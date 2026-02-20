Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh

Đăng Minh

(NLĐO) - Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc, Real Madrid thăng hoa trên bảng xếp hạng sức mạnh cấp CLB bóng đá châu Âu tuần từ 16 đến 22-2.

Bảng xếp hạng sức mạnh tuần này chứng kiến những ông lớn châu Âu hoán đổi vị trí.

10. Bodo/Glimt

Tuần trước: Không xếp hạng

Đã đến lúc phải nhìn nhận nghiêm túc về sức mạnh của Bodo/Glimt. Đại diện Na Uy vừa giành chiến thắng có thể xem là lớn nhất lịch sử CLB khi đánh bại Inter Milan 3-1 trên sân nhà ở lượt đi vòng play-off UEFA Champions League.

Chiến thắng trên có thể nhiều người cho rằng may mắn bởi nó diễn ra trên sân đấu nằm trong Vòng Bắc Cực - nơi mà không đối thủ nào muốn ghé thăm.

Thiết nghĩ, đánh giá như vậy sẽ không công bằng với đội bóng mang biệt danh "Siêu đội".

Bodo/Glimt, đội đã lỡ chức vô địch Eliteserien vào tháng 11 năm ngoái chỉ với cách biệt 1 điểm, đã hòa Borussia Dortmund và lần lượt đánh bại Man City cùng Atletico Madrid trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh châu Âu - Ảnh 1.

9. Chelsea

Tuần trước: Không xếp hạng

Chúng ta vẫn đang đánh giá xem liệu Chelsea dưới thời tân HLV Liam Rosenior có thực sự là "hàng xịn" hay không nhưng khó có thể tranh cãi với những kết quả họ đạt được.

Kể từ khi thay thế tiền chiến lược gia Enzo Maresca vào tháng trước họ đã thắng 9 trận, thất bại duy nhất là trước Arsenal ở bán kết Cup Liên đoàn Anh.

Không chỉ thắng nhiều trận, Chelsea còn chơi tấn công hiệu quả, tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn bất kỳ đội nào ở Premier League với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (50.32 xG).

"The Blues" đã trải qua một lịch thi đấu tương đối dễ thở nhưng sau khi gặp Burnley vào cuối tuần này, họ sẽ lần lượt đối đầu Arsenal, Aston Villa và Newcastle tại giải Ngoại hạng Anh. Chuỗi trận đó sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về thực lực của họ.

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh châu Âu - Ảnh 2.

8. Inter Milan

Tuần trước: Hạng 8

Chiến thắng 3-2 đầy ấn tượng trước đại kình địch Juventus nhưng ngay sau đó họ lại nhận thất bại gây sốc trên sân khách trước Bodo/Glimt tại Champions League.

Inter Milan có thể đã củng cố vị trí dẫn đầu tại Serie A nhưng họ đang đối mặt nguy cơ lớn bị loại sớm khỏi đấu trường châu Âu, chưa đầy một năm sau khi vào tới trận chung kết.

Họ có thể vẫn đủ khả năng để lội ngược dòng tại San Siro vào tuần tới nhưng việc thua theo cách như vậy trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn đặt ra nhiều dấu hỏi về chất lượng của đội bóng.

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh châu Âu - Ảnh 3.

7. Barcelona

Tuần trước: Hạng 3

Đây là một tuần rất tồi tệ đối với Barcelona khi gần như đã bị loại khỏi Copa del Rey sau khi thua Atletico Madrid 0-4 ở lượt đi bán kết, trước khi đánh mất ngôi đầu La Liga do thất bại 1-2 trước Girona - đội đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Chiến thuật dâng cao đội hình đầy rủi ro của HLV Hansi Flick dường như đã không còn hiệu quả. Có lẽ đã đến lúc gã khổng lồ xứ Catalan cần một sự thay đổi.

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh châu Âu - Ảnh 4.

6. Lyon

Tuần trước: Hạng 7

Tuần này có 2 đại diện của bóng đá Pháp góp mặt trong tốp 10 nhưng PSG lại không nằm trong số đó. Dù Lyon đang kém đội bóng Paris 6 điểm tại Ligue 1, phong độ của họ trong năm 2026 lại ấn tượng hơn rất nhiều.

