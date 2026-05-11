Arsenal thắng nghẹt thở West Ham, áp sát ngôi vô địch Premier League

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Arsenal thắng nghẹt thở West Ham, áp sát ngôi vô địch Premier League

Đông Linh (theo Premmier League, West Ham)

(NLĐO) - Leandro Trossard ghi bàn thắng quý như vàng ở cuối trận giúp Arsenal hạ West Ham 1-0, qua đó tái lập khoảng cách 5 điểm ở ngôi đầu bảng Ngoại hạng.

Trong bối cảnh cuộc đua vô địch bước vào giai đoạn quyết định, Arsenal đã trải qua 90 phút đầy căng thẳng trên sân của West Ham trước khi giành chiến thắng tối thiểu nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Leandro Trossard.

Đội bóng của HLV Mikel Arteta nhập cuộc đầy chủ động và tạo ra sức ép lớn ngay từ đầu trận. Chỉ trong 10 phút đầu, Trossard liên tiếp khiến hàng thủ West Ham chao đảo. 

Tình huống đánh đầu của tiền đạo người Bỉ bị thủ môn Mads Hermansen cứu thua xuất sắc trước khi cú sút bồi tiếp theo của Trossard lại đưa bóng tìm đúng cột dọc.

Arsenal thắng nghẹt thở West Ham, áp sát ngôi vô địch Premier League - Ảnh 1.

Thủ môn Mads Hermansen may mắn không thủng lưới sớm

Không lâu sau, Riccardo Calafiori rồi Gabriel tiếp tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn, trong đó cú đánh đầu của Calafiori từ pha đá phạt của Declan Rice bị Konstantinos Mavropanos phá ngay trên vạch vôi.

Arsenal gặp tổn thất khi Ben White chấn thương phải rời sân giữa hiệp một. Martin Zubimendi được tung vào thay, buộc Rice phải lùi xuống đá hậu vệ phải. Sự xáo trộn này khiến "Pháo thủ" phần nào đánh mất thế trận và tạo điều kiện cho West Ham vùng lên.

Arsenal thắng nghẹt thở West Ham, áp sát ngôi vô địch Premier League - Ảnh 2.

West Ham không muốn buông xuôi khi vẫn còn khả năng tự quyết số phận

Đội chủ nhà suýt mở tỉ số khi Crysencio Summerville đi bóng tốc độ rồi dứt điểm chệch cột, trước khi thủ môn David Raya phải bay người cứu thua từ cú đánh đầu hiểm hóc của Taty Castellanos cuối hiệp một.

TIN LIÊN QUAN

Sau giờ nghỉ, HLV Mikel Arteta tiếp tục điều chỉnh nhân sự khi đưa Cristhian Mosquera vào sân để trả Rice về tuyến giữa. Dù vậy, Arsenal vẫn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của West Ham.

Arsenal thắng nghẹt thở West Ham, áp sát ngôi vô địch Premier League - Ảnh 3.

Mateus Fernandes đối mặt thủ môn Raya nhưng dứt điểm bất thành

Đội chủ sân London Stadium thậm chí còn có cơ hội ngon ăn nhất trận đấu ở phút 76 khi Mateus Fernandes thoát xuống đối mặt Raya. Tuy nhiên, thủ thành người Tây Ban Nha phản xạ xuất thần bằng chân để cứu thua cho Arsenal trong khoảnh khắc có thể làm thay đổi cả cuộc đua vô địch.

Arsenal thắng nghẹt thở West Ham, áp sát ngôi vô địch Premier League - Ảnh 4.

Leandro Trossard dứt điểm cận thành thành bàn

Thoát thua trong gang tấc, Arsenal lập tức trừng phạt đối thủ. Phút 85, Martin Odegaard xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi căng ngang để Trossard dứt điểm cận thành. Bóng khẽ chạm chân hậu vệ West Ham đổi hướng khiến Hermansen bó tay.

Arsenal thắng nghẹt thở West Ham, áp sát ngôi vô địch Premier League - Ảnh 5.

Pablo phạm lỗi với thủ môn Raya trước khi Callum Wilson ghi bàn

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở thời gian bù giờ. Phút 90+5, Callum Wilson đưa được bóng vào lưới Arsenal sau một tình huống phạt góc và các CĐV West Ham đã ăn mừng cuồng nhiệt. 

Tuy nhiên, VAR xác định Pablo phạm lỗi với Raya trước khi bàn thắng được ghi và trọng tài không công nhận pha lập công này.

Arsenal thắng nghẹt thở West Ham, áp sát ngôi vô địch Premier League - Ảnh 6.

Trọng tài nghe tư vấn và từ chối bàn gỡ của West Ham

Chiến thắng nghẹt thở giúp Arsenal nối dài chuỗi thắng lên 3 trận liên tiếp, đồng thời tái lập khoảng cách 5 điểm với đội bám đuổi Man City trong cuộc đua vô địch Premier League. 

Trong khi đó, West Ham tiếp tục chìm sâu trong cuộc chiến trụ hạng khi vẫn kém điểm nhóm an toàn, dù khoảng cách thực sự mong manh.

Tin liên quan

Arsenal và ký ức 20 năm Champions League

Arsenal và ký ức 20 năm Champions League

Bàn thắng quyết định của Bukayo Saka giúp Arsenal vượt qua Atletico Madrid ở bán kết, chạm tay đến cơ hội chinh phục đỉnh cao châu Âu sau 2 thập kỷ.

Arsenal vòng 36 Ngoại hạng Anh Leandro Trossard west Ham 0-1 Arsemal đua vô đich
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo