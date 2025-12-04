Bão số 16 sắp xuất hiện, dự báo diễn biến phức tạp, hướng vào khu vực nào của nước ta?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 16 sắp xuất hiện, dự báo diễn biến phức tạp, hướng vào khu vực nào của nước ta?

Thùy Linh

(NLĐO) - Một áp thấp nhiệt đới đang ở vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines, có nguy cơ mạnh lên thành bão số 16 trên Biển Đông.

Sáng ngày 4-12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thường kỳ. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, dự báo, từ tháng 12-2025 đến tháng 2-2026, ENSO có khả năng cao sẽ tiếp tục duy trì trạng thái La Nina, sau đó từ tháng 3 đến tháng 5-2026, ENSO có khả năng quay trở lại trạng thái trung tính.

Bão số 16 đang đến , diễn biến phức tạp , hướng vào Nam Trung Bộ - Ảnh 1.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn thông tin về tình hình bão/áp thấp nhiệt đới

Trong tháng 12-2025, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới. Từ tháng 1 đến tháng 5-2026, ít có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

Đáng lo ngại, ngày 3-12, ở vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng 14 độ Vĩ Bắc, 135 độ Kinh Đông, di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc.

Dự báo, khoảng ngày 6 đến 7-12, áp thấp nhiệt đới này có khả năng vượt qua khu vực miền Trung của Philippines và đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão (cơn bão số 16).

Bão số 16 dự báo diễn biến phức tạp

Sau đó, bão số 16 dự báo hoạt động phức tạp trên Biển Đông do có ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của khu vực Trung và Nam Trung Bộ, gây ra một đợt mưa vừa, mưa to ở các tỉnh từ TP Huế trở vào đến khu vực Khánh Hòa.

Trong tháng 12-2025, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn thông tin ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện từ 1-2 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, trong đó lượng mưa ở khu vực từ Nam Quảng Trị trở vào đến khu vực phía Bắc của duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất.

Trong tháng 12-2025, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ và có thể xuất hiện tình trạng rét đậm, rét hại ở miền Bắc nhưng tập trung tại khu vực vùng núi phía Bắc. Không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong các tháng 1 và 2 năm 2026, gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

Khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng đầu tháng 3-2026 ở miền Đông Nam Bộ; sau đó từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4-2026, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực miền Tây Nam Bộ (tương đương với trung bình nhiều năm).

Khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng từ khoảng tháng 4-2026.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, tổng thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra ước tính đến ngày 4-12 đã vượt 97.000 tỉ đồng và đã khiến hơn 400 người chết và mất tích.

"Sáng gió bão giông, chiều ngăn nắng lửa. Mùa Đông năm nay dự báo rét đậm, rét hại sẽ ảnh hưởng tới tốc độ sinh trưởng cây trồng, vật nuôi, do vậy cần chủ động các giải pháp ứng phó" - ông Tiến nhấn mạnh.

ENSO là chữ viết tắt của các từ ghép El Nino Southern Oscillation (El Nino Dao động Nam) để chỉ cả 2 hai hiện tượng El Nino và La Nina và có liên quan với dao động của khí áp giữa 2 bờ phía Đông Thái Bình Dương với phía Tây Thái Bình Dương - Đông Ấn Độ Dương (được gọi là Dao động Nam) để phân biệt với dao động khí áp ở Bắc Đại Tây Dương).

Tin liên quan

Áp thấp nhiệt đới suy yếu trên đất liền, miền Trung có nơi mưa rất to

Áp thấp nhiệt đới suy yếu trên đất liền, miền Trung có nơi mưa rất to

(NLĐO) - Tối 3-12, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 15 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền ven biển các tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa.

Áp thấp nhiệt đới sắp suy yếu, miền Trung tiếp tục mưa lớn

(NLĐO) - Áp thấp nhiệt đới hôm nay 3-12 có thể suy yếu thành vùng áp thấp khi ở trên vùng biển Đắk Lắk - Khánh Hòa.

Bão số 15 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, dự báo nhiều tỉnh, thành miền Trung sắp mưa lớn

(NLĐO) - Chiều nay 1-12, bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

bão Áp thấp nhiệt đới bão số 16 tin bão biển đông thiên tai bất thường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo