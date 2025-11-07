Siêu máy tính dự đoán Arsenal vô địch Champions League

Theo mô hình thống kê và thuật toán phức tạp của siêu máy tính Opta, công cụ phân tích dữ liệu hàng đầu trong bóng đá, thứ hạng dự kiến của 8 đội bóng dẫn đầu (nhóm giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội) đã được công bố, với nhiều bất ngờ đáng chú ý bao gồm vị trí dẫn đầu của Arsenal.



Nhóm dẫn đầu: 8 đội vào thẳng vòng 16

Mô hình dự đoán các đội bóng sau sẽ kết thúc trong top 8, dựa trên điểm số kỳ vọng (Expected Points - EP) sau 8 lượt trận của giai đoạn phân hạng vòng bảng:





Hạng Câu lạc bộ Điểm kỳ vọng (EP) Ghi chú 1 Arsenal 20.26 Đội bóng xuất sắc nhất giai đoạn phân hạng vòng bảng 2 Bayern Munich 19.38 Duy trì sức mạnh đáng sợ dưới thời HLV Vincent Kompany 3 Man City 17.97 Vượt qua vòng bảng trong Top 3. 4 Liverpool 17.16 Đội ĐKVĐ Anh thể hiện sự ổn định. 5 Inter Milan 16.96 Tiếp tục là một thế lực cạnh tranh tại châu Âu 6 Paris Saint-Germain 16.58 Vẫn là ứng viên vô địch dù gặp các vấn đề chấn thương 7 Real Madrid 16.01 Giữ vững vị trí trong Top 8, bất chấp trận thua tại Anfield 8 Newcastle 14.89 Vị trí cuối cùng giành vé trực tiếp, dấu ấn lớn cho đội bóng Anh





Những bất ngờ lớn:

+ Arsenal vươn lên dẫn đầu: Đội bóng của HLV Mikel Arteta được đánh giá mạnh nhất vòng bảng với lối chơi phòng ngự chắc chắn, kiểm soát bóng vượt trội và sức mạnh tấn công đáng gờm.

Arsenal tiến bước mạnh mẽ ở mọi mặt trận với phong độ ổn định

+ Barcelona lỡ hẹn Top 8: Đây là bất ngờ lớn nhất khi đại diện Tây Ban Nha được dự đoán sẽ chỉ xếp… thứ 9 với 14,69 điểm kỳ vọng, kém Newcastle 0,2 điểm. Thứ hạng này sẽ buộc đội bóng của HLV Hansi Flick phải tham gia vào vòng play-off tranh vé vào vòng đấu loại trực tiếp, một giai đoạn đầy rủi ro.

Barcelona mất cân bằng, thiếu ổn định trong lối chơi

+ Atletico Madrid chật vật: Đội bóng của HLV Diego Simeone được dự đoán chỉ đứng thứ 15, đồng nghĩa họ cũng phải tham gia vòng play-off, cho thấy sự thiếu ổn định của họ ở châu Âu.

+ Hai đại diện Tây Ban Nha bị loại sớm: Athletic Bilbao (hạng 29) và Villarreal (hạng 30) được dự đoán sẽ nằm ngoài nhóm 24 đội, đồng nghĩa với việc bị loại trực tiếp ngay sau vòng phân hạng.

Dựa trên hàng nghìn lần mô phỏng, siêu máy tính Opta cũng đã đưa ra dự đoán về đội có khả năng vô địch cao nhất:

Arsenal là ứng cử viên sáng giá nhất để nâng cao chiếc cúp vô địch, với xác suất chiến thắng lên đến 23.53%. Đây là điều có cơ sở, bởi "Pháo thủ" hiện xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng khi toàn thắng và không thủng lưới sau 4 lượt trận.

Bayern Munich bất bại từ đầu mùa trên mọi mặt trận

Bayern Munich dưới thời Vincent Kompany chính là ứng viên vô địch nặng ký số 2. Sau chiến thắng trước nhà đương kim vô địch PSG, "Hùm xám Bavaria" được siêu máy tính Opta trao xác suất 14,32% để giành danh hiệu Champions League.

Trong khi đó, vị trí thứ 3 thuộc về Man City. Sau giai đoạn khó khăn ở mùa 2024-2025, đội bóng của HLV Pep Guardiola đang dần lấy lại phong độ và siêu máy tính dự đoán họ có 12,46% cơ hội kết thúc mùa giải với ngôi vương châu Âu.

Man City giành lại niềm tin nơi người hâm mộ và giới chuyên môn

Gần đây, Liverpool của HLV Arne Slot xuống phong độ đáng lo. Tuy nhiên, sau chiến thắng thuyết phục với tỉ số 1-0 trước Real Madrid ở lượt trận thứ tư, họ có đến 11,34% xác suất vô địch Champions League.