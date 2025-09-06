HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên Biển Đông, tiếp tục mạnh lên thành bão có vào nước ta?

Thùy Linh

(NLĐO) - Vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh thành áp thấp nhiệt đới và dự báo tiếp tục mạnh lên thành bão số 7.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 6-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,4 độ vĩ Bắc, 118,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm đạt cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên Biển Đông, tiếp tục mạnh lên thành bão có vào nước ta?- Ảnh 1.

Áp thấp nhiệt đới dự báo mạnh thành bão. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Áp thấp nhiệt đới khiến biển động mạnh

Do tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. 

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo đến 1 giờ ngày 7-9, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ vĩ Bắc, 116,3 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. 

Vùng nguy hiểm được xác định trong khoảng vĩ tuyến 16,0-20,0 độ Bắc; kinh tuyến 114,5-120,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3 tại vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 1 giờ ngày 8-9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ và mạnh thêm. 

Tâm bão ở khoảng 20,9 độ vĩ Bắc, 113,8 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. 

Vùng nguy hiểm trải rộng từ vĩ tuyến 17,0-22,0 độ Bắc; kinh tuyến 112,0-118,0 độ Đông. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão có xu hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Áp thấp nhiệt đới vùng áp thấp Bão số 7 biển động mạnh quần đảo Hoàng Sa Biển Đông tin áp thấp nhiệt đới
