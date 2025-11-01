APEC thúc đẩy liên kết kinh tế quốc tế

Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025 đã chính thức khai mạc tại TP Gyeongju - Hàn Quốc hôm 31-10, với sự tham dự của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên cùng đại diện nhiều tổ chức quốc tế. Hội nghị Cấp cao APEC 2025 dự kiến kéo dài 2 ngày với nhiều phiên thảo luận tập trung vào các chủ đề then chốt như hợp tác khu vực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và định hình trật tự thương mại toàn cầu trong kỷ nguyên mới.

Sau lễ đón trọng thể dành cho các nhà lãnh đạo APEC, Chủ tịch nước Lương Cường đã tham dự Phiên thứ nhất của Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2025 cùng với các nhà lãnh đạo, trưởng đoàn 21 nền kinh tế thành viên và các khách mời. Phát biểu khai mạc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh với chủ đề "Hướng tới một khu vực tự cường, kết nối và vươn xa", hội nghị là dịp để các nhà lãnh đạo trao đổi cởi mở và xây dựng nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư, tăng cường đối thoại và hiểu biết lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu phát triển và thịnh vượng chung của khu vực.

Hội nghị thảo luận các giải pháp nâng cao năng lực tự cường và thúc đẩy liên kết kinh tế quốc tế nhằm ứng phó thách thức toàn cầu. Các nhà lãnh đạo nhất trí phát huy vai trò khu vực tư nhân, tạo việc làm, cải thiện sinh kế và phối hợp linh hoạt chính sách tài khóa, tiền tệ để thích ứng biến động kinh tế. Việc mở rộng đối thoại, hợp tác công - tư được coi là công cụ hiệu quả huy động nguồn lực cho phát triển xanh, hạ tầng bền vững, thương mại số và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, vừa. Các lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nhập, kết nối kinh tế liên khu vực và xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, linh hoạt, bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của gia tăng kết nối và nâng cao sức chống chịu của các nền kinh tế APEC, đặc biệt là các nền kinh tế đang phát triển, trước những cú sốc từ bên ngoài và tác động trái chiều của công nghệ. Chủ tịch nước đề xuất 3 trọng tâm mà APEC cần tập trung.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 Ảnh: TTXVN

Thứ nhất, APEC cần giải quyết các điểm nghẽn lớn trong chuỗi cung ứng và kết cấu hạ tầng của khu vực thông qua số hóa hiệu quả quy trình thông quan; nâng cấp và đồng bộ hóa hạ tầng giao thông, logistics, công nghệ thông tin; hài hòa hóa quy định dữ liệu và thanh toán xuyên biên giới; thu hẹp khoảng cách trình độ công nghệ giữa các nền kinh tế.

Thứ hai, cần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư bằng các nỗ lực hiện thực hóa Hiệp định thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương, triển khai các thỏa thuận thương mại nhiều bên của Tổ chức Thương mại thế giới như Hiệp định tạo thuận lợi thương mại, cắt giảm các rào cản phi thuế quan.

Thứ ba, cần hỗ trợ khu vực tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường, nâng cao năng lực quản trị để thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên số.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn, nền tảng kinh tế vi mô vững chắc đóng vai trò then chốt cho tăng trưởng dài hạn và bài học phát triển của khu vực cũng đã khẳng định vai trò rất quan trọng của khu vực tư nhân.

Chủ tịch nước khẳng định, với vai trò chủ nhà năm APEC 2027, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế trong và ngoài APEC để tăng cường liên kết kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kiến tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác và phát triển vì một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự chiêu đãi chào mừng lãnh đạo các nền kinh tế do Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì và có cuộc gặp Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah.

Duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh sẽ góp phần bảo vệ thương mại tự do toàn cầu, đồng thời kêu gọi duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng. Ông cũng bày tỏ hy vọng cùng các nền kinh tế khác mở rộng hợp tác trong các ngành công nghiệp xanh và năng lượng sạch. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người tham dự hội nghị thay mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự hội nghị, cho rằng động thái tái cân bằng quan hệ thương mại của Washington sẽ bảo đảm rằng mỗi nền kinh tế hoạt động trên cơ sở "công bằng và có đi có lại". Ông Bessent nhấn mạnh Mỹ đang đầu tư cùng các đối tác thương mại để xây dựng mạng lưới sản xuất có khả năng chống chịu, giảm phụ thuộc vào các lĩnh vực dễ tổn thương. Riêng Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cho rằng cần có sự lãnh đạo tập thể của 21 nền kinh tế thành viên APEC để cải cách và củng cố Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Lưu ý rằng cuộc họp năm 2025 diễn ra trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang chịu áp lực và kinh tế toàn cầu đang đối mặt nhiều khó khăn, ông Wong kêu gọi các thành viên APEC ủng hộ các cơ chế mới nhằm ra quyết định dựa trên kết quả tại WTO vì các nguyên tắc đồng thuận hiện tại đã trở thành công thức dẫn đến bế tắc. Theo AP, Hàn Quốc đang thúc đẩy các nền kinh tế APEC thông qua tuyên bố chung nhấn mạnh đến hòa bình và thịnh vượng trong khu vực khi kết thúc hội nghị. Động thái này nhằm tránh kịch bản của hội nghị hồi năm 2018 tại Papua New Guinea do bất đồng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Anh Thư



