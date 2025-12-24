Nhã Phương đồng lòng cùng Trường Giang trong đường đua với Trấn Thành

Sau 5 năm "im ắng" trên thị trường điện ảnh, Trường Giang dành phần lớn thời gian cho gia đình và các dự án cá nhân khác.

Anh tâm sự: "Sau nhiều năm không tham gia điện ảnh, đã đến thời điểm tôi bước vào điện ảnh bằng cách của mình".

Trường Giang trên trường quay

Anh chỉ đạo hậu trường

Giữ nhiều vai trò khác nhau

Trường Giang chia sẻ trong hậu trường

Từng học chuyên ngành đạo diễn ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, Trường Giang thừa nhận: "Làm đạo diễn là bước ngoặt lớn của cuộc đời". Anh khẳng định bản thân đã dành nhiều thời gian để học hỏi, tìm hiểu, chuẩn bị đủ hành trang trong lần đầu chào sân ở vai trò đạo diễn tác phẩm "Nhà ba tôi một phòng".

Áp lực là điều không tránh khỏi nhưng cũng chính thử thách này đã mở ra cho anh một góc nhìn sâu sắc hơn về điện ảnh, thôi thúc anh đặt trọn tâm huyết vào dự án được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Đồng hành cùng Trường Giang là Nhã Phương, cô lần đầu thử sức vị trí mới là giám đốc casting.

"Tôi thấy rất vui và quyết định thử một vai trò mới, thú vị này" - Nhã Phương thổ lộ. Sự đồng hành của Nhã Phương được xem là điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp Trường Giang vững vàng hơn trong hành trình làm phim.

Đoàn Minh Anh - nữ chính của phim, cho biết đây là trải nghiệm hoàn toàn khác so với nhân vật cô từng thể hiện trong "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu".

"Nhà ba tôi một phòng" thuộc thể loại phim hài, gia đình, drama. Phim ra rạp từ mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Ngoài Trường Giang, dịp Tết Nguyên đán, Trấn Thành cũng ra mắt phim "Thỏ ơi!!", đạo diễn Minh Beta có phim "Mùi phở", đạo diễn Lê Thanh Sơn có phim "Báu vật trời cho".

Trường Giang và Trấn Thành là hai cái tên thường được cộng đồng mạng "so kè" nhau mỗi khi cả hai trên cùng một đường đua. Vì thế, lần này cũng không ngoại lệ, họ tiếp tục là đề tài bàn luận ngay từ khi công bố thông tin phim.