Vừa bước vào không gian tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đại biểu Phan Kiều Thanh Hương (Bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa) rất hào hứng trước nhiều thiết bị công nghệ hiện đại được sử dụng tại đây.

Đại biểu Phan Kiều Thanh Hương chỉ cần đi ngang qua camera thì hệ thống đã nhận diện chính xác và tiến hành điểm danh đại biểu này đã có mặt tại đại hội. Nhiều thiết bị công nghệ khác cũng được bố trí tại không gian tổ chức đại hội, qua đó giúp đại biểu cập nhật những thành tựu mà TP HCM đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Không dừng lại ở đó, chỉ với một máy tính bảng, bà Phan Kiều Thanh Hương cùng các đại biểu khác đã có thể theo dõi những nội dung liên quan đại hội. Nữ đại biểu này mong muốn sau đại hội, những ứng dụng công nghệ hiện đại sẽ được đưa vào sử dụng rộng rãi tại các phường, xã, đặc khu của TP HCM. Qua đó, nâng cao hiệu quả công việc, tăng cường phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Sử dụng hệ thống camera điểm danh đại biểu tham dự đại hội Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết hình thức của đại hội lần này có một cuộc cải cách lớn về mặt tư duy và nhận thức. TP HCM áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức đại hội nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. Cụ thể, đại hội sẽ không phát tài liệu đến các đại biểu. Toàn bộ nội dung chương trình đại hội sẽ được đưa lên phần mềm.

Với những điểm mới về công nghệ, hầu hết đại biểu dự đại hội đều cảm nhận rõ tinh thần đột phá, sáng tạo của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đề ra. Đây cũng là động lực, sự quyết tâm của đảng viên TP HCM trong thực hiện thành công Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và phong trào "Bình dân học vụ số".



