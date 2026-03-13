HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao Bóng đá

Arsenal mất vị thế ứng viên số 1 vô địch Champions League

Đăng Minh

(NLĐO) - Arsenal không còn là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch Champions League mùa này, theo dự đoán mới nhất từ siêu máy tính Opta.

Trước khi bước vào lượt đi vòng 1/8 Champions League, siêu máy tính đánh giá Arsenal có khả năng đăng quang cao nhất với 26,7%.

Tuy nhiên, trận hòa 1-1 trên sân của Bayer Leverkusen đã khiến dự đoán thay đổi, khả năng vô địch của đội bóng London giảm xuống còn 22,07%.

Arsenal mất vị thế ứng viên số 1 vô địch Champions League - Ảnh 1.

Arsenal hiện không còn được siêu máy tính Opta đánh giá ứng viên cao nhất cho chức vô địch Champions League mùa này.

Ngược lại, Bayern Munich vươn lên dẫn đầu danh sách ứng viên vô địch khi vùi dập Atalanta với tỉ số 6-1 sau lượt đi vòng knock-out.

Arsenal mất vị thế ứng viên số 1 vô địch Champions League - Ảnh 2.

Ứng viên số 1 cho chức vô địch hiện thuộc về Bayern Munich của Harry Kane.

Loạt trận diễn ra ngày 11 và 12-3 (giờ Hà Nội) cũng trở thành cú sốc đối với các đội bóng Anh khi cả 6 đại diện đều không giành được chiến thắng.

Newcastle hoà FC Barcelona 1-1, Arsenal với Bayer Leverkusen cũng có tỉ số tương tự. Liverpool để thua Galatasaray 0-1, trong khi Tottenham, Chelsea và Man City đều thua đậm.

Đáng chú ý, Man City rơi vào tình thế rất khó khăn khi thua Real Madrid 0-3. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, cơ hội vô địch của thầy trò Pep Guardiola chỉ còn 2,27%.

Arsenal mất vị thế ứng viên số 1 vô địch Champions League - Ảnh 3.

Khả năng vô địch của thầy trò Pep Guardiola hiện cũng cực thấp.

Tình hình của Tottenham và Chelsea cũng không sáng sủa hơn khi cả hai đều thua với tỉ số 2-5 lần lượt trước PSG và Atletico Madrid.

Liverpool đang gặp bất lợi thua 0-1 ở lượt đi nên cơ hội đăng quang của họ được dự đoán chỉ khoảng 4,46%, song vẫn cao thứ hai trong số 6 đại diện Anh. 

Nếu phong độ của các đại diện nước Anh tại đấu trường châu Âu tiếp tục không cải thiện, Premier League thậm chí có thể gặp rủi ro mất suất dự Champions League bổ sung.

Khi đó, cuộc đua trong nhóm đầu Ngoại hạng Anh có thể chỉ còn ý nghĩa cho 4 suất tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu, chứ không phải 5 suất như mùa hiện tại.

Arsenal mất vị thế ứng viên số 1 vô địch Champions League - Ảnh 4.

Bảng dự đoán khả năng vô địch của các đội sau lượt đi vòng 1/8 Champions League.

