Chính phủ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các lãnh đạo Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ, cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lũ tại miền Trung và ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương để giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai.



Thủ tướng Phạm Minh Chính, các lãnh đạo Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ, cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lũ tại miền Trung - Ảnh: VGP

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trình ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực Trung Bộ, tinh thần là không cầu toàn, không nóng vội và đừng bỏ lỡ cơ hội trong lúc nhân dân, các địa phương đang rất cần.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ủng hộ đồng bào. Ảnh: VGP

Thủ tướng nêu rõ phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, địa phương, cơ quan, phát huy tinh thần chủ động, tích cực của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, mỗi chủ thể liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm để hành động, triển khai công việc dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất.

Mưa lũ gây thiệt hại 13.248 tỉ đồng

Từ đầu tháng 11 đến nay, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung liên tiếp phải chống chịu với cơn bão số 13 và mưa lớn kéo dài chưa từng có, vượt mức lịch sử trong nhiều năm qua. Đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, gây thiệt hại to lớn về người, tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, nhất là các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.



Tính đến 18 giờ 30 ngày 24-11, báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lũ khiến 102 người chết, mất tích, trong đó 90 người chết (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 15, Lâm Đồng 4).



308 nhà bị sập đổ, 981 nhà bị hư hỏng và 202.567 nhà bị ngập. Về nông nghiệp, 82.414 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 117.067 ha cây trồng khác bị thiệt hại; 3.373.883 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.307 ha thủy sản thiệt hại.

Còn 12 vị trí trên Quốc lộ 20 và 27C bị sạt lở cục bộ gây ách tắc, 53.395 khách hàng mất điện. Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế: 13.248 tỉ đồng (Quảng Ngãi 650 tỉ đồng, Gia Lai 1.000 tỉ đồng, Đắk Lắk 5.500 tỉ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỉ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỉ đồng).