Thời sự

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, dự báo sẽ mạnh thêm

Thùy Linh

(NLĐO) - Ngày 5-9, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay 5-9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,0-17,0 độ Vĩ Bắc; 117,8-118,8 độ Kinh Đông.

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông - Ảnh 1.

Xuất hiện vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng áp thấp dự báo mạnh thành áp thấp nhiệt đới

Vùng áp thấp dự báo có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Từ ngày 6-9, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động ở vùng biển nói trên lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự báo từ nay đến hết năm 2025, trên Biển Đông có thể xuất hiện 5 - 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới; khả năng 1/2 trong số đó tác động đến đất liền Việt Nam.

Theo quy luật mùa bão, bão và áp thấp nhiệt đới vào cuối mùa thường tác động khu vực từ Trung Bộ trở vào phía Nam.

Cuối tháng 8 vừa qua, cơn bão số 5 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại khoảng 2.900 tỉ đồng cho các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, tập trung ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Bão số 5 là cơn bão dị thường, hình thành trên Biển Đông và mạnh lên rất nhanh, với vòng đời ngắn, chỉ khoảng 3 ngày.

vùng áp thấp Áp thấp nhiệt đới cảnh báo mưa lớn sóng biển Biển Đông
