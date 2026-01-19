Anh Tú Atus thành "chàng thơ" của Trường Giang

Nhà sản xuất phim "Nhà ba tôi một phòng" ngày 19-1 công bố hình ảnh và video clip chính thức của phim cũng như nam chính Anh Tú Atus - "chàng thơ" của Trường Giang.

Anh Tú Atus vào vai Phát - người yêu của An (Đoàn Minh Anh thủ diễn). Vai diễn này không chỉ song hành cùng An mà còn là "điểm va chạm" quan trọng trong trật tự gia đình ông Thạch (Trường Giang đóng).

Anh Tú Atus đóng nam chính phim Trường Giang

Anh vào vai Phát - người yêu của An

Tạo hình trẻ trung, tươi tắn

Đây là lần đầu cả hai đóng cặp

Những tương tác "xì-tin"

Những khoảnh khắc lắng đọng

Video clip quảng bá phim

Ông Thạch vốn quen việc kiểm soát và che chở con gái An bằng những nguyên tắc nghiêm khắc. Nhưng Phát và An lại lén lút hẹn hò, "bày mưu tính kế" ngây ngô, góp phần tạo nên chuỗi tình huống vừa hài hước, vừa chạm đến nỗi lo rất thật của những phụ huynh khi các con bước vào thế giới yêu đương.

Là một diễn viên, ca sĩ, Anh Tú Atus đang dần quen thuộc với khán giả không chỉ nhờ ngoại hình điển trai mà còn ở năng lượng tích cực qua các vai diễn, chương trình truyền hình thực tế. Lần đầu kết hợp cùng Đoàn Minh Anh, Anh Tú Atus tạo được những tương tác thân thiết, cảm xúc.

Ngoài công bố nam chính, nữ diễn viên Lê Khánh cũng được thông tin tham gia phim với vai cô Châu, tạo hình trẻ trung, duyên dáng.

Nếu trước đây, Trường Giang và Lê Khánh thường mang đến tiếng cười duyên dáng, đời thường qua những mảng miếng hài quen thuộc thì lần tái hợp này trên màn ảnh rộng hứa hẹn sẽ mở ra một sắc thái khác. Cô Châu là "gia vị cảm xúc" quan trọng của phim, người vô tình kéo ông Thạch bước ra khỏi thế giới khép kín của một người cha đơn thân, đồng thời trở thành cầu nối giữa các thế hệ trong gia đình.

Phim khai thác câu chuyện tình cha con, khoảng cách thế hệ cùng những yếu tố khác, ra rạp từ Mùng 1 Tết (ngày 17-2).

Trường Giang và Lê Khánh

Cả hai đều là những gương mặt diễn hài kỳ cựu