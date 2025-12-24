Nhã Phương đồng lòng cùng Trường Giang trong đường đua với Trấn Thành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nhã Phương đồng lòng cùng Trường Giang trong đường đua với Trấn Thành

Minh Khuê

(NLĐO) - Nhã Phương làm giám đốc casting phim Tết Bính Ngọ của Trường Giang. Trong khi đó, Trường Giang là đạo diễn, nhà sản xuất kiêm diễn viên.

Sau 5 năm "im ắng" trên thị trường điện ảnh, Trường Giang dành phần lớn thời gian cho gia đình và các dự án cá nhân khác.

Anh tâm sự: "Sau nhiều năm không tham gia điện ảnh, đã đến thời điểm tôi bước vào điện ảnh bằng cách của mình".

Nhã Phương đồng lòng cùng Trường Giang trong đường đua với Trấn Thành - Ảnh 1.

Trường Giang trên trường quay

Nhã Phương đồng lòng cùng Trường Giang trong đường đua với Trấn Thành - Ảnh 2.

Anh chỉ đạo hậu trường

Nhã Phương đồng lòng cùng Trường Giang trong đường đua với Trấn Thành - Ảnh 4.

Giữ nhiều vai trò khác nhau

Nhã Phương đồng lòng cùng Trường Giang trong đường đua với Trấn Thành - Ảnh 5.

Nhã Phương đồng lòng cùng Trường Giang trong đường đua với Trấn Thành - Ảnh 6.

Trường Giang chia sẻ trong hậu trường

Từng học chuyên ngành đạo diễn ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, Trường Giang thừa nhận: "Làm đạo diễn là bước ngoặt lớn của cuộc đời". Anh khẳng định bản thân đã dành nhiều thời gian để học hỏi, tìm hiểu, chuẩn bị đủ hành trang trong lần đầu chào sân ở vai trò đạo diễn tác phẩm "Nhà ba tôi một phòng".

Áp lực là điều không tránh khỏi nhưng cũng chính thử thách này đã mở ra cho anh một góc nhìn sâu sắc hơn về điện ảnh, thôi thúc anh đặt trọn tâm huyết vào dự án được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Đồng hành cùng Trường Giang là Nhã Phương, cô lần đầu thử sức vị trí mới là giám đốc casting.

"Tôi thấy rất vui và quyết định thử một vai trò mới, thú vị này" - Nhã Phương thổ lộ. Sự đồng hành của Nhã Phương được xem là điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp Trường Giang vững vàng hơn trong hành trình làm phim.

Đoàn Minh Anh - nữ chính của phim, cho biết đây là trải nghiệm hoàn toàn khác so với nhân vật cô từng thể hiện trong "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu".

"Nhà ba tôi một phòng" thuộc thể loại phim hài, gia đình, drama. Phim ra rạp từ mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Ngoài Trường Giang, dịp Tết Nguyên đán, Trấn Thành cũng ra mắt phim "Thỏ ơi!!", đạo diễn Minh Beta có phim "Mùi phở", đạo diễn Lê Thanh Sơn có phim "Báu vật trời cho".

Trường Giang và Trấn Thành là hai cái tên thường được cộng đồng mạng "so kè" nhau mỗi khi cả hai trên cùng một đường đua. Vì thế, lần này cũng không ngoại lệ, họ tiếp tục là đề tài bàn luận ngay từ khi công bố thông tin phim.

Tin liên quan

Trường Giang tái xuất, cạnh tranh Trấn Thành mùa phim Tết

Trường Giang tái xuất, cạnh tranh Trấn Thành mùa phim Tết

(NLĐO) - Trường Giang trở lại màn ảnh rộng sau 5 năm vắng bóng, đạo diễn phim Tết Nguyên đán "Nhà ba tôi một phòng".

Trấn Thành, Trường Giang, Phương Mỹ Chi… chúc mừng Thiên Ân, Thu Trang

(NLĐO) – Loạt sao Việt: Trấn Thành, Trường Giang, Phương Mỹ Chi, Ngô Kiến Huy, Kaity Nguyễn…. hội ngộ trên thảm đỏ ra mắt phim "Nụ hôn bạc tỷ".

Trường Giang, Ngô Kiến Huy cổ vũ "chú sáu" Kiều Minh Tuấn

(NLĐO) - Trường Giang, Ngô Kiến Huy… tụ hội chúc mừng Kiều Minh Tuấn cùng đoàn phim "Cô dâu hào môn" nhân ngày ra mắt.

Nhã Phương Trấn Thành Tết nguyên đán Trường Giang phim Tết Bính Ngọ Nhà ba tôi một phòng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo