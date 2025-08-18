Anh trai Đỗ Phú Quí trở lại cùng Kai Đinh, kỳ vọng "vượt mức Pickleball"

Đỗ Phú Quí “Lưu nỗi nhớ vào film”: sự trở lại bùng nổ sau cơn sốt Pickleball!

Anh trai Đỗ Phú Quí trở lại đường đua âm nhạc bằng Lưu nỗi nhớ vào film

Sau "cơn sốt" Pickleball từng gây bùng nổ V-Pop, Đỗ Phú Quí chính thức trở lại với dự án âm nhạc mới "Lưu nỗi nhớ vào film", sáng tác bởi Kai Đinh – nhạc sĩ đứng sau nhiều bản hit đình đám.

Ca khúc mang màu sắc retro ballad, giai điệu nhẹ nhàng, ca từ sâu lắng, gợi nhắc về một tình yêu tuổi trẻ mong manh. Không chỉ xoáy sâu vào nỗi đau, bài hát gửi gắm thông điệp tích cực: biết trân trọng ký ức, can đảm bước tiếp, bởi mọi trưởng thành hôm nay đều bắt nguồn từ những đổ vỡ đã qua. "It's ok baby, nắng vẫn vàng ngoài sân" là câu hát đắt giá, chứa trọn tinh thần lạc quan mà ca khúc muốn truyền tải.

MV được dàn dựng như một thước phim hoài niệm, đan xen quá khứ – hiện tại, tái hiện những khoảnh khắc yêu thương. Điểm nhấn đặc biệt là hình ảnh nhân vật nữ với bộ môn Đấu kiếm, tượng trưng cho sự mạnh mẽ và quyết liệt trong tình yêu.

Đỗ Phú Quí bứt phá sau “Pickleball” - 3 thay đổi để chinh phục khán giả!

Đỗ Phú Quí thừa nhận anh chịu nhiều áp lực sau thành công của "Pickleball", nhưng cũng nhờ đó mà quyết tâm làm mới mình. Anh chia sẻ: "Tôi muốn khán giả thấy một Đỗ Phú Quí trưởng thành, sâu sắc và ngọt ngào hơn trong âm nhạc."

Là một ca sĩ, diễn viên hoạt động sôi nổi, sau khi tham gia Anh trai say hi mùa 1, anh đã cho ra mắt single "Pickleball" đánh dấu sự trở lại sau 5 năm tạm ngưng âm nhạc. Ca khúc đã trở thành bản hit bùng nổ, tạo nhiều trào lưu cực kì lớn trong giới trẻ, trở thành một trong những hiện tượng nổi bật nhất cuối năm 2024.

Đỗ Phú Quí cho biết: "Quí trân trọng cả hai vai trò, vì âm nhạc và diễn xuất đều là những phần rất lớn trong tâm hồn Quí. Và Quí biết ơn khán giả vì dù ở vai trò nào, Quí vẫn nhận được sự chờ đợi, quan tâm, yêu thương và ủng hộ.

Nhưng với sự trở lại lần này, Quí mong khán giả sẽ cảm nhận rõ hơn màu sắc âm nhạc mà Quí muốn mang đến, đó là sâu sắc, ngọt ngào, trưởng thành và ấm áp. Tuy vậy, trong tương lai, nếu có cơ hội, Quí vẫn sẽ tiếp tục thử thách mình ở lĩnh vực diễn xuất với những vai diễn thú vị, bởi mỗi dự án phim lại cho Quí thêm chất liệu để đưa vào bài hát".