Anh trai Đỗ Phú Quí trở lại cùng Kai Đinh, kỳ vọng "vượt mức Pickleball"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Anh trai Đỗ Phú Quí trở lại cùng Kai Đinh, kỳ vọng "vượt mức Pickleball"

Thùy Trang

(NLĐO)- Anh trai Đỗ Phú Quí tái xuất, từ "Pickleball" đến ballad cùng Kai Đinh, khẳng định dấu ấn trưởng thành.

Đỗ Phú Quí “Lưu nỗi nhớ vào film”: sự trở lại bùng nổ sau cơn sốt Pickleball!

Anh trai Đỗ Phú Quí trở lại cùng Kai Đinh, kỳ vọng "vượt mức Pickleball" - Ảnh 1.

Anh trai Đỗ Phú Quí trở lại đường đua âm nhạc bằng Lưu nỗi nhớ vào film

Sau "cơn sốt" Pickleball từng gây bùng nổ V-Pop, Đỗ Phú Quí chính thức trở lại với dự án âm nhạc mới "Lưu nỗi nhớ vào film", sáng tác bởi Kai Đinh – nhạc sĩ đứng sau nhiều bản hit đình đám.

Ca khúc mang màu sắc retro ballad, giai điệu nhẹ nhàng, ca từ sâu lắng, gợi nhắc về một tình yêu tuổi trẻ mong manh. Không chỉ xoáy sâu vào nỗi đau, bài hát gửi gắm thông điệp tích cực: biết trân trọng ký ức, can đảm bước tiếp, bởi mọi trưởng thành hôm nay đều bắt nguồn từ những đổ vỡ đã qua. "It's ok baby, nắng vẫn vàng ngoài sân" là câu hát đắt giá, chứa trọn tinh thần lạc quan mà ca khúc muốn truyền tải.

MV được dàn dựng như một thước phim hoài niệm, đan xen quá khứ – hiện tại, tái hiện những khoảnh khắc yêu thương. Điểm nhấn đặc biệt là hình ảnh nhân vật nữ với bộ môn Đấu kiếm, tượng trưng cho sự mạnh mẽ và quyết liệt trong tình yêu.

Đỗ Phú Quí bứt phá sau “Pickleball” - 3 thay đổi để chinh phục khán giả!

Anh trai Đỗ Phú Quí trở lại cùng Kai Đinh, kỳ vọng "vượt mức Pickleball" - Ảnh 2.

Anh trai Đỗ Phú Quí trở lại đường đua âm nhạc bằng Lưu nỗi nhớ vào film

Đỗ Phú Quí thừa nhận anh chịu nhiều áp lực sau thành công của "Pickleball", nhưng cũng nhờ đó mà quyết tâm làm mới mình. Anh chia sẻ: "Tôi muốn khán giả thấy một Đỗ Phú Quí trưởng thành, sâu sắc và ngọt ngào hơn trong âm nhạc."

Là một ca sĩ, diễn viên hoạt động sôi nổi, sau khi tham gia Anh trai say hi mùa 1, anh đã cho ra mắt single "Pickleball" đánh dấu sự trở lại sau 5 năm tạm ngưng âm nhạc. Ca khúc đã trở thành bản hit bùng nổ, tạo nhiều trào lưu cực kì lớn trong giới trẻ, trở thành một trong những hiện tượng nổi bật nhất cuối năm 2024. 

Đỗ Phú Quí cho biết: "Quí trân trọng cả hai vai trò, vì âm nhạc và diễn xuất đều là những phần rất lớn trong tâm hồn Quí. Và Quí biết ơn khán giả vì dù ở vai trò nào, Quí vẫn nhận được sự chờ đợi, quan tâm, yêu thương và ủng hộ. 

Nhưng với sự trở lại lần này, Quí mong khán giả sẽ cảm nhận rõ hơn màu sắc âm nhạc mà Quí muốn mang đến, đó là sâu sắc, ngọt ngào, trưởng thành và ấm áp. Tuy vậy, trong tương lai, nếu có cơ hội, Quí vẫn sẽ tiếp tục thử thách mình ở lĩnh vực diễn xuất với những vai diễn thú vị, bởi mỗi dự án phim lại cho Quí thêm chất liệu để đưa vào bài hát".

Tin liên quan

Lộ diện "anh trai khủng long" trong Anh trai say hi mùa 2

Lộ diện "anh trai khủng long" trong Anh trai say hi mùa 2

(NLĐO)- "Phù thủy âm nhạc" Bùi Duy Ngọc hứa hẹn là một trong những nhân tố bùng nổ tại Anh trai say hi mùa 2.

anh trai Đỗ Phú Quí Đỗ Phú Quí trở lại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo