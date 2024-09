Anh Tú Atus khoe visual chấn động!

Anh Tú Atus có một lượng fan khổng lồ sau "Anh trai say hi"

Chồng diễn viên Diệu Nhi - Anh Tú Atus - là cái tên thu hút sự chú ý của khán giả khi tham gia chương trình "Anh trai say hi". Ngoài vẻ điển trai, sự hài hước chính là bí quyết thành công của Anh Tú Atus khi tham gia chương trình này. Anh Tú nói anh mong khán giả được truyền năng lượng tích cực sau hành trình "Anh trai say hi".



Mới đây, Anh Tú Atus gửi đến khán giả bộ ảnh mới biến hóa với nhiều concept đầy ấn tượng. Qua bộ ảnh, nghệ sĩ gốc Hà thành một lần nữa cho thấy khả năng "cân" mọi concept của mình.

Theo đó, dù là những mẫu đồ trơn mang cảm giác du hành đến kết hợp phụ kiện hoa, các item đa chất liệu đều không làm khó được visual Anh Tú.

Trong đêm Chung kết công bố trao giải của "Anh trai say hi", anh xuất sắc lọt vào Top 10. Ngoài ra, tiết mục "Ngáo ngơ" có sự góp mặt của Anh Tú Atus cũng giành giải The Best Group Performance - Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất.

Nói về cảm giác sau khi khép lại hành trình "Anh trai say hi", nam chính của "Gặp lại chị bầu" cho hay: "Ngay lúc này Tú cảm thấy hơi trống vắng. Vì khoảng thời gian dài vừa qua đã được làm việc với anh em, giờ hết chương trình rồi không biết khi nào mình mới được sống trong không khí như vậy một lần nữa. Nhìn lại cả hành trình ở "Anh trai say hi", Tú cảm thấy hài lòng. Tú là tuýp người đã làm thì sẽ dồn hết 100% thời gian để hoàn thành nó tốt nhất. Vậy nên thời điểm hiện tại, Tú không luyến tiếc hay hối hận điều gì".

Anh Tú Atus từng từ chối tham gia chương trình "Anh trai say hi"

Ở lần cuối cùng được làm nhóm trưởng, Anh Tú Atus đã đem đến màn trình diễn "Ngạo nghễ" đầy màu sắc cũng như sự bất ngờ. Theo đó, bên cạnh việc lên ý tưởng anh còn sáng tác ca khúc cùng HurryKng và Rhyder. Anh muốn thông qua bài hát mang đến năng lượng tích cực, khích lệ mọi người.

Từng có ý định từ chối khi nhận được lời mời tham gia nhưng đến thời điểm hiện tại Anh Tú Atus cảm thấy biết ơn vì mình được có mặt trong hành trình này.

Nhưng nay anh thấy biết ơn chương trình

Tại đây anh được gặp gỡ, làm việc, kết thân với nhiều người anh em. Nhờ đó mà một diễn viên Anh Tú tự tin bước ra vùng an toàn của bản thân, tỏa sáng như ca sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu. "Tú không suy nghĩ quá nhiều về bản thân có thể đi đến đâu trong chương trình, mình thậm chí còn nghĩ sẽ out đầu tiên. Tham gia "Anh trai say hi" mình sẽ cố gắng tận hưởng, đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong năm 2024" - Atus nói thêm.