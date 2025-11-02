APEC cam kết đẩy mạnh liên kết kinh tế

Ngày 1-11, tại TP Gyeongju của Hàn Quốc đã diễn ra phiên họp thứ hai Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 với sự tham dự của các nhà lãnh đạo, trưởng đoàn 21 nền kinh tế thành viên APEC. Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự.

Tại hội nghị với chủ đề "Chuẩn bị cho một châu Á - Thái Bình Dương sẵn sàng cho tương lai", các nhà lãnh đạo APEC khẳng định vai trò của diễn đàn là động lực liên kết kinh tế khu vực và là nơi thử nghiệm các ý tưởng sáng tạo.

Các bên cam kết thúc đẩy thương mại, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường kết nối hạ tầng, thể chế và giao lưu nhân dân, đồng thời đẩy mạnh thương mại không giấy tờ, bảo đảm chuỗi cung ứng tự cường. Về chuyển đổi số, hội nghị nhấn mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải phục vụ con người, tái khẳng định cam kết triển khai Lộ trình APEC về kinh tế số và thu hẹp khoảng cách số.

Trước các thách thức chung, APEC cam kết hợp tác về an ninh năng lượng, lương thực, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu. Lãnh đạo các nền kinh tế cũng kêu gọi tiếp cận toàn diện, liên thế hệ trong các lĩnh vực việc làm, giáo dục, y tế và tài chính công, để khai thác cơ hội phát triển bền vững cho khu vực.

Chủ tịch nước Lương Cường dự phiên họp thứ hai Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 32 ngày 1-11. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 5 định hướng lớn hợp tác cho APEC. Theo đó, các thành viên APEC cần hình thành tầm nhìn chiến lược chung về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò tiên phong trong quản trị kinh tế số và AI, đặc biệt là xây dựng các chuẩn mực, quy tắc cần thiết để bảo đảm cân bằng giữa động lực phát triển của doanh nghiệp với quyền lợi chính đáng của người dân và tiến bộ xã hội cũng như cơ hội bình đẳng giữa các nền kinh tế.

Ngoài ra, APEC cũng cần chú trọng xây dựng hạ tầng đồng bộ, bền vững và hệ sinh thái số an toàn, đáng tin cậy cho sự phát triển kinh tế số ở khu vực. Chủ tịch nước còn khẳng định cần có niềm tin lẫn nhau - niềm tin vào hợp tác để xây dựng tương lai khu vực châu Á - Thái Bình Dương năng động, hiện đại, an toàn, hạnh phúc và thịnh vượng cho tất cả người dân.

Kết thúc hội nghị, các thành viên APEC nhiệt liệt chúc mừng Hàn Quốc đã chủ trì thành công Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 32 và Năm APEC 2025, đồng thời chúc mừng Trung Quốc sẽ đảm nhiệm vai trò chủ nhà Năm APEC 2026.

Cùng ngày 1-11, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) Kim Ghee Whan, cùng chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Trung tâm Văn hóa ASEAN - KF.

Chiều 1-11, trong chuyến thăm TP Busan, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thị trưởng Park Heong Joon và đề nghị thành phố mở rộng hợp tác với các địa phương Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực cảng biển, đóng tàu. Ông Park cam kết Busan sẽ tăng cường phối hợp với TP HCM và các tỉnh, thành Việt Nam, thúc đẩy hợp tác thực chất về cảng biển, đóng tàu, đào tạo nhân lực chất lượng cao và du lịch.