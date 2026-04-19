Thể thao

Ánh Viên và đường đua mới

Đông Linh

Chuyến thi đấu thành công tại Oceanman Maldives 2026 ghi dấu ấn hình ảnh mới mẻ của cựu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sau khi chia tay đấu trường đỉnh cao

Cô thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Ánh Viên luôn biết cách khiến người hâm mộ nức lòng bằng những hoạt động đầy ý nghĩa, không mệt mỏi kể từ khi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Biết cách tỏa sáng

Dạy bơi cho các em nhỏ và bơi cùng cá mập nhám tại vùng biển đẹp như tranh Maldives, Nguyễn Thị Ánh Viên khiến các fan tuổi teen như phát cuồng khi theo dõi từng bước chân thần tượng. Hóa ra ngay cả khi không còn là vận động viên (VĐV), Ánh Viên vẫn rực sáng trên đường đua xanh theo cách rất riêng.

Ánh Viên và đường đua mới - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn là hình mẫu của đông đảo lớp trẻ (Ảnh: NVCC)

Chiến thắng của Ánh Viên tại Oceanman Maldives 2026 mang nhiều ý nghĩa hơn những tấm huy chương. Ở giải đấu quy tụ hơn 500 VĐV đến từ 40 quốc gia, kình ngư Việt Nam thi đấu ấn tượng và giành 4 HCV, gồm các nội dung 2 km cá nhân, 10 km đường dài, đồng đội nữ và nhóm tuổi 30-39.

Đặc biệt, ở cự ly 10 km - nội dung khắc nghiệt nhất - Ánh Viên cán đích gần như cùng thời điểm với kình ngư nam dẫn đầu. Thành tích này gây bất ngờ không chỉ bởi sự chênh lệch giới tính, mà còn bởi tính chất khó lường của bơi biển.

Hình ảnh cô rạng rỡ giữa làn nước Maldives nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, gợi nhớ về một "tiểu tiên cá" từng thống trị đường đua xanh Đông Nam Á ngày nào. 

Khác với trước đây, chiến thắng lần này mang màu sắc của sự tự do - không áp lực thành tích, không gánh nặng kỳ vọng, chỉ còn lại niềm vui chinh phục.

Không ngừng học hỏi, trải nghiệm

Sau khi khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao vào cuối năm 2022, Ánh Viên vẫn không rời xa thể thao mà chuyển sang một hành trình khác, bền bỉ và đa dạng hơn.

Cô tập trung cho học tập cùng với nghiên cứu và tại Đại học Thể dục Thể thao TPHCM. Ánh Viên gây ấn tượng với đề tài nghiên cứu "Nâng cao hứng thú học bơi cho trẻ em". Công trình này được đánh giá cao về tính thực tiễn và giành giải nhất tại Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc.

Cô tốt nghiệp cử nhân loại giỏi, đồng thời được thăng quân hàm trung tá quân nhân chuyên nghiệp. Chia sẻ về giai đoạn này, cô từng nói mình "đang tận hưởng một cuộc sống mới", nơi mỗi ngày đều là cơ hội để học hỏi và trải nghiệm. Không còn lịch tập luyện khắt khe, Ánh Viên có thời gian dành cho bản thân, gia đình và những niềm vui giản dị.

Chinh phục thử thách

Dấu ấn rõ nét nhất của Ánh Viên sau giải nghệ là các hoạt động cộng đồng. Cô mở câu lạc bộ bơi, trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn trẻ em kỹ năng bơi lội, với mục tiêu giảm thiểu tai nạn đuối nước.

Cô còn tận dụng mạng xã hội để lan tỏa kiến thức. Series "Bơi dễ lắm, Viên chỉ cho" trên TikTok thu hút hàng triệu lượt thích và hàng trăm nghìn lượt xem mỗi video. Với cách truyền đạt gần gũi, đôi khi pha chút hài hước, Ánh Viên giúp việc học bơi trở nên dễ tiếp cận hơn với cộng đồng.

Ít ai biết rằng để có những đoạn video tưởng chừng đơn giản ấy, cô phải "diễn" nhiều lần trước ống kính với lời phân trần "Viên không giỏi nói chuyện trước đám đông". Điều đó cho thấy sự cầu toàn và tinh thần làm việc nghiêm túc, vốn là làm nên "thương hiệu" của Ánh Viên từ khi còn thi đấu.

Không còn góp mặt ở SEA Games, nhưng Ánh Viên vẫn biết cách tạo dấu ấn riêng trong thể thao. Năm 2025, cô thử sức ở môn ba môn phối hợp và gây bất ngờ tại giải Sunrise Sprint 2025 khi giành vị trí nhất nhóm tuổi và á quân nội dung nữ.

Việc chuyển từ bơi lội sang triathlon - với các nội dung bơi, đạp xe và chạy - là thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, Ánh Viên cho thấy khả năng thích nghi đáng nể, đặc biệt ở phần chạy - vốn không phải thế mạnh.

Cũng trong năm này, cô hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Thể dục Thể thao TP HCM - dấu mốc cho quá trình chuyển mình từ vận động viên sang người làm công tác chuyên môn. 

Bản lĩnh của nhà vô địch

Từ bơi hồ đến bơi biển, từ giảng đường đến mạng xã hội, hành trình của Nguyễn Thị Ánh Viên sau giải nghệ là minh chứng cho sự bền bỉ và khả năng thích nghi.

Cô không còn là VĐV chạy đua vì thành tích, nhưng vẫn giữ tinh thần của một nhà vô địch: kỷ luật, kiên trì và không ngừng tiến về phía trước. Câu nói vui "Bơi 10 km ở Maldives dễ lắm, Viên chỉ cho" không chỉ thể hiện sự hài hước, mà còn ẩn chứa sự tự tin của người từng chinh phục những đỉnh cao.

Và có lẽ, đó mới chính là "tấm HCV" lớn nhất của cô sau khi rời ánh hào quang thể thao đỉnh cao.

Ánh Viên và đường đua mới - Ảnh 2.


Ánh Viên lan tỏa việc phòng chống đuối nước

Ánh Viên lan tỏa việc phòng chống đuối nước

Nguyễn Thị Ánh Viên được chào đón nồng nhiệt khi góp mặt tại Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2025 tại TP HCM sáng 20-6

