Thủng lưới phút bù giờ, Arsenal đánh rơi chiến thắng tại Molineux

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Chật vật thắng Wolverhampton ở lượt đi hồi tháng 12 nhờ bàn đá phản cuối trận của đối phương, lần tái ngộ "Bầy sói" cũng thực sự nhọc nhằn với Arsenal.

Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách trong cuộc đua vô địch khi bị đội chót bảng Wolverhampton cầm hòa 2-2 ở trận đấu sớm vòng 31 Premier League. Tân binh Tom Edozie trở thành người hùng của đội chủ nhà với bàn gỡ ở phút bù giờ 90+4.

Đúng với tương quan giữa đội dẫn đầu giải Ngoại hạng và đội cuối bảng, Arsenal nhập cuộc chủ động và sớm có bàn thắng. 

Ngay phút thứ 5, từ khoảng trống Wolves để lộ ở rìa vòng cấm, Declan Rice thực hiện quả treo bóng chính xác để Bukayo Saka di chuyển thông minh đánh đầu mở tỉ số. Bàn thắng sớm giúp đoàn quân của HLV Mikel Arteta hoàn toàn làm chủ thế trận.

Thủng lưới phút bù giờ, Arsenal đánh rơi chiến thắng tại Molineux - Ảnh 1.

Bukayo Saka đánh đầu cận thành thành bàn phút thứ 5

Trong phần còn lại của hiệp một, Arsenal liên tục gây sức ép. Thủ môn José Sá phải trổ tài với hai pha cứu thua trước các pha dứt điểm của Noni Madueke và Gabriel Martinelli để giúp Wolves không bị vỡ trận sớm. 

Phía chủ nhà gần như không tạo được cơ hội đáng kể nào và bước vào giờ nghỉ trong thế bế tắc.

Bước vào hiệp 2, thế trận hầu như không thay đổi nhiều. Phút 56, Arsenal tưởng như đã đặt dấu chấm hết cho trận đấu khi Gabriel tung đường chuyền xuyên tuyến để Piero Hincapié băng xuống dứt điểm quyết đoán, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Thủng lưới phút bù giờ, Arsenal đánh rơi chiến thắng tại Molineux - Ảnh 2.

Piero Hincapié làm náo loạn hàng thủ Wolves trước khi ghi bàn nhân đôi cách biệt

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện chỉ ít phút sau đó. Phút 61, Hugo Bueno tung cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 và thắp lại hy vọng cho đội chủ sân Molineux. 

Bàn thắng này giúp Wolverhampton chơi tự tin hơn, dù họ vẫn gặp nhiều khó khăn trước khả năng kiểm soát vượt trội của Arsenal.

Thủng lưới phút bù giờ, Arsenal đánh rơi chiến thắng tại Molineux - Ảnh 3.

Hàng thủ Arsenal chết lặng với bàn thua phút 90+4

Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ và Arsenal tưởng như đã bảo toàn được chiến thắng, sai lầm nơi hàng thủ đội khách đã phải trả giá đắt. 

Pha phối hợp thiếu ăn ý giữa thủ môn David Raya và trung vệ Gabriel tạo điều kiện để Tom Edozie chớp thời cơ tung cú sút chìm quyết đoán. Bóng khẽ đổi hướng đi vào góc thấp, ấn định kết quả hòa 2-2 trong sự vỡ òa của khán giả.

Thủng lưới phút bù giờ, Arsenal đánh rơi chiến thắng tại Molineux - Ảnh 4.

Trận cầu trên sân Molineux náo loạn những phút cuối

Kết quả này khiến Arsenal đánh rơi 2 điểm đáng tiếc trong cuộc đua vô địch, đặc biệt khi họ từng dẫn trước hai bàn. "Pháo thủ" hiện chỉ hơn đội xếp kế tiếp Man City 5 điểm khi đã đá nhiều hơn một trận. 

Trong khi đó, Wolverhampton có thêm một điểm trên bảng xếp hạng cùng cú hích vô cùng quý giá về mặt tinh thần khi mà cuộc chiến trụ hạng của họ vẫn hứa hẹn vô cùng gian nan ở phần còn lại của mùa giải.

Arsenal mất điểm trước Brentford, thử thách ngôi đầu Ngoại hạng

Arsenal mất điểm trước Brentford, thử thách ngôi đầu Ngoại hạng

(NLĐO) – Hòa lần thứ ba trong 6 trận gần nhất, tham vọng vô địch của Arsenal bị đặt dấu hỏi sau cuộc chiến mang tính bước ngoặt trên sân Gtech của Brentford.

Haaland chạm cột mốc vĩ đại, Man City “phả hơi nóng” vào Arsenal

(NLĐO) - Tiền đạo Erling Haaland san bằng thành tích ghi bàn của huyền thoại Colin Bell, tiếp tục tiến sát nhóm chân sút vĩ đại nhất lịch sử Man City.

Arsenal trả giá đắt khi thắng Wigan, HLV Mikel Arteta lo trượt “ăn 4”

(NLĐO) - Arsenal tiếp tục tổn thất lực lượng cho tấm vé vào vòng 5 Cup FA khiến HLV Mikel Arteta lo lắng cho tham vọng đoạt cú “ăn 4” lịch sử.

    Thông báo