Chiến sự Trung Đông 8-5: Mỹ - Iran "hơn thua" về 3 tàu chiến, tàu Nhật - Hàn vượt qua Hormuz

Theo Tasnim, ngày 8-5, Bộ Tư lệnh Hải quân - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố "chiến dịch phối hợp quy mô rất lớn và chính xác" của họ ở eo biển Hormuz hôm 7-5 đã gây thiệt hại nặng cho Mỹ, khiến 3 tàu khu trục phải rút lui khỏi khu vực.

Tuyên bố trên đề cập vụ đụng độ mới nhất giữa Mỹ và Iran ở eo biển Hormuz. Trong đó, Mỹ tấn công một tàu chở dầu của Iran gần cảng Jask, còn Iran cũng tung "lưới lửa" về phía 3 tàu khu trục Mỹ đang băng qua eo biển này.

Iran cho biết họ đã dùng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình chống hạm và máy bay không người lái (UAV) hủy diệt được trang bị đầu đạn nổ mạnh.

Tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz, trong một bức ảnh được CENTCOM đăng tải ngày 7-5 - Ảnh: CENTCOM

Trái lại, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã bắn hạ dễ dàng các tên lửa và UAV của Iran trong vụ đụng độ, cũng như đánh chìm nhiều "tàu nhỏ". Ông khẳng định 3 tàu khu trục của Mỹ đã tái gia nhập lực lượng phong tỏa hải quân.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đe dọa sẽ đánh bại lực lượng Iran "mạnh mẽ hơn và dữ dội hơn nhiều trong tương lai" nếu Tehran không ký kết thỏa thuận.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), 3 tàu chiến nói trên là USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) và USS Mason (DDG 87), đang di chuyển trong hải phận quốc tế khi bị tấn công. Cơ quan này khẳng định không có khí tài nào của Mỹ bị thiệt hại.

Căng thẳng đã bao trùm eo biển Hormuz từ đầu cuộc xung đột và từ tháng 4, khi cả Mỹ và Iran đều tuyên bố thiết lập các cơ chế kiểm soát eo biển này, bất chấp lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, một số tàu thương mại đã vượt qua eo biển Hormuz thành công trong thời gian đó, theo cập nhật mới nhất từ Al Jazeera.

Ngày 8-5, hãng Mitsui OSK Lines (MOL) của Nhật Bản cho biết 3 tàu của họ đã đi qua eo biển Hormuz và rời khỏi Vùng Vịnh vào tháng 4 mà không phải trả phí quá cảnh. Trước đó, phía Iran đã tuyên bố sẽ thu phí các tàu đi qua tuyến đường biển hẹp này.

Người phát ngôn MOL nói rằng họ không có ý định trả các loại phí như thế trong tương lai. Khi được hỏi làm thế nào các tàu có thể đi qua eo biển, MOL cho biết đó là công lao của các quốc gia và các bên liên quan.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên sự an toàn của thủy thủ đoàn, tàu thuyền và hàng hóa trên hết" - người phát ngôn MOL nhấn mạnh, đồng thời thừa nhận một số tàu khác của công ty vẫn còn mắc kẹt ở eo biển Hormuz.

Theo công ty này, 2 tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng mang cờ Ấn Độ thuộc sở hữu của một công ty liên kết với họ cũng đã đi qua khu vực Hormuz trong thời gian đó.

Sáng 8-5, tàu chở dầu Odessa đã cập cảng Hàn Quốc sau khi vượt eo biển Hormuz thành công. Đây là tàu chở dầu đầu tiên đến nước này bằng đường biển kể từ khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz, mang theo khoảng 1 triệu thùng dầu thô.

Tàu này đã vượt qua eo biển Hormuz vào ngày 17-4, là thời gian ngắn ngủi mà căng thẳng Mỹ - Iran tạm lắng.

Trong cùng buổi sáng, HMM Namu, một tàu mang cờ Panama do công ty vận tải biển HMM Co của Hàn Quốc điều hành, đã cập cảng Dubai (Các tiểu vương Quốc Ả Rập thống nhất - UAE).

Tàu HMM Namu của Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP

Đây chính là con tàu bị hỏa hoạn 4 ngày trước đó, khi nó mắc kẹt ở eo biển Hormuz. Ông Donald Trump cáo buộc Iran bắn vào tàu này nhưng phía Tehran kiên quyết bác bỏ.

Theo hãng tin Yonhap, một nhóm điều tra của chính phủ Hàn Quốc đã được cử đến để điều tra nguyên nhân vụ nổ. Chính phủ nước này vẫn giữ lập trường thận trọng và cho biết chưa có bằng chứng nào cho thấy đó là cuộc tấn công quân sự.