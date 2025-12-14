HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Khi Negav là quán quân "Anh trai say hi" mùa 2

Thùy Trang

(NLĐO) - Như dự đoán, Negav đã giành giải quán quân tại cuộc thi "Anh trai say hi" mùa 2.

Negav là quán quân - không bất ngờ

Khi Negav là quán quân Anh trai say hi mùa 2 - Ảnh 1.

Negav thành quán quân

Tối 13-12, đêm công bố kết quả và trao giải "Anh trai say hi" mùa 2 với người chiến thắng chung cuộc ở ngôi vị quán quân là Negav. Người giành giải á quân là buitruonglinh. Top 5 xuất sắc chung cuộc nhất chung cuộc chương trình "Anh trai say hi" mùa 2 là Vũ Cát Tường, buitruonglinh, B Ray, Sơn.K và Negav.

Ngoài ra, giải thưởng mới của "Anh trai say hi" mùa 2 là "Anh trai tương lai" - là người có tư duy tiên phong, đầy nhiệt huyết và sáng tạo để đóng góp cho âm nhạc Việt Nam ra thế giới, cũng thuộc về buitruonglinh. Trước đó, danh sách ứng viên của giải thưởng mới này gồm CONGB, Sơn.K và buitruonglinh.

Rapper Karik được vinh danh là The Best Showcase - giải thưởng ghi nhậnhành trình thể hiện rõ màu sắc cá nhân cùng sự bứt phá chinh phục sân khấu qua từng livestage.

Còn Robber, với 1001 sự thay đổi layout cùng cố gắng làm mới mình qua từng livestage đã xứng đáng nhận giải thưởng The Best Transformation.

Khi Negav là quán quân Anh trai say hi mùa 2 - Ảnh 2.

Buitruonglinh đã rất xuất sắc trong cuộc thi

Giải The Best Group Performance - Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất được trao cho tiết mục HERMOSA với team Sơn.K gồm các thành viên buitruonglinh, TEZ, CONGB, Mason Nguyễn. Trong khi đó, giải The Best Performer - Anh trai trình diễn ấn tượng nhất được trao cho Anh trai CONGB.

Negav là quán quân - chắc chắn có tranh cãi nhưng có hề gì

Khi Negav là quán quân Anh trai say hi mùa 2 - Ảnh 3.

Khán giả đã có thể thấy những tài năng thực thụ từ cuộc thi

"Anh trai say hi" vốn dĩ là một chương trình truyền hình được yêu thích nên việc ai trở thành quán quân của cuộc thi cũng đặc biệt được quan tâm. Tuy nhiên, với việc phát sóng mọi khoảnh khắc của cuộc thi, khán giả không khó để nhận ra ai là người xuất sắc nhất của cuộc thi này. Danh vị quán quân, á quân… không còn quan trọng nữa khi khán giả có thể nhận ra tài năng, ưu thế nổi trội của mỗi thí sinh tham gia cuộc thi. Và như vậy, hành trình sắp tới của mỗi cá nhân mới thực sự quan trọng với khán giả, thể hiện qua những sản phẩm nghệ thuật thực thụ.

Hẳn nhiên, với một danh vị, một gương mặt nghệ sĩ trẻ, mới cũng dễ dàng tiếp cận với các thương hiệu hơn. Sự "chiếm sóng" ở các thị phần quảng cáo, thương mại giúp lan tỏa hình ảnh của một gương mặt mới. Nhưng suy cho cùng, điều khán giả thực thụ mong mỏi vẫn là những sản phẩm nghệ thuật chất lượng, góp phần vào định hình sắc màu của bức tranh nhạc Việt. Là một nghệ sĩ, sản phẩm là cực kỳ quan trọng.

Khi Negav là quán quân Anh trai say hi mùa 2 - Ảnh 4.

CONGB là một tài năng thực sự

Chiến thắng của Negav ở "Anh trai say hi" mùa 2 chắc chắn tạo nên làn sóng tranh luận trái chiều. Bởi lẽ, Negav từng khiến khán giả thất vọng ở mùa 1 bởi tài năng vẫn có nhưng lại có phần ngạo mạn trong phát ngôn. Nhưng ở mùa 2, khán giả đã thấy rõ sự thay đổi của Negav trong mọi khía cạnh, đặc biệt tiết chế tối đa chuyện phát ngôn hay quá "ồn ào, náo nhiệt" mỗi khi xuất hiện.

Khán giả thấy được sự trưởng thành của Negav trong âm nhạc lẫn ứng xử xã hội. Và chiến thắng của Negav, không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của anh mà còn là cơ hội cho sự trở lại. Và đây là lúc Negav trở lại con đường nghệ thuật một cách tử tế từ tư duy làm nghề đến lối hành xử của một nghệ sĩ thực thụ. Cơ hội này, thực tế xứng đáng cho một người từng "ngã ngựa" như Negav.

Tin liên quan

Negav tiếp tục bị chỉ trích

Negav tiếp tục bị chỉ trích

(NLĐO)- Đoạn clip với tác động nhạy cảm vì "mùi 18+" của Negav lan truyền khắp mạng xã hội với đầy rẫy lời chỉ trích.

MC Quốc Trí nói gì khi giành á quân Tình Bolero?

(NLĐO)- Đoạt á quân Tình Bolero, MC Quốc Trí nói về chuyện chuyển hướng làm ca sĩ .

H'Hen Niê thần thái mở màn cho Extra men show

(NLĐO) - Extra men show 4 với chủ đề "Daddy Cool- Những ông bố tuyệt vời" mang đến một vũ trụ thời trang nam.

