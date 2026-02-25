HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Hỏi nóng - đáp nhanh

Áp dụng thẻ BHYT điện tử, thẻ giấy còn sử dụng được không?

Hồng Đào

(NLĐO) - Thẻ BHYT bản giấy và điện tử có giá trị như nhau. Người dân có thể dùng thẻ giấy, thẻ trên ứng dụng VssID, VNeID hoặc CCCD gắn chip để khám chữa bệnh.

Từ ngày 3-2-2026 áp dụng thẻ BHYT bản điện tử. Nhiều người dân thắc mắc vậy thẻ BHYT giấy còn sử dụng được không. Báo Người Lao Động đã trao đổi với luật sư Đào Quang Huy, Đoàn Luật sư TPHCM, xung quanh vấn đề này.

Từ 3-2-2026 áp dụng thẻ BHYT điện tử, thẻ BHYT giấy còn sử dụng được không? - Ảnh 1.

Luật sư Đào Quang Huy, Đoàn Luật sư TPHCM (Đồ họa: Ngọc Trinh)

- Phóng viên: Thưa ông, căn cứ quy định nào để biết thẻ BHYT điện tử sử dụng từ ngày 3-2-2026?

+ Luật sư Đào Quang Huy: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 09/2026/TT-BTC quy định về việc tạo lập và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực an sinh xã hội.

Thông tư tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc hình thành, quản lý và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử trên phạm vi toàn quốc, giúp đơn giản hóa thủ tục, tăng tính thuận tiện cho người tham gia.

Theo thông tư, phạm vi điều chỉnh bao gồm việc tạo lập và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử đối với người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động; cơ quan BHXH và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Riêng đối tượng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý thực hiện theo quy định riêng.

- Điểm nổi bậc của thông tư này là gì?

+ Điểm nổi bật là sổ BHXH bản điện tử được cơ quan BHXH tạo lập bằng phương thức điện tử từ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo mã số BHXH duy nhất. Dữ liệu được lưu trữ, cập nhật thường xuyên và tích hợp với tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID) cũng như tài khoản BHXH số (VssID).

Nội dung thông tin trên sổ BHXH điện tử có giá trị tương đương như sổ BHXH giấy. Bên cạnh đó, thẻ BHYT bản điện tử cũng được tạo lập từ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, liên kết theo mã số BHXH của người tham gia. Thẻ BHYT điện tử chứa đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật về BHYT và được sử dụng trong khám, chữa bệnh, thanh toán chi phí BHYT như thẻ giấy.

Từ 3-2-2026 áp dụng thẻ BHYT điện tử, thẻ BHYT giấy còn sử dụng được không? - Ảnh 2.

Người dân TPHCM khám chữa bệnh bằng BHYT

Thông tư quy định rõ nguyên tắc thực hiện là toàn bộ quá trình kê khai, nộp hồ sơ, tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử được thực hiện bằng phương thức giao dịch điện tử. Thông tin phải bảo đảm chính xác, đồng bộ với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và được cập nhật kịp thời khi có thay đổi. Các thủ tục liên quan đến sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử được thực hiện bằng phương thức điện tử, bảo đảm thuận tiện và đồng bộ dữ liệu.

Thông tư cũng có quy định chuyển tiếp sổ BHXH giấy chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia thì cơ quan BHXH phải thực hiện cập nhật để làm căn cứ giải quyết chế độ. Thẻ BHYT đã hiển thị trên ứng dụng VssID trước ngày thông tư có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý như thẻ giấy và tiếp tục được sử dụng bình thường.

- Vậy thẻ BHYT giấy vẫn sử dụng được?

+ Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3-2-2026. Việc chính thức áp dụng sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử không chỉ giúp giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục mà còn nâng cao tính minh bạch, chính xác của dữ liệu, góp phần hiện đại hóa hệ thống an sinh xã hội.

Như vậy, thẻ BHYT giấy vẫn còn có thể sử dụng được. Tuy nhiên, để thuận tiện, người tham gia nên chủ động cài đặt và sử dụng các ứng dụng số liên quan để thuận tiện tra cứu, sử dụng quyền lợi và thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH trong thời gian tới.

