Thời sự

Áp thấp nhiệt đới khi nào thành bão số 15, khu vực nào chịu tác động?

Thùy Linh

(NLĐO) - Áp thấp nhiệt đới dự báo mạnh lên thành bão số 15 trong 48 giờ tới, hướng đổ bộ vào đất liền nước ta, thuộc khu vực Nam Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 24-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,6 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông khu vực miền Trung Philippines.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên bão số 15 , tác động đến khu vực Nam Trung Bộ - Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới lúc 13 giờ ngày 24-11. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (5061 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

TIN LIÊN QUAN

Dự báo đến 13 giờ ngày 25-11, áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 121,7 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Cường độ dự báo đạt cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.

Đến 13 giờ ngày 26-11, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông: Từ 9,5 độ Vĩ Bắc đến 13,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông 116,5 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, áp dụng cho vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 15 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/giờ và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Về tác động của bão số 15, từ chiều tối ngày 25-11, vùng biển phía Đông khu vực giữa và nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m. Biển động mạnh.

Trong khoảng đêm 26 đến 28-11, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Chủ động ứng phó với bão số 15

Ngày 24-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Trị đến An Giang và các Bộ, ngành, các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ khẩn trương tập trung triển khai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau đợt mưa, lũ lịch sử vừa qua theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ; sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo.

Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Tin liên quan

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, dự báo mạnh lên thành bão số 15, hướng vào Nam Trung Bộ

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, dự báo mạnh lên thành bão số 15, hướng vào Nam Trung Bộ

(NLĐO) - Sáng sớm ngày 24-11, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Tin mới về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

(NLĐO) - Đêm qua 23-10, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Bão số 12 Fengshen suy yếu, lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông

(NLĐO) - Bão số 12 Fengshen đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, dự báo gây mưa lớn cho miền Trung.

Áp thấp nhiệt đới Nam Trung Bộ bão số 15 tin bão biển đông tin bão số 15