"Les Gones" không chỉ bất bại trong năm dương lịch này mà họ còn chưa đánh rơi bất kỳ điểm số nào kể từ khi thua Lorient vào ngày 7-12 năm ngoái với chuỗi 13 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh châu Âu - Ảnh 5.

5. RC Lens

Tuần trước: Hạng 5

Tận dụng triệt để cú sảy chân bất ngờ của PSG khi thua Rennes 1-3, RC Lens đã Paris FC 5-0 để vươn lên dẫn đầu Ligue 1.

Kể từ đầu tháng 11 năm ngoái, họ chỉ thua 1 trận và đã thắng tới 14 trận trên mọi đấu trường trong giai đoạn này.

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh châu Âu - Ảnh 6.

4. Real Madrid

Tuần trước: Hạng 6

Chiến thắng ở lượt đi của Real Madrid trước Benfica tại Champions League bị lu mờ bởi những cáo buộc về hành vi phân biệt chủng tộc nhằm vào Vinicius Junior. Tuy nhiên, họ vẫn gần như đã đặt một chân vào vòng tiếp theo nhờ bàn thắng của cầu thủ người Brazil tại Lisbon.

"Los Blancos" cũng đã trở lại ngôi đầu bảng La Liga sau chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Real Sociedad vào cuối tuần trước.

Họ chưa thua trận nào tại giải đấu kể từ ngày 7-12 năm ngoái.

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh châu Âu - Ảnh 8.

3. Man City

Tuần trước: Hạng 3

Chiến thắng dễ dàng trước Salford City tại FA Cup đồng nghĩa Man City vẫn còn trong cuộc đua giành "cú ăn 4", trong khi cơ hội vô địch Premier League của họ cũng được cải thiện dù không thi đấu, sau khi Arsenal chỉ có trận hòa trước Wolves.

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh châu Âu - Ảnh 9.

2. Arsenal

Tuần trước: Hạng 1

"Pháo thủ London" đã có mọi cơ hội để bứt xa trong cuộc đua Premier League mùa này, nhưng họ liên tục tự làm khó mình.

Thầy trò Mikel Arteta đã đánh mất lợi thế dẫn trước 2 bàn và để Wolves cầm hòa 2-2 chung cuộc trên sân Molineux.

Đây là lần đầu tiên đội dẫn đầu để tuột chiến thắng khi dẫn 2-0 trước đội đứng cuối bảng Ngoại hạng Anh.

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh châu Âu - Ảnh 10.

1. Bayern Munich

Tuần trước: Hạng 2

Trong khi Arsenal đang chững lại, Bayern Munich vẫn tiếp tục tiến bước một cách ấn tượng.

Đội bóng của HLV Vincent Kompany đã đánh bại Werder Bremen 3-0, qua đó duy trì khoảng cách 3 điểm dẫn đầu tại Bundesliga.

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh châu Âu - Ảnh 11.

Tin liên quan

HLV Arsenal chỉ trích gay gắt học trò sau trận hòa mà như thua trước Wolves

HLV Arsenal chỉ trích gay gắt học trò sau trận hòa mà như thua trước Wolves

(NLĐO) - HLV Mikel Arteta chỉ trích gay gắt các học trò sau trận Arsenal để Wolves cầm hoà 2-2 khi đấu bù vòng 31 Ngoại hạng Anh hôm 19-2 (giờ Hà Nội).

Thủng lưới phút bù giờ, Arsenal đánh rơi chiến thắng tại Molineux

(NLĐO) – Chật vật thắng Wolverhampton ở lượt đi hồi tháng 12 nhờ bàn đá phản cuối trận của đối phương, lần tái ngộ "Bầy sói" cũng thực sự nhọc nhằn với Arsenal.

Arsenal gặp “kẻ huỷ diệt các ông lớn”, Man City đối đầu Newcastle ở vòng 5 FA Cup

(NLĐO) - Lá thăm may rủi đưa Arsenal đụng độ Mansfield, đội bóng được mệnh danh "kẻ hủy diệt các ông lớn", ở vòng 5 Cup FA.

Barcelona Man City Arsenal Bayern Munich Real Madrid
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo