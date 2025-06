Ánh Viên lan tỏa việc phòng chống đuối nước

Chương trình do Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TP HCM tổ chức vào dịp hè hằng năm, trong khuôn khổ Chương trình bơi an toàn và phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 do UBND TP HCM ban hành.

"Ánh Viên muốn nói với các bạn rằng bơi lội có rất nhiều lợi ích trong cuộc sống. Các bạn hãy học bơi, học cách phòng chống đuối nước để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực. Ánh Viên làm được thì các bạn cũng làm được" - Ánh Viên bày tỏ.

Ánh Viên lan tỏa cảm hứng bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2025 tại TP HCM sáng 20-6. Ảnh: ĐÔNG LINH

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM, cho biết từ năm 2021 đến nay, hằng năm TP HCM có khoảng 10.000 đến 12.000 lượt người tập luyện môn bơi, hiểu phương pháp phòng chống đuối nước. Chương trình ngày càng mở rộng đối tượng, thu hút nhiều lực lượng xã hội, trong đó có cả người khuyết tật, doanh nhân, văn nghệ sĩ, các CLB thể thao tư nhân.