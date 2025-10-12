Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP HCM làm việc tại Cảng Gemalink và KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3

Ngày 12-10, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã có buổi làm việc với Cảng quốc tế Gemalink và Khu Công nghiệp (KCN) chuyên sâu Phú Mỹ 3 (TP HCM).

Chương trình nhằm ghi nhận thực tiễn phát triển của các mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực cảng biển, logistics và khu công nghiệp, đồng thời là minh chứng cụ thể cho sự năng động, hiệu quả của khu vực kinh tế tư nhân trong thực hiện Nghị quyết 68.

Đoàn công tác có sự tham dự của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và các sở, ngành.

Gemalink là một trong những cảng nằm trong hệ sinh thái Cảng - Logistics thuộc Tập đoàn Gemadept nằm tại cụm cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải. Đây cũng là bến cảng duy nhất, đồng thời là 1 trong 19 cảng trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 250.000 DWT - tương đương 24.00 TEU.

Với 800 m cầu bến và 32 ha bãi giai đoạn 1, có tổng mức đầu tư gần 400 triệu USD, sản lượng thông qua cảng hàng năm đều có mức độ tăng trưởng ở 2 con số. Năm 2024, Gemalink giai đoạn 1 đã tiếp nhận 525 chuyến tàu với sản lượng 1,75 triệu TEUs. Sau 4 năm hoạt động, Gemalink đã đạt sản lượng thông quan hơn 6 triệu TEUs container thông qua.

Điểm đến cuối cùng của đoàn là Khu Công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, do Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ đầu tư. Đây là khu công nghiệp chuyên sâu duy nhất tại Việt Nam được hình thành trên cơ sở hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Khu Công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 cũng được chọn là khu công nghiệp kiểu mẫu, thông minh được phát triển theo định hướng sinh thái, cộng sinh công nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành khu công nghiệp, góp phần phát triển bền vững nền kinh tế khu vực và hiện thực hóa các tiêu chuẩn năng lượng xanh và ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị).

KCN được đầu tư hệ thống điện, nước, khí, viễn thông nhắm đến từng nhà máy; trạm xử lý nước thải đạt chuẩn; cảng cạn 38 ha với 6 bến thủy nội địa, kho bãi 16 ha và kho bồn hóa chất, cung cấp các dịch vụ logistics đa phương thức, hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất.

Đến nay, KCN đã thu hút hơn 46 dự án với vốn đăng ký trên 6 tỉ USD, tỉ lệ lấp đầy 81%. KCN tạo việc làm cho hơn 8.000 lao động, thu hút chuyên gia, thúc đẩy xuất khẩu, tăng ngân sách và phát triển đô thị cảng biển Phú Mỹ.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM, phát biểu tại buổi làm việc với KCN Phú Mỹ 3