Quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10 Bualoi qua Zalopay

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 6 giờ ngày 1-10, bão số 10 và mưa lũ đã khiến 51 người chết và mất tích, trong đó 29 người chết, 22 người mất tích. Các tỉnh chịu thiệt hại lớn gồm Ninh Bình, Thanh Hóa, Lào Cai, Quảng Trị. Ngoài ra, có 139 người bị thương và 8 ngư dân trên tàu BĐ 97258 TS ở Gia Lai mất liên lạc từ ngày 27-9.

Về nhà ở và công trình, có 91 nhà sập đổ, hơn 144.700 nhà bị hư hỏng tốc mái, trên 20.100 nhà bị ngập. Hệ thống giáo dục có 1.076 điểm trường bị ảnh hưởng.

Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ ước tính 8.016 tỉ đồng, trong đó Hà Tĩnh thiệt hại nặng nhất với 6.000 tỉ đồng, Nghệ An 1.426 tỉ đồng, Quảng Trị 550 tỉ đồng, Lào Cai 40 tỉ đồng. Các địa phương đang rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 10 (bão Bualoi) gây ra, Báo Người Lao Động kêu gọi bạn đọc ở mọi miền đất nước, cũng như đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài chung tay giúp đỡ, để kịp thời tiếp sức đồng bào các tỉnh, thành bị thiệt hại sớm gượng dậy sau thiên tai.

Báo Người Lao Động sẵn sàng làm cầu nối tiếp nhận tiền và vật phẩm ủng hộ, qua các kênh.

Trong đó, từ ngày 1-10, Báo Người Lao Động và Zalopay mở cổng quyên góp về đồng bào thiệt hại bởi bão số 10 Bualoi. Zalopay sẽ trở thành nền tảng tiếp nhận quyên góp chính thức, kết nối hàng triệu tấm lòng sẻ chia từ khắp mọi miền đến với những người đang cần được giúp đỡ.

"Mọi khoản quyên góp qua ứng dụng Zalopay sẽ được chuyển nguyên vẹn, không trừ bất kỳ chi phí nào, đến Báo Người Lao Động để tổ chức các chuyến cứu trợ kịp thời. Từng đóng góp, dù nhỏ bé, cũng sẽ nhanh chóng được trao thành nhu yếu phẩm, thuốc men, chỗ ở tạm thời và những hỗ trợ thiết thực nhất đến đúng người, đúng nơi…" – đại diện Zalopay thông tin.

Zalopay kỳ vọng sẽ cùng các nhà hảo tâm trên cả nước viết tiếp câu chuyện đẹp về truyền thống "tương thân tương ái", lan tỏa tinh thần sẻ chia đến những nơi khó khăn nhất.

Bạn đọc có thể quyên góp qua kênh sau:

https://km.zalopay.vn/TSui/unghobaoso10



