Thời sự

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, dự báo mạnh lên thành bão số 15, hướng vào Nam Trung Bộ

Thùy Linh

(NLĐO) - Sáng sớm ngày 24-11, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 8 giờ ngày 24-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão , hướng đổ bộ vào Nam Trung Bộ - Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới lúc 8 giờ ngày 24-11. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Trong 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới dự báo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Khoảng đêm 25 rạng sáng 26-11, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông; trong ngày 26-11, khi còn cách đất liền Nam Trung Bộ khoảng 1.000 km, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, hướng về đất liền Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng 28 đến 30-11. Cường độ mạnh nhất dự kiến khi đi qua khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định ban đầu về tác động trên đất liền: Khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung Bộ; cường độ khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức bão cấp 8-9 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Dự kiến từ ngày 28 đến 30-11, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, trong đó mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển.

"Các tác động cụ thể cần tiếp tục được cập nhật theo số liệu quan trắc và dự báo trong 1-2 ngày tới" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

