB kết hợp tung MV mới, các fan cảm thán: Đúng là hai "em bé trong sáng" của "Anh trai say hi".

Vương Bình làm quà tặng cho các anh trai

Hai anh trai Vương Bình, CONGB bắt tay - Ảnh 1.

Vương Bình và CONGB - hai anh trai được yêu thích ở "Anh trai say hi" mùa 2

Khép lại hành trình tham gia chương trình "Anh trai say hi" đầy ý nghĩa, mới đây, Vương Bình đã phát hành một "món quà âm nhạc" để dành tặng các "anh trai" cũng như người hâm mộ.

Không phải một sáng tác mới, Vương Bình chọn kết hợp cùng CONGB để làm mới ca khúc "Ngày buồn tháng nhớ năm thương" nằm trong album đầu tay "Anh bờ vai" từng ra mắt vào tháng 11-2024.

Lời ca đậm chất tự sự cùng giai điệu nhẹ nhàng, da diết được thể hiện bởi giọng ca ấm áp, trong sáng của Vương Bình và CONGB khiến nhiều người hâm mộ xúc động.

Đặc biệt, MV "Ngày buồn tháng nhớ năm thương" hé lộ rất nhiều khoảnh khắc hậu trường - những ký ức tươi đẹp đối với tất cả những ai đã đồng hành và theo dõi "Anh trai say hi".

"Ngày buồn tháng nhớ năm thương" tựa như một bức thư gửi đến người thương, chứa đựng những tâm tư chưa từng được giãi bày trước thời khắc nói lời tạm biệt.

Nhưng không phải một bản Pop Ballad với nội dung buồn bã, ca khúc là một lời tri ân đến những phút giây rực rỡ - dám yêu hết lòng, dám sống hết mình ở thời thanh xuân. Đồng thời, đây cũng là một lời hẹn chân thành rằng dù có đi tiếp hành trình mới thì vẫn luôn nhớ về nhau và còn gặp lại trong tương lai.

Những thước phim kỷ niệm của Vương Bình

Hai anh trai Vương Bình, CONGB bắt tay - Ảnh 2.

Cả hai rất hợp khi làm việc cùng nhau

MV "Ngày buồn tháng nhớ năm thương" đem đến rất nhiều thước phim hậu trường ghi lại hình ảnh của tất cả các "Anh trai". MV tựa như một cuốn lưu bút, bắt đầu bằng hình ảnh ngày đầu tiên 30 "Anh trai" gặp gỡ đến chuỗi ngày cùng nhau chuẩn bị cho từng tiết mục trình diễn và đứng trên sân khấu chung kết.

Sau khi MV "Ngày buồn tháng nhớ năm thương" lên sóng, nhiều người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi dành cho sản phẩm của Vương Bình - "Anh trai" được mệnh danh là người tình cảm và "mít ướt" nhất chương trình.

Trong "Anh trai" say hi, các thành viên cũng gọi Vương Bình là "Bình Bung" - Bùng Binh, bởi tính cách hồn nhiên, nhõng nhẽo nhưng cũng rất tình cảm, hiền lành nên có thể "ghép đôi" với tất cả các "Anh trai".

Vì thế, MV "Ngày buồn tháng nhớ năm thương" có hình ảnh Vương Bình xuất hiện bên cạnh hầu hết các "Anh trai", khi thì vui vẻ, lúc lại ngại ngùng, bối rối và cũng không thiếu cả những dịp anh chàng rạng rỡ vì được gặp gỡ người hâm mộ bên ngoài.

Cuối MV, Vương Bình còn bày tỏ sự biết ơn của mình: "Cảm ơn Anh trai say hi đã mang lại cho chúng mình nhiều cơ hội mới, nhiều người anh em tuyệt vời, những anh chị ê-kip thầm lặng phía sau và cả tình yêu thương của khán giả. Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của nhau".

Hai anh trai Vương Bình, CONGB bắt tay - Ảnh 3.

Và họ đã tạo nên một sản phẩm thú vị

Rủ CONGB kết hợp để thực hiện MV "Ngày buồn tháng nhớ năm thương", Vương Bình cũng khiến người hâm mộ thích thú. Được fan ưu ái gọi là "hai em bé của show", Vương Bình và CONGB ghi điểm bởi ngoại hình trẻ trung, năng lượng trong sáng cùng tính cách ngọt ngào, vui vẻ. Thế nhưng phía sau vẻ đáng yêu ấy là đam mê âm nhạc, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và tài năng được bộ đôi thể hiện qua từng sân khấu của "Anh trai say hi".

Sản phẩm chung đầu tiên của Vương Bình và CONGB mang lại cảm giác nhẹ nhàng, trong veo như một lời tâm sự, vỗ về nhưng cũng gợi lên nỗi nhớ, sự biết ơn và niềm trân quý dành cho quãng thời gian cả hai đã đi qua cùng 30 "Anh trai" và khán giả.

Tin liên quan

"Châu Kiệt Luân Việt Nam" gọi tên Vương Bình

"Châu Kiệt Luân Việt Nam" gọi tên Vương Bình

(NLĐO) - Khi những giai điệu của album "Anh bờ vai" cất lên, khán giả tại buổi nghe nhạc Vương Bình thốt lên: Châu Kiệt Luân bản Việt đây rồi.

Y Concert 2025: Quá ấn tượng và tự hào

(NLĐO) - Y Concert 2025 - cho thấy khả năng tổ chức một đại nhạc hội siêu chất lượng của nhà đầu tư Việt không thua thế giới.

Xem NHÃ CONCERT của Lân Nhã: "Đã"

(NLĐO) - "NHÃ CONCERT", khi người đàn ông hát tình ca Lân Nhã bước ra khỏi vùng an toàn.

Congb Anh trai say hi Vương Bình anh trai Vương Bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo