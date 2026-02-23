HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

TPHCM ban hành giá khám bệnh BHYT tại trạm y tế, chỉ hơn 36.000 đồng/ lượt

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Mức giá khám bệnh do BHYT thanh toán tại trạm y tế được quy định là 36.500 đồng/lượt

Ngày 23-2, Sở Y tế TPHCM cho biết vừa ban hành hướng dẫn triển khai công tác khám, chữa bệnh BHYT tại 168 trạm y tế trên địa bàn, bao gồm các điểm y tế và phòng khám đa khoa, chuyên khoa trực thuộc.

TPHCM ban hành giá khám bệnh tại trạm y tế, chỉ hơn 36.000 đồng/ lượt - Ảnh 1.

Bác sĩ khám bệnh cho người cao tuổi tại trạm y tế

Theo Sở Y tế, việc ban hành hướng dẫn nhằm bảo đảm các trạm y tế tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, nâng cao chất lượng chuyên môn và thực hiện minh bạch trong thanh toán BHYT.

Cụ thể, mức giá khám bệnh do BHYT thanh toán tại trạm y tế được quy định là 36.500 đồng/lượt. Giá ngày giường hồi sức cấp cứu là 327.900 đồng/ngày. Đối với điều trị nội khoa, giá ngày giường dao động từ 156.300 – 248.700 đồng/ngày, tùy theo khoa và loại phòng. Trường hợp điều trị trong ngày, mức thu được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của khoa, phòng tương ứng.

Sở Y tế TPHCM cũng ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT và không phải là dịch vụ theo yêu cầu tại trạm y tế.

Theo hướng dẫn, mức thu đối với khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa, khám sức khỏe toàn diện cho người lao động, lái xe và khám sức khỏe định kỳ (không bao gồm xét nghiệm, X-quang) là 160.000 đồng/lần. Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không bao gồm xét nghiệm, X-quang) có mức giá 450.000 đồng/lần.

Sở Y tế cũng yêu cầu các trạm y tế phối hợp với cơ quan BHXH cập nhật đầy đủ giá dịch vụ kỹ thuật lên hệ thống, đồng thời tổ chức tuyên truyền, niêm yết công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh và thu đúng theo quy định.

Theo đánh giá của ngành y tế thành phố, việc triển khai đồng bộ khám, chữa bệnh BHYT tại 168 trạm y tế không chỉ góp phần giảm tải cho tuyến trên mà còn giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện, đúng quy định và bảo đảm quyền lợi, phù hợp định hướng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn.

Sở Y tế TPHCM cùng BHXH TPHCM cũng hướng dẫn cụ thể về đăng ký hành nghề, thời gian hành nghề của nhân sự tại trạm y tế; quy trình phê duyệt danh mục kỹ thuật; tổ chức thực hiện khám chữa bệnh BHYT; công tác đấu thầu, cung ứng thuốc cũng như giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh.


Người cao tuổi TPHCM vui mừng vì được khám bệnh, tặng thẻ BHYT

Người cao tuổi TPHCM vui mừng vì được khám bệnh, tặng thẻ BHYT

(NLĐO) - Người cao tuổi tại 6 phường TPHCM được khám bệnh y học cổ truyền, tặng thẻ BHYT để nâng cao sức khỏe

Người dân TPHCM đi khám bệnh không hài lòng, có thể phản ánh ngay

(NLĐO) - Ngành y tế TPHCM sẽ triển khai Dashboard ngay tại các cơ sở y tế trên địa bàn giúp người bệnh phản ánh tồn tại, hạn chế trong quá trình khám bệnh.

TPHCM: Bệnh viện khám bệnh, tặng thẻ BHYT cho 300 người cao tuổi cuối tuần này

(NLĐO) - Chương trình dự kiến khám cho 300 người cao tuổi và tặng 60 thẻ BHYT cho người khó khăn, chưa có điều kiện tham gia BHYT.

