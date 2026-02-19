Cận cảnh màn xô xát hỗn loạn khi Wolves hoà kịch tính Arsenal

Tiền đạo Gabriel Jesus khơi mào màn đối đầu kịch tính khi xô đẩy Yerson Mosquera của đội chủ nhà.

Sau khi bị đối thủ xô vào ngực, trung vệ Wolves ngã vật xuống sân đầy kịch tính khiến căng thẳng nhanh chóng leo thang.

Các cầu thủ hai đội lập tức lao vào can ngăn, trong đó Riccardo Calafiori nhanh chóng kéo đồng đội Gabriel Jesus rời khỏi điểm nóng, song chính trung vệ người Ý lại vướng vào va chạm với Mateus Mane bên phía Wolves.

Trong khi đó, Adam Armstrong cũng định tiếp cận Jesus, càng khiến tình hình thêm rối ren.

Tiền đạo Gabriel Jesus đã xô Yerson Mosquera ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu tại Molineux vang lên. Ảnh: SunSport

Vụ việc châm ngòi cho màn hỗn loạn. Ảnh: SunSport

Một số cầu thủ bắt đầu xô đẩy nhau, trong đó có Calafiori và Mane. Ảnh: SunSport

Một thành viên ban huấn luyện Wolves đã kịp thời đứng ra chen vào giữa để can ngăn những cái đầu nóng nhưng tranh cãi vẫn nổ ra ở nhiều khu vực trên sân.

Trọng tài Simon Hooper sau đó rút thẻ với tiền đạo Jesus nhằm hạ nhiệt tình hình.

Căng thẳng chưa dừng lại khi Calafiori và Mane tiếp tục đối đầu. Người ghi bàn cho Arsenal là Piero Hincapie cũng tham gia tranh cãi, chỉ tay về phía cầu thủ Wolves.

Hình ảnh truyền hình cho thấy sau khi được đưa rời sân, Jesus tỏ rõ sự thất vọng, trong khi Calafiori vẫn chưa nguôi cơn giận.

Các cầu thủ đội khách Arsenal nổi nóng sau khi dẫn trước 2-0 nhưng để đội bét bảng gỡ hòa đầy kịch tính ở những phút cuối.

Bàn quân bình tỉ số 2-2 phút bù giờ được tính là pha phản lưới của Calafiori sau cú dứt điểm của Tom Edozie, bóng bật cột dọc rồi đập vào người hậu vệ Arsenal bay vào lưới.

Thủ môn David Raya và trung vệ Gabriel Magalhaes lời qua tiếng lại sau bàn gỡ muộn của Wolves.

Thủ môn David Raya cũng mắc sai lầm khi lao ra bắt bóng bổng, không biết rằng đồng đội Gabriel Magalhaes đã sẵn sàng đánh đầu phá bóng.

Sai lầm này khiến Arsenal đánh rơi 2 điểm quan trọng trong cuộc đua vô địch. "Pháo thủ" hiện chỉ còn hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp Man City 5 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Điều đó đồng nghĩa nếu thầy trò Pep Guardiola toàn thắng phần còn lại, bao gồm trận đối đầu trực tiếp Arsenal, họ sẽ lên ngôi vô địch.