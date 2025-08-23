Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 23-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 730 km về phía Đông.

Dự báo khi vào Biển Đông nước ta, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 5 Kajiki

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 5 Kajiki.

Tới 1 giờ ngày 24-8, vị trí bão ở 17,6 độ Vĩ Bắc - 113,0 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật 11, di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc - 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3 -5 m, vùng gần tâm bão 4 - 6 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bão số 5 dự báo đổ bộ vào khu vực từ Nghệ An đến TP Huế

Tới 1 giờ ngày 25-8, vị trí tâm bão ở 17,9 độ Vĩ Bắc - 108,4 độ Kinh Đông; trên vùng biển từ Nghệ An đến TP Huế. Cường độ bão tăng lên cấp 11-12, giật 15, di chuyển hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc - 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nghệ An đến TP Huế chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần.