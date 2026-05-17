Áo liên tiếp điều tiêm kích chặn máy bay trinh sát đặc nhiệm Mỹ

Theo trang The War Zone, Bộ Quốc phòng Áo cho biết lực lượng không quân nước này đã phải kích hoạt báo động và xuất kích các tiêm kích Eurofighter Typhoon trong hai ngày liên tiếp nhằm ngăn chặn máy bay quân sự Mỹ.

Các máy bay bị chặn được xác định là dòng PC-12, nhiều khả năng là biến thể trinh sát đặc nhiệm U-28A Draco thuộc Bộ Chỉ huy chiến dịch đặc biệt Không quân Mỹ (AFSOC).

Dòng máy bay U-28A Draco vốn được Mỹ sử dụng cho các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) nhờ hệ thống cảm biến quang điện tử và tình báo tín hiệu hiện đại. Theo số liệu từ Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) công bố hồi tháng 12-2023, quân đội Mỹ hiện vận hành khoảng 40 chiếc U-28A.

Máy bay U-28A Draco thuộc Bộ Chỉ huy chiến dịch đặc biệt Không quân Mỹ (AFSOC) thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Không quân Mỹ



Sự việc bắt đầu vào ngày 10-5 khi hai chiếc PC-12 bị phát hiện bay không phép tại vùng Totes Gebirge thuộc bang Thượng Áo. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo Michael Bauer thông tin trên mạng xã hội X rằng sau khi bị tiêm kích Áo áp sát, các máy bay này đã quay đầu về phía TP Munich - Đức.

Đến 12 giờ 31 phút ngày 11-5, không quân Áo tiếp tục triển khai biên đội tiêm kích thứ hai để thực hiện nhiệm vụ đánh chặn mức độ "Ưu tiên A" (mức phản ứng cao nhất) đối với hai chiếc PC-12 khác.

Trong lần này, các phi công Áo đã bay kèm để xác thực thông tin đăng ký chuyến bay có khớp với thực tế hay không. Tờ Stars and Stripes dẫn lời ông Michael Bauer về tính cần thiết của việc xuất kích: "Có những thứ bạn buộc phải tận mắt chứng kiến".

Về phía Mỹ, Bộ Chỉ huy Châu Âu (EUCOM) thừa nhận sự việc nhưng giải thích đây là hệ quả của các sai sót về thủ tục giấy tờ.

Trích dẫn tuyên bố của EUCOM trên tờ Defense News cho biết: "Chuyến bay diễn ra sau khi một lỗi hành chính trong hồ sơ xin phép bay qua không phận được khắc phục. Mỹ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách Áo và tuân thủ đầy đủ luật pháp cũng như các quy trình của nước này".

Hai chiếc máy bay Eurofighter Typhoon của Không quân Áo. Ảnh: Eurofighter.

EUCOM bổ sung rằng các máy bay trên đang trên đường tới một cuộc tập trận tại Đông Âu vào ngày 11-5 và cho biết luôn tuân thủ các quy tắc chuẩn.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Áo có những điểm nhạy cảm do quy chế trung lập của quốc gia vùng Alps này.

Trước đó, Áo từng từ chối cho phép Mỹ sử dụng không phận trong các chiến dịch quân sự liên quan đến Iran.

Theo tư liệu từ The War Zone, vào năm 2002, Mỹ từng cố gắng đưa hai chiếc tiêm kích tàng hình F-117A Nighthawk bay xuyên qua Áo bằng cách cho chúng bay núp dưới bụng một chiếc máy bay tiếp dầu KC-10A đã có phép.



Tuy nhiên, do những bất thường trong kế hoạch bay, không quân Áo đã điều tiêm kích Saab Draken lên kiểm tra và phát hiện hành vi này, dẫn đến một cuộc phản đối ngoại giao gay gắt tại thời điểm đó.

Hiện tại, giới chức Áo cho biết vấn đề xâm nhập không phận này sẽ được giải quyết thông qua các kênh ngoại giao chính thức.