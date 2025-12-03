Áp thấp nhiệt đới sắp suy yếu, miền Trung tiếp tục mưa lớn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Áp thấp nhiệt đới sắp suy yếu, miền Trung tiếp tục mưa lớn

Thùy Linh

(NLĐO) - Áp thấp nhiệt đới hôm nay 3-12 có thể suy yếu thành vùng áp thấp khi ở trên vùng biển Đắk Lắk - Khánh Hòa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 1 giờ ngày 3-12, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, thuộc vùng biển Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 3 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu , miền Trung sẽ có mưa lớn trong những ngày tới - Ảnh 1.

Áp thấp nhiệt đới dự báo suy yếu trong hôm nay. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Dự báo, trong 12 giờ tới, tức đến 13 giờ ngày 3-12, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đắk Lắk - Khánh Hòa và suy yếu dần thành vùng áp thấp (gió dưới cấp 6), tiếp tục di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ 5-10 km/giờ.

Vùng nguy hiểm được xác định trong phạm vi từ 12,0 đến 14,5 độ Vĩ Bắc; từ 110,0 đến 112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 đối với khu vực Tây Bắc giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi Gia Lai - Đắk Lắk.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Tây Bắc giữa Biển Đông và ngoài khơi Gia Lai - Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng gặp dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn, cần chủ động phòng tránh.

Về đợt mưa mới, đêm qua và rạng sáng nay 3-12, khu vực TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và TPHCM đã xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19 giờ ngày 2-12 đến 3 giờ ngày 3-12 có điểm vượt 50 mm, như: trạm Vĩnh Hải (Khánh Hòa) 50,8 mm; trạm Đông Giang (Lâm Đồng) 75,3 mm; trạm Hồ Sông Kinh (TP HCM) 104,6 mm,…

Dự báo, từ sáng sớm đến hết đêm 3-12, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Trong ngày và đêm 4-12, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi vượt 150 mm. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Các chuyên gia cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Miền Bắc có nơi rét đậm, dưới 12 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3-12, một bộ phận không khí lạnh đang tiến gần đến biên giới phía Bắc nước ta.

Sáng 3-12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc của khu vực Trung Trung Bộ.

Từ đêm 3-12 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ, có nơi dưới 12 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ.

Khu vực Hà Nội: ngày 3-12 có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 3-12 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ.

Tin liên quan

Mưa lũ "xé nát" nhiều tuyến giao thông ở Quảng Ngãi, gây thiệt hại 120 tỉ đồng

Mưa lũ "xé nát" nhiều tuyến giao thông ở Quảng Ngãi, gây thiệt hại 120 tỉ đồng

(NLĐO) – Mưa lũ kéo dài khiến hệ thống giao thông ở Quảng Ngãi bị "xé nát" với hàng trăm điểm sạt lở, ước tính thiệt hại khoảng 120 tỉ đồng.

Áp thấp nhiệt đới vẫn "luẩn quẩn" trên Biển Đông, miền Trung bắt đầu đợt mưa lớn

(NLĐO) - Áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ suy yếu thành vùng áp thấp, trong khi nhiều tỉnh, thành phố miền Trung bắt đầu xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng.

Sau mưa lũ, xã D'ran tiếp tục sạt lở nguy hiểm, người dân phải di dời

(NLĐO) - Tại khu vực cầu Đơn Dương tại xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng, nước lũ làm nhà dân hở hàm ếch, khi nước rút thì đất sạt lở gây nguy hiểm.

Áp thấp nhiệt đới Nam Trung Bộ không khí lạnh vùng áp thấp mưa lớn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo