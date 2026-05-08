Quốc tế

Ông Donald Trump dọa biến Iran thành "vầng sáng khổng lồ", Tehran mở "chiến dịch đặc biệt"

Thu Hương

(NLĐO) - Một tháng sau cảnh báo “cả một nền văn minh sẽ diệt vong”, ông Donald Trump tiếp tục dọa biến Iran thành “vầng sáng khổng lồ” nếu lệnh ngừng bắn sụp đổ

Hôm 7-5, trả lời phỏng vấn kênh ABC News, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn về tương lai quan hệ Mỹ - Iran. 

Đề cập các cuộc tấn công mới nhất mà ông mô tả là "cú tát yêu", Tổng thống Mỹ cảnh báo về kịch bản tồi tệ nếu lệnh ngừng bắn hiện tại kết thúc: "Nếu không có lệnh ngừng bắn, các bạn sẽ không cần phải tìm hiểu gì thêm. Các bạn sẽ chỉ thấy một vầng sáng khổng lồ phát ra từ Iran. Và, họ tốt nhất nên ký thỏa thuận thật nhanh". 

Nhà lãnh đạo Mỹ úp mở rằng Tehran sẽ phải chịu đựng "rất nhiều đau đớn" nếu không sớm hoàn tất việc ký kết thỏa thuận.

Ngay sau những lời đe dọa từ phía Mỹ, ngày 8-5, hãng tin Tasnim dẫn thông báo từ quân đội Iran cho biết hải quân nước này đã thực hiện một "chiến dịch đặc biệt" tại biển Oman. 

Theo đó, đặc nhiệm Iran đã bắt giữ tàu Ocean Koi khi con tàu này đang vận chuyển chính nguồn dầu của Iran, kèm cáo buộc vi phạm các quy định về xuất khẩu năng lượng.

Ông Donald Trump đe dọa biến Iran thành "vầng sáng khổng lồ", Tehran bắt tàu chở dầu của Iran - Ảnh 1.

Tàu Ocean Koi bị lực lượng đặc nhiệm Iran áp giải ngày 8-5 do "vi phạm các quy định về vận chuyển và lợi ích quốc gia". Ảnh: Tasnim.

Phía Tehran cho rằng con tàu này đã lợi dụng tình hình khu vực để gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu năng lượng của Iran.

Thông qua hãng tin Tasnim, quân đội Iran cho biết "chiến dịch đặc biệt" được thực hiện theo lệnh tư pháp và nghị quyết của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. 

Các lực lượng lính thủy đánh bộ Iran đã áp giải tàu Ocean Koi về vùng duyên hải phía Nam để bàn giao cho cơ quan chức năng. Iran cũng nhấn mạnh sẽ không nương tay với bất kỳ bên nào xâm phạm tài sản và lợi ích quốc gia tại vùng biển khu vực.

Tuy nhiên, các dữ liệu theo dõi hàng hải đang làm nảy sinh nhiều nghi vấn về động cơ của Tehran. Dữ liệu từ MarineTraffic cho thấy tàu Ocean Koi đã xuất hiện ngoài khơi Oman trong nhiều tuần và phát tín hiệu đến từ một cảng của Iraq. 

Theo CBS News, dù các tàu có thể giả mạo vị trí để che giấu việc cập cảng Iran trong bối cảnh bị Mỹ phong tỏa, song dữ liệu thực tế cho thấy Ocean Koi không chở dầu. Đáng chú ý, con tàu này đã đổi tên thành Jin Li và nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ tháng 2-2026 do bị nghi ngờ thuộc "hạm đội bóng tối" chuyên vận chuyển dầu cho Iran.

Đặc nhiệm Hải quân Iran áp giải tàu dầu Ocean Koi trên biển Oman. Clip: X @Tasnimnews_EN.

Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông tin với CBS News ngày 8-5 rằng họ không nhận được báo cáo nào từ tàu mang tên Ocean Koi hay Jin Li. Quân đội Iran cũng chưa làm rõ phương thức cụ thể mà tàu này gây gián đoạn xuất khẩu dầu mỏ của họ.

Những diễn biến nêu trên diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Iran và Mỹ đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. 

Theo kênh ABC News, đúng một tháng trước, vào ngày 7-4, ông Donald Trump từng đưa ra lời đe dọa về sự hủy diệt "một nền văn minh", trước khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn như hiện nay.

(NLĐO) – UAE kích hoạt hệ thống phòng không để đánh chặn tên lửa và UAV từ Iran giữa lúc ngừng bắn Mỹ - Iran đứng trước thử thách lớn.

(NLĐO) - Lực lượng hải quân và tên lửa Iran tuyên bố đáp trả nhanh chóng và chính xác hành động bị cho là gây hấn của Mỹ tại eo biển Hormuz.

(NLĐO) - Iran và Mỹ thực hiện các cuộc tấn công lẫn nhau trong khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn "vẫn có hiệu lực".

