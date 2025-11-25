Áp thấp nhiệt đới sau khi vào Biển Đông khả năng mạnh lên thành bão số 15, hướng vào Nam Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 25-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,9 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines.



Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới lúc 1 giờ ngày 25-11. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 15, hướng vào đâu?

Trong 24 giờ tới, tức 1 giờ ngày 26-11, áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông và mạnh lên bão, tâm bão ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông, cường độ đạt cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.

Vùng nguy hiểm: từ 9,5 độ Vĩ Bắc đến 13,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông 118,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, áp dụng cho vùng biển phía Đông khu vực giữa và nam Biển Đông.

Đến 1 giờ ngày 27-11, bão số 15 ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông. Cường độ có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 9-10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/giờ.

Vùng nguy hiểm: từ 9,5 độ Vĩ Bắc đến 15,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông 114,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, áp dụng cho khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 15 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Từ chiều tối ngày 25-11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m. Biển động mạnh.

Trong khoảng chiều ngày 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định ban đầu về tác động trên đất liền: Khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão số 15 có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung Bộ; cường độ khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức bão cấp 8-9 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Dự kiến từ ngày 28 đến 30-11, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, trong đó mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển.

"Các tác động cụ thể cần tiếp tục được cập nhật theo số liệu quan trắc và dự báo trong 1-2 ngày tới" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.