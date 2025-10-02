Hướng về đồng bào vùng bão

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 10 (bão Bualoi) gây ra, Báo Người Lao Động kêu gọi bạn đọc ở mọi miền đất nước cũng như đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài chung tay giúp đỡ để kịp thời tiếp sức đồng bào các địa phương bị thiệt hại sớm gượng dậy sau thiên tai.

Mở cổng quyên góp qua Zalopay

Báo Người Lao Động sẵn sàng làm cầu nối tiếp nhận tiền và vật phẩm ủng hộ.

Cụ thể, từ ngày 1-10, Báo Người Lao Động và Zalopay mở cổng quyên góp ủng hộ đồng bào thiệt hại bởi bão số 10. Zalopay sẽ trở thành nền tảng tiếp nhận quyên góp chính thức, kết nối hàng triệu tấm lòng sẻ chia từ khắp mọi miền đến với những người đang cần được giúp đỡ. Mọi khoản quyên góp qua ứng dụng Zalopay sẽ được chuyển nguyên vẹn, không trừ bất kỳ chi phí nào, đến Báo Người Lao Động để tổ chức các chuyến cứu trợ kịp thời.

Bà Nguyễn Trần Phương Ngọc, Giám đốc Marketing Zalopay, chia sẻ: "Zalopay vinh dự được đồng hành cùng Báo Người Lao Động trong chương trình quyên góp hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 10. Với vai trò là nền tảng tiếp nhận đóng góp, Zalopay mong muốn dùng công nghệ để rút ngắn khoảng cách giữa người trao và người nhận, bảo đảm từng khoản ủng hộ được chuyển đến nhanh chóng và minh bạch. Hy vọng rằng sự chung tay của cộng đồng sẽ tiếp thêm sức mạnh để bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống".

Chỉ sau vài giờ phát động, đến cuối ngày 1-10, cổng quyên góp trên Zalopay đã tiếp nhận hơn 15,3 triệu đồng từ tấm lòng của người dùng. Đó là những khoản đóng góp từ 5.000 đồng đến 200.000 đồng, cùng những lời nhắn gửi "tiếp chút sức nhỏ, mong bà con sớm hồi phục, vượt qua khó khăn".

Bạn đọc có thể quét mã QR để quyên góp qua Zalopay

Cùng với nền tảng Zalopay, bạn đọc có thể ủng hộ qua các kênh sau:

- Báo Người Lao Động, số tài khoản: 117000004884, tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP HCM. Nội dung: Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10.

- Trụ sở Báo Người Lao Động tại 123-127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM. Điện thoại đường dây nóng: 0903.343439.

- Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Bắc, tại 16F Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Điện thoại: 0243.9274484.

- Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực miền Trung, tại 152 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3837623.

Vingroup hỗ trợ khẩn 500 tỉ đồng

Sáng 1-10, Tập đoàn Vingroup đã đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 500 tỉ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.

Vingroup sẽ tập trung vào 3 nhóm chính: gia đình có người thiệt mạng hoặc mất tích (hỗ trợ 100 triệu đồng/người), hộ có nhà sập hoàn toàn (60 triệu đồng/hộ) và các gia đình chính sách, hộ đặc biệt khó khăn bị tốc mái (20 triệu đồng/hộ).

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, chia sẻ gói hỗ trợ được triển khai với phương châm "kịp thời - đúng đối tượng - thiết thực", đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng chung tay giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn.

Thường trực Ban Bí thư trao hỗ trợ tại Quảng Trị Ngày 1-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác Trung ương đã đến Quảng Trị thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho người dân chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 10. Tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận tinh thần chủ động, quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị trong ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ, đồng thời khẳng định Trung ương sẽ luôn đồng hành, kịp thời chia sẻ khó khăn để địa phương sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất. Dịp này, Quảng Trị tiếp nhận hỗ trợ gồm 500 triệu đồng từ Ban Vận động cứu trợ Trung ương, 5 tỉ đồng của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam, cùng 1 tỉ đồng từ Ngân hàng BIDV và 1 tỉ đồng từ Ngân hàng VietinBank. H.Phúc



