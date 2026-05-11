Arsenal thắng nghẹt thở West Ham, áp sát ngôi vô địch Premier League

Trong bối cảnh cuộc đua vô địch bước vào giai đoạn quyết định, Arsenal đã trải qua 90 phút đầy căng thẳng trên sân của West Ham trước khi giành chiến thắng tối thiểu nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Leandro Trossard.

Đội bóng của HLV Mikel Arteta nhập cuộc đầy chủ động và tạo ra sức ép lớn ngay từ đầu trận. Chỉ trong 10 phút đầu, Trossard liên tiếp khiến hàng thủ West Ham chao đảo.

Tình huống đánh đầu của tiền đạo người Bỉ bị thủ môn Mads Hermansen cứu thua xuất sắc trước khi cú sút bồi tiếp theo của Trossard lại đưa bóng tìm đúng cột dọc.

Thủ môn Mads Hermansen may mắn không thủng lưới sớm

Không lâu sau, Riccardo Calafiori rồi Gabriel tiếp tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn, trong đó cú đánh đầu của Calafiori từ pha đá phạt của Declan Rice bị Konstantinos Mavropanos phá ngay trên vạch vôi.

Arsenal gặp tổn thất khi Ben White chấn thương phải rời sân giữa hiệp một. Martin Zubimendi được tung vào thay, buộc Rice phải lùi xuống đá hậu vệ phải. Sự xáo trộn này khiến "Pháo thủ" phần nào đánh mất thế trận và tạo điều kiện cho West Ham vùng lên.

West Ham không muốn buông xuôi khi vẫn còn khả năng tự quyết số phận

Đội chủ nhà suýt mở tỉ số khi Crysencio Summerville đi bóng tốc độ rồi dứt điểm chệch cột, trước khi thủ môn David Raya phải bay người cứu thua từ cú đánh đầu hiểm hóc của Taty Castellanos cuối hiệp một.

Sau giờ nghỉ, HLV Mikel Arteta tiếp tục điều chỉnh nhân sự khi đưa Cristhian Mosquera vào sân để trả Rice về tuyến giữa. Dù vậy, Arsenal vẫn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của West Ham.

Mateus Fernandes đối mặt thủ môn Raya nhưng dứt điểm bất thành

Đội chủ sân London Stadium thậm chí còn có cơ hội ngon ăn nhất trận đấu ở phút 76 khi Mateus Fernandes thoát xuống đối mặt Raya. Tuy nhiên, thủ thành người Tây Ban Nha phản xạ xuất thần bằng chân để cứu thua cho Arsenal trong khoảnh khắc có thể làm thay đổi cả cuộc đua vô địch.

Leandro Trossard dứt điểm cận thành thành bàn

Thoát thua trong gang tấc, Arsenal lập tức trừng phạt đối thủ. Phút 85, Martin Odegaard xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi căng ngang để Trossard dứt điểm cận thành. Bóng khẽ chạm chân hậu vệ West Ham đổi hướng khiến Hermansen bó tay.

Pablo phạm lỗi với thủ môn Raya trước khi Callum Wilson ghi bàn

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở thời gian bù giờ. Phút 90+5, Callum Wilson đưa được bóng vào lưới Arsenal sau một tình huống phạt góc và các CĐV West Ham đã ăn mừng cuồng nhiệt.

Tuy nhiên, VAR xác định Pablo phạm lỗi với Raya trước khi bàn thắng được ghi và trọng tài không công nhận pha lập công này.

Trọng tài nghe tư vấn và từ chối bàn gỡ của West Ham

Chiến thắng nghẹt thở giúp Arsenal nối dài chuỗi thắng lên 3 trận liên tiếp, đồng thời tái lập khoảng cách 5 điểm với đội bám đuổi Man City trong cuộc đua vô địch Premier League.

Trong khi đó, West Ham tiếp tục chìm sâu trong cuộc chiến trụ hạng khi vẫn kém điểm nhóm an toàn, dù khoảng cách thực sự mong manh.