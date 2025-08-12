"Anh trai vượt ngàn chông gai" xuất hiện tại Tọa đàm cấp cao Việt – Hàn

Hợp tác công nghiệp văn hóa Việt - Hàn: Bùng nổ cơ hội sáng tạo toàn cầu!

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai đã đóng góp to lớn cho ngành giải trí, công nghiệp văn hóa Việt Nam

Tại thủ đô Seoul, ngày 11-8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới Hàn Quốc, Tọa đàm Việt Nam – Hàn Quốc về hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa đã diễn ra, mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt vươn ra thị trường sáng tạo toàn cầu.

Sự kiện do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì, với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của 2 quốc gia và nhiều lãnh đạo, chuyên gia, đặc biệt là đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu của hai nước.

Phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam rất ủng hộ và kỳ vọng vào sự hợp tác của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp văn hoá của hai quốc gia, làm sao để có thể cùng nhau đưa các sản phẩm chất lượng của hai quốc gia đến với nhau và đi ra thế giới.

Đại diện cho các doanh nghiệp đầu ngành tại Hàn Quốc tham dự trong tọa đàm, có các đại diện từ tập đoàn HYBE trong lĩnh vực âm nhạc (công ty chủ quản của nhóm nhạc BTS), Krafton trong lĩnh vực game và phần mềm, Carriesoft trong lĩnh vực nội dung giải trí cho trẻ em và gia đình.

Từ "Anh trai vượt ngàn chông gai" và sứ mệnh đưa văn hóa Việt ra thế giới!

Từ giao lưu văn hoá đến xuất khẩu văn hoá

Về phía Việt Nam, Tập đoàn YeaH1 đã chia sẻ những thành tựu và mô hình hợp tác hiện tại với các đối tác Hàn Quốc, như hướng tới đào tạo và ra mắt thế hệ nghệ sĩ toàn năng, góp phần đưa làn sóng văn hóa Việt gần hơn với khán giả quốc tế.

Tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng được thắt chặt. Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú và lực lượng sáng tạo trẻ, trong khi Hàn Quốc có kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến và khả năng quảng bá toàn cầu.

Sự kết hợp thế mạnh này được kỳ vọng sẽ hình thành các dự án hợp tác đột phá, góp phần đưa công nghiệp văn hóa ở Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp 7% GDP vào năm 2030.

Từ sản phẩm văn hoă đến cơ hội kinh doanh

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi kinh nghiệm, định hướng chính sách và hợp tác sản xuất các sản phẩm văn hóa chất lượng cao. Phía Hàn Quốc, Bộ trưởng Chae Hwi-Young khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác bền vững, hướng tới thịnh vượng chung cho cả hai quốc gia.

Tại sự kiện, những hình ảnh đẹp rực rỡ của concert "Anh trai vượt ngàn chông gai", cùng những nỗ lực mới nhằm tôn vinh văn hoá như "Gia đình Haha" và hành trình đào tạo của "Tân binh toàn năng" đã được trình chiếu và giới thiệu trước các nhà lãnh đạo cao cấp của 2 Chính phủ.

"Lúc này, ngay tại Việt Nam, YeaH1 đang sản xuất chương trình âm nhạc, nơi các ban nhạc Hàn Quốc và Việt Nam sẽ cùng giao lưu, biểu diễn, với sự hợp tác của nhiều nhà sản xuất uy tín Hàn Quốc. Chúng tôi tin rằng, sự đầu tư và cách làm việc chuyên nghiệp này sẽ đem đến thành công cho YeaH1 và các doanh nghiệp Hàn Quốc đang cùng hợp tác" - bà Lê Phương Thảo - Chủ tịch Tập đoàn YeaH1 chia sẻ tại tọa đàm.

Doanh nghiệp Việt - Hàn chia sẻ “bí kíp” bản quyền và mở rộng thị trường!

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tạo toạ đàm

Bên lề sự kiện, đại diện các doanh nghiệp hàng đầu của hai nước đã trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm quản lý bản quyền, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường.

Việc tham gia một diễn đàn cấp cao, có sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước, đã mở ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội kết nối với đối tác chiến lược và nhà đầu tư từ Hàn Quốc - một trong những trung tâm sáng tạo hàng đầu châu Á. Sự kiện cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của khối tư nhân trong hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam, đồng thời thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực từ cơ quan quản lý.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước, lễ trao đổi các văn kiện hợp tác quan trọng đã diễn ra ngay trong khuôn khổ tọa đàm, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác văn hóa song phương Việt Nam – Hàn Quốc.

Chương trình Gia Đình Haha (chặng Lào Cai)

Hàn Quốc là quốc gia đã đạt được những thành tựu nổi bật trong công nghiệp văn hóa, đưa "Làn sóng Hallyu" trở thành hiện tượng toàn cầu. Thành công từ âm nhạc K-pop, điện ảnh, thời trang đến ẩm thực đã chứng minh văn hóa có sức mạnh kinh tế và ngoại giao to lớn. Với nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều thế mạnh bổ trợ cho nhau.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt quy mô thị trường K-culture 300.000 tỉ won và xuất khẩu văn hóa 50.000 tỉ won, thông qua tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy R&D công nghệ văn hóa, ứng dụng AI vào toàn bộ quy trình sản xuất – sáng tạo – phân phối nội dung.